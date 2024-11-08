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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартфон KingKong X Pro станет доступен со скидкой 11 ноября
Cubot предлагает свой очередной высокопрочный смартфон

Любители прочных и быстрых мобильных устройств могут отметить в своих календарях дату 11 ноября. В этот день компания Cubot выпустит модель KingKong X Pro, прочный смартфон нового поколения. Он предложит максимальную долговечность и непревзойдённую производительность. Обладая передовыми функциональными возможностями, KingKong X Pro готов к работе на открытом воздухе и выполнению сложных задач.



Дополнительную привлекательность ему придаёт тот факт, что модель с объёмом памяти 24 ГБ (12 ГБ физической и 12 ГБ виртуальной) и хранилища 256 ГБ выходит по минимальной цене в $229,99. Используйте промокод: KINGKONGXPRO, чтобы получить дополнительную скидку в размере $10, после чего цена составит $219,99. Кроме того, с дополнительными скидками от магазина в честь распродажи 11.11 можно будет купить аппарат менее чем за $200. Не забудьте добавить его в корзину заранее, чтобы получить мгновенный доступ в момент начала распродажи.



Почему стоит сделать выбор в пользу KingKong X Pro?
  • Длительная продолжительность работы с аккумулятором ёмкостью 10200 мАч. С массивным аккумулятором этот аппарат создан для того, чтобы выдержать самые долгие дни. Это не зависит от того, находитесь ли вы вдали от цивилизации или работаете в офисе. Благодаря зарядке мощностью 33 Вт вы сможете быстро восполнить недостаток энергии устройства.
  • Экран с частотой обновления 144 Гц для просмотра чего угодно. Панель FHD+ размером 6,72 дюйма с впечатляющей частотой обновления 144 Гц выдаёт плавное изображение в играх, при потоковых трансляциях и в любом другом сценарии применения. Каждая деталь будет яркой и очень плавной, обеспечивая наилучшие впечатления от просмотра.
  • Процессор MediaTek Dimensity 8200 с высокой производительностью. Работая на созданном на техпроцессе 4 нм чипе, KingKong X Pro создан для скорости и эффективности. Он предложит своим обладателям многозадачность, игры и ресурсоёмкие приложения, работающие без запинок.
  • Прочность и долговечность максимального уровня. Сертифицированный по стандартам IP68/IP69K, KingKong X Pro переживёт воздействие воды, пыли и даже экстремальные условия. Это делает его идеальным устройством для применения в любом окружении.




Cubot x AliExpress 11.11 Mega Sale — скидки до 80%! С 11 по 18 ноября в рамках распродажи Cubot 11.11 Mega Sale предлагаются скидки размером до 80% на некоторые из самых популярных моделей Cubot. В их число вошли устройства MAX 5, KingKong X, KingKong ACE 3 и A20. Нужен ли вам сверхпрочный аппарат, длительное время автономной работы или элегантный внешний вид, на этой распродаже можно подобрать что-то подходящее для каждого!



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