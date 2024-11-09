Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Компания Oneodio готовится к распродаже своих наушников со значительными скидками
Наушники от Oneodio в ближайшее время подешевеют

Многочисленные производители электроники готовятся к началу распродажи своих товаров в магазине AliExpress. В число этих производителей входит и китайская компания Oneodio. Она предложит по сниженным ценам ряд своих наушников, некоторые из которых описаны ниже.

Беспроводная гарнитура Oneodio Fusion A70



Накладные наушники Oneodio Fusion A70 представляют собой беспроводную гарнитуру с поддержкой стандарта связи Bluetooth 5.2. С ними вы получите звук высокого разрешения. Вы сможете слушать музыку в великолепном качестве, использовать их как гарнитуру для телефона, игровую гарнитуру, подключать к монитору, применять во время занятий спортом. Здесь имеется микрофон и съёмный кабель, поддерживается ассистент Apple Siri и подключение одновременно к двум устройствам.

Вместо обычной цены в $48,77 стоимость со скидкой составляет $27,31.

Купить Oneodio Fusion A70

Проводные наушники OneOdio Pro DJ



OneOdio Pro DJ представляют собой наушники профессионального уровня со сбалансированным и естественным звуком. Неодимовый драйвер размером 50 мм способен воспроизводить музыку с управляемыми басами для аудиофилов и диджеев. Кожаное покрытие позволяет удобно носить эти наушники на протяжении длительного времени. Также их можно хранить в чехле, поскольку наушники можно сложить. Имеется съёмный кабель с разъёмами 3,5 мм и 6,3 мм. Данная модель выполнена из сверхпрочного чёрного матового пластика с хромированной отделкой.

Вместо обычной в цены $49,98 стоимость со скидкой составляет $17,49.

Купить OneOdio Pro DJ

Беспроводные открытые наушники OneOdio T44



Если вы хотите одновременно с ношением наушников слышать происходящее вокруг, выбирайте наушники открытого типа. Они удобно сидят на ушах и не падают даже во время физической активности. За качественный звук отвечает прямоугольный динамический драйвер 17x12 мм. Доступен микрофон и поддержка Apple Siri. Наушники водонепроницаемые и могут быть подключены одновременно к двум устройствам.

Вместо обычной цены в $79,98 стоимость со скидкой составляет $27,99.

Купить OneOdio T44

#oneodio
+
Написать комментарий (0)
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
Звуковые устройства производства Oneodio подешевеют во время распродажи Aliexpress 618 Summer Sale
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio SuperEQ T44
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
99
Тест типичного "пацанского" ПК из 2001 года на базе Intel Celeron 1200MHz и GeForce2 MX400 64Mb
30
Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (2 часть)
5
AMD Ryzen 7 9800X3D - почему это успех
191
"Gedonia": инди-РПГ в большом мире (краткий обзор)
+
Самые ожидаемые игры 2025 года (часть 2)
7
Ryzen 7 5700X3D vs Core i5-14400F – почему процессоры Intel сегодня не подходят для игровых сборок
8
Ключевая ставка 21%, рынок недвижимости, нулевая безработица — мнение об экономике России в 2025 г
11
Проект «Целина» — как в СССР создавали 12-осный тягач
5
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
36

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем