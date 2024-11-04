Входящий в число лидеров среди производителей смарт-часов бренд KUMI рад представить свои новые инновационные продукты. Часы U5 Pro и U6 станут полезными для их обладателей не только в каждодневной жизни, но и при активности на открытом воздухе.
KUMI U5 Pro представляют собой флагманскую модель с сочетанием самых современных технологий, прочного корпуса и стильного внешнего вида. При разработке часы были скрупулёзно протестированы в самых суровых условиях окружающей среды. Они выдерживают падение с большой высоты и удары под высоким давлением. Часы могут без проблем работать в грязи и пыли, с ними можно плавать, заниматься дайвингом, не бояться попасть под дождь. KUMI U5 Pro не будут повреждены даже при крайне низких температурах до -30° и при высоких вплоть до 70°. Высокая точность GPS, поддержка ChatGPT делают модель U5 Pro многофункциональным, надёжным, инновационным и прочным устройством для любой категории пользователей.
Высочайший уровень дизайна защищённых часов и экран высокого качества
U5 Pro обладают корпусом из высококачественного сплава цинка и алюминия, а также нержавеющей стали. Прочность внешнему покрытию обеспечивает тройной слой, который приносит часам высочайший уровень долговечности. Большая корона и две функциональные кнопки сбоку позволяют комфортно управлять интерфейсом. Экран AMOLED размером 1,43 дюйма с защитой стеклом Corning выдаёт яркое и насыщенное цветами изображение с высоким уровнем детализации.
Часы для любителей активного образа жизни
Современные стандарты GPS поддерживают 6 глобальных систем спутникового позиционирования с двойной частотой. Это означает, что определить собственное местонахождение можно будет чрезвычайно точно и быстро. Займётесь ли вы пешим туризмом в дикой природе или будете исследовать густонаселённые города, часы U5 Pro позволят вам не сбиться с маршрута. Они поддерживают свыше 170 режимов физической активности и умеют распознавать их автоматически. Это даёт возможность вести максимально интенсивный образ жизни и достигать всех поставленных задач.
Отличительной чертой U5 Pro является функциональность для ведения подобного образа жизни. Этому способствует наличие встроенного компаса, альтиметра и барометра. Если вы любите находиться на природе, эти инструменты могут вам пригодиться. Передовая технология искусственного интеллекта с чат-ботом ChatGPT сумеет ответить на все ваши вопросы. Поддержка голосового ввода даёт возможность при помощи голосовых запросов создавать циферблаты по своему вкусу. Пользователи получат возможность управлять поставленными задачами и получать необходимую информацию. В результате U5 Pro представляют собой не просто часы, а персонального помощника на запястье.
Также была анонсирована модель KUMI Watch U6. Это часы для тех, кто предпочитает более лёгкий вариант. На запястье они почти незаметны, имея соотношение размера экрана к корпусу 89%. Изящный и обтекаемый дизайн включает в свой состав дисплей AMOLED размером 1,96 дюйма с высочайшим качеством изображения. U6 поддерживают около 100 режимов физической активности и GPS-позиционирование высокой степени надёжности. Имеется также водонепроницаемость уровня 5ATM. U6 разрабатывались с прицелом на самую высокую интенсивность тренировок.
Стоимость и наличие в продаже
Лидируя в сфере технологий AGI, KUMI ставит перед собой задачу повышать качество повседневной жизни пользователей благодаря своим носимым устройствам. С 29 октября по 31 декабря в магазине AliExpress будут проходить эксклюзивные акции. Используя код купона JWW6SWTTYRYD, вы сможете стать обладателем часов KUMI U5 Pro на $40 дешевле обычного по цене $109,99. Модель KUMI U6 благодаря коду 2B4S4U52E99Z продаётся со скидкой в $30 по цене $59,99.
Посетите официальный сайт производителя для получения дополнительной информации.