Наушники от Oneodio в ближайшее время подешевеют

Многочисленные производители электроники готовятся к началу распродажи своих товаров в магазине AliExpress. В число этих производителей входит и китайская компания Oneodio. Она предложит по сниженным ценам ряд своих наушников, некоторые из которых описаны ниже.Накладные наушники Oneodio Fusion A70 представляют собой беспроводную гарнитуру с поддержкой стандарта связи Bluetooth 5.2. С ними вы получите звук высокого разрешения. Вы сможете слушать музыку в великолепном качестве, использовать их как гарнитуру для телефона, игровую гарнитуру, подключать к монитору, применять во время занятий спортом. Здесь имеется микрофон и съёмный кабель, поддерживается ассистент Apple Siri и подключение одновременно к двум устройствам.Вместо обычной цены в $48,77 стоимость со скидкой составляет $27,31.OneOdio Pro DJ представляют собой наушники профессионального уровня со сбалансированным и естественным звуком. Неодимовый драйвер размером 50 мм способен воспроизводить музыку с управляемыми басами для аудиофилов и диджеев. Кожаное покрытие позволяет удобно носить эти наушники на протяжении длительного времени. Также их можно хранить в чехле, поскольку наушники можно сложить. Имеется съёмный кабель с разъёмами 3,5 мм и 6,3 мм. Данная модель выполнена из сверхпрочного чёрного матового пластика с хромированной отделкой.Вместо обычной в цены $49,98 стоимость со скидкой составляет $17,49.Если вы хотите одновременно с ношением наушников слышать происходящее вокруг, выбирайте наушники открытого типа. Они удобно сидят на ушах и не падают даже во время физической активности. За качественный звук отвечает прямоугольный динамический драйвер 17x12 мм. Доступен микрофон и поддержка Apple Siri. Наушники водонепроницаемые и могут быть подключены одновременно к двум устройствам.Вместо обычной цены в $79,98 стоимость со скидкой составляет $27,99.