Компания XPPen с 9 по 16 ноября проводит распродажу своих популярных графических продуктов в магазине AliExpress. Вы сможете стать обладателем устройств для графического дизайна и рисования по наиболее выгодным ценам. В акции участвуют лучшие модели XPPen, подходящие как для начинающих, так и для профессиональных художников. Некоторые из этих моделей описаны ниже.
XPPen Artist Pro 16: сочетание компактности и функциональности
XPPen Artist Pro 16 — это графический планшет с экраном диагональю 16 дюйма, который предлагает разрешение 2560 x 1600 пикселей. С таким высоким разрешением и 99% цветового диапазона sRGB, Artist Pro 16 идеально подходит для профессионального использования.
Устройство поддерживает 16384 степени давления стилуса, что позволяет пользователю создавать детализированные и высококачественные работы. Этот планшет также поддерживает возможность наклона пера до 60 градусов, что делает рисование более естественным и интуитивно понятным.
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Планшет для рисования XPPen Magic 12,2 всегда будет с вами, поскольку способен работать без подключения к компьютеру. Это лёгкое устройство толщиной всего 6,9 мм при весе 599 г. Помимо стилуса, планшет обладает интеллектуальной клавиатурой. Стилус с питанием от чипа обеспечивает ощущение движения карандаша по бумаге. Он способен работать без зарядки и сопряжения с устройством, обеспечивая высокую точность и эффективность ввода благодаря поддержке 16384 степеней нажатия.
Поддерживается 109% цветового диапазона sRGB и 16,77 млн цветов. Разрешение экрана составляет 2160 х 1440 пикселей. Наличие сертификата TÜV Rheinland и 10-ступенчатой обработки мягкого света снижает нагрузку на глаза, как и наличие антибликового покрытия. Аккумулятор ёмкостью 8000 мАч приносит 13 часов непрерывной работы. Система Android позволяет получить наиболее популярные приложения для рисования из магазина Play Store.
Купить XPPen Magic 12,2 со скидкой 32%XPPen Artist 15,6 Pro: планшет для рисования и анимационная доска
Дисплей профессионального уровня позволит в полной мере раскрыть ваши художественные навыки в процессе создания шедевров. Модель Pro имеет поддержку дополнительных настраиваемых клавиш и функциональных возможностей для увеличения эффективности работы. Поддерживается степень наклона стилуса 60 градусов для имитации эффекта реальной кисти. Это обеспечивает максимально естественный опыт рисования.
Используется панель IPS с поддержкой 120% цветового диапазона sRGB и полем обзора 178 градусов. Планшет выдаёт максимально насыщенные, яркие и детализированные изображения. Этому же способствует легко доступная регуировка яркости и антибликовое покрытие.
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Устройство с совместимостью с Android и Windows получило новый стилус с чипом X3 без батареи и необходимости заряжать его. Поддерживается 8192 степени нажатия и наклон на 60 градусов для получения эффектов затенения. Размер рабочей зоны составляет 11,9 дюймов, имеется 8 горячих клавиш.
Доступно 127% цветового диапазона sRGB и контрастность 1000:1 при разрешении 1920 х 1080. Полностью ламинированный экран увеличивает точность ввода. Устройство предлагается в четырёх цветовых вариантах и обладает полнофункциональным портом USB-C, поддерживая популярные приложения вроде Adobe Photoshop и Blender3D. Этот планшет способен стать отличным подарком для детей, который вызовет у них интерес к рисованию.
Купить XPPen Artist 12 2nd Gen со скидкой 52%Графический планшет XPPen Deco 640: творите масштабно и с удовольствием
Недорогой графический планшет отлично подойдёт новичкам, предлагая более 16 тысяч степеней нажатия, плавность, точность и естественность ввода. Поддержка угла наклона в 60 градусов позволяет получать затенённые линии. Рисовать на этом планшете столь же естественно, как на бумаге.
Планшет обладает 8 клавишами быстрого доступа, весит всего 170 г при толщине корпуса 7,7 мм. Он также может работать как цифровой блокнот и обладает совместимостью с устройствами Mac, Android и Windows.