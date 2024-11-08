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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Роботы-пылесосы серии Roborock QRevo предлагаются в рамках распродажи 11.11 с внушительными скидками
Пылесосы Roborock QRevo благодаря скидкам сейчас стали ещё более выгодной покупкой

На подходе 11 ноября, а это означает начало ежегодных распродаж товаров разных категорий. Если вы что-то приглядели себе заранее или не решались купить понравившуюся вещь, ноябрь является для этого самым подходящим месяцем. Наряду с другими производителями компания Roborock также готовится порадовать покупателей скидками на свои устройства. В частности, речь идёт о пылесосах серии Qrevo.



Пылесосы Qrevo обладают продвинутыми технологиями искусственного интеллекта, которые упрощают и повышают эффективность уборки помещений. Наличие голосового помощника Hello Rocky даёт пылесосу возможность понимать ваши устные команды. Не вставая с места, вы можете отдать пылесосу команду отправиться на кухню и очистить пол от появившихся на нём пятен, или, подняв основную щётку, устранить воду на полу в ванной.

Пылесос умеет самостоятельно распознавать загрязнения и проводить в этих местах более тщательную уборку, а также очищать свою салфетку. Наличие выдвижной салфетки FlexiArm Design решает проблему уборки краёв и углов пола. Приобретя пылесос Qrevo сейчас, вы сделаете свой дом чище и сэкономите на этом.



В серии Qrevo три пылесоса: Qrevo MaxV, Qrevo Pro и Qrevo S. Если вам нужна эффективная умная уборка, глубокая очистка и лучшее соотношение цены и качества, любой из них станет отличным выбором.

Qrevo MaxV: удобная и эффективная уборка



Случайно пролив на пол жидкость во время приготовления завтрака, вы можете сказать вслух «Привет, Рокки, помоги мне убрать на кухне». Пылесос Qrevo MaxV сразу после этого начнёт уборку пола.



Qrevo MaxV умеет самостоятельно распознавать загрязнения на полу или на салфетке, повторяя процесс уборки до достижения лучшего результата. Если будет обнаружено, что участок не был вычищен до конца, он будет убирать его снова, пока не сделает чистым. Если окажется, что салфетка грязная, она также будет очищена. Пылесос умеет избегать столкновений с домашними животными, игрушками и другими препятствиями. Выдвижная салфетка FlexiArm Design качественно убирает углы и проникает под мебель к краям пола, что не оставалось слепых зон.

На универсальной док-станции Qrevo MaxV используется горячая вода для мытья салфеток и горячий воздух для их просушивания. Удаление пыли также происходит автоматически, избавляя пользователя от необходимости самому пачкать руки.



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Qrevo Pro: уборка без усилий



Пылесос Qrevo Pro создан для желающих убираться максимально тщательно. Он обладает выдвижной салфеткой FlexiArm Design с подвижностью на уровне человеческой руки. С её помощью можно устранять грязь и пыль из труднодоступных углов, под кроватью или диваном, по краям полов. Мощность всасывания в 7000 Па без проблем уберёт пыль и шерсть домашних животных даже внутри ковра, делая дом идеально чистым.



Универсальная док-станция Qrevo Pro отвечает за самостоятельную чистку и сушку салфеток, сбор мусора и другие задачи. Салфетки моются в горячей воде с температурой 60°C, что позволяет устранить даже самые стойкие пятна. Сушка также происходит при высокой температуре, делая салфетки чистыми, без плесени и неприятного запаха. От пользователя требуется лишь периодически менять мешок для сбора мусора, а в остальное время уборка будет происходить автоматически.



Благодаря промокоду RUROBOROCK05 Qrevo Pro может стать вашим ещё дешевле.

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Qrevo S: эффективность уборки высшего уровня



Пылесос Qrevo S является наиболее подходящим вариантом для тех, кто всегда ищет самые выгодные покупки по соотношению характеристик продукта и его стоимости. Здесь есть немало функциональных возможностей для удовлетворения самых разных потребностей в плане уборки дома.

Мощность всасывания 7000 Па обеспечивает глубокую очистку полов, включая шерсть домашних животных в ковре. Используется двойная вращающаяся со скоростью 200 об/мин салфетка, которая имитирует действие ручной салфетки. Она даёт возможность избавиться от самых стойких пятен на полу, в том числе от кофе и шерсти домашних животных. После завершения работы этого пылесоса ваш дом будет безукоризненно чистым.



Резиновые щётки серии S не боятся спутывания волос. В результате вам не придётся вручную очищать роликовую щётку и беспокоиться о том, что из-за наматывания волос качество уборки снизится.

Многофункциональная док-станция освободит вас от ручной работы. Сушка воздухом при температуре 45 ℃ оставляет швабру чистой и сухой, избавляя от плесени и связанных с ней неприятных запахов. Автоматически происходит пополнение водой и собирается мусор, чтобы не нужно было делать самому.



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Воспользовавшись скидками в рамках распродажи 11.11, вы совершите максимально выгодную инвестицию в чистоту вашего дома и повышение качества жизни.
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Универсальный робот-пылесос Roborock QRevo S предлагается приобрести по доступной цене
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