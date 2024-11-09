Графические планшеты и другие устройства XPPen для рисования скоро станут доступны со скидками

Компания XPPen с 9 по 16 ноября проводит распродажу своих популярных графических продуктов в магазине AliExpress. Вы сможете стать обладателем устройств для графического дизайна и рисования по наиболее выгодным ценам. В акции участвуют лучшие модели XPPen, подходящие как для начинающих, так и для профессиональных художников. Некоторые из этих моделей описаны ниже.XPPen Artist Pro 16 — это графический планшет с экраном диагональю 16 дюйма, который предлагает разрешение 2560 x 1600 пикселей. С таким высоким разрешением и 99% цветового диапазона sRGB, Artist Pro 16 идеально подходит для профессионального использования.Устройство поддерживает 16384 степени давления стилуса, что позволяет пользователю создавать детализированные и высококачественные работы. Этот планшет также поддерживает возможность наклона пера до 60 градусов, что делает рисование более естественным и интуитивно понятным.Планшет для рисования XPPen Magic 12,2 всегда будет с вами, поскольку способен работать без подключения к компьютеру. Это лёгкое устройство толщиной всего 6,9 мм при весе 599 г. Помимо стилуса, планшет обладает интеллектуальной клавиатурой. Стилус с питанием от чипа обеспечивает ощущение движения карандаша по бумаге. Он способен работать без зарядки и сопряжения с устройством, обеспечивая высокую точность и эффективность ввода благодаря поддержке 16384 степеней нажатия.Поддерживается 109% цветового диапазона sRGB и 16,77 млн цветов. Разрешение экрана составляет 2160 х 1440 пикселей. Наличие сертификата TÜV Rheinland и 10-ступенчатой обработки мягкого света снижает нагрузку на глаза, как и наличие антибликового покрытия. Аккумулятор ёмкостью 8000 мАч приносит 13 часов непрерывной работы. Система Android позволяет получить наиболее популярные приложения для рисования из магазина Play Store.Дисплей профессионального уровня позволит в полной мере раскрыть ваши художественные навыки в процессе создания шедевров. Модель Pro имеет поддержку дополнительных настраиваемых клавиш и функциональных возможностей для увеличения эффективности работы. Поддерживается степень наклона стилуса 60 градусов для имитации эффекта реальной кисти. Это обеспечивает максимально естественный опыт рисования.Используется панель IPS с поддержкой 120% цветового диапазона sRGB и полем обзора 178 градусов. Планшет выдаёт максимально насыщенные, яркие и детализированные изображения. Этому же способствует легко доступная регуировка яркости и антибликовое покрытие.Устройство с совместимостью с Android и Windows получило новый стилус с чипом X3 без батареи и необходимости заряжать его. Поддерживается 8192 степени нажатия и наклон на 60 градусов для получения эффектов затенения. Размер рабочей зоны составляет 11,9 дюймов, имеется 8 горячих клавиш.Доступно 127% цветового диапазона sRGB и контрастность 1000:1 при разрешении 1920 х 1080. Полностью ламинированный экран увеличивает точность ввода. Устройство предлагается в четырёх цветовых вариантах и обладает полнофункциональным портом USB-C, поддерживая популярные приложения вроде Adobe Photoshop и Blender3D. Этот планшет способен стать отличным подарком для детей, который вызовет у них интерес к рисованию.Недорогой графический планшет отлично подойдёт новичкам, предлагая более 16 тысяч степеней нажатия, плавность, точность и естественность ввода. Поддержка угла наклона в 60 градусов позволяет получать затенённые линии. Рисовать на этом планшете столь же естественно, как на бумаге.Планшет обладает 8 клавишами быстрого доступа, весит всего 170 г при толщине корпуса 7,7 мм. Он также может работать как цифровой блокнот и обладает совместимостью с устройствами Mac, Android и Windows.Не упустите шанс приобрести устройства XPPen по выгодным ценамна AliExpress!