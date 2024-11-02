Ulefone Armor Pad 4 Ultra предлагается приобрести с тепловизором или без

Защищённый планшет Armor Pad 4 Ultra, созданный для применения специалистами различных профессий в самых разных средах, выпускается в двух разновидностях. Есть стандартная модель и модель с тепловизионной камерой. Armor Pad 4 Ultra Thermal Version представляет собой первый в продаже защищённый планшет с поддержкой стандарта связи 5G с наличием тепловизора. Главное отличие между этими версиями заключается в тепловизионной камере. Обе модели получили передовые технологии для обеспечения исключительной производительности. Это делает их подходящими для применения в широком спектре отраслей и приложений.Недавно Ulefone выпустила видео распаковки и видео с описанием возможностей устройства. Желающие могут ознакомиться с содержимым комплекта поставки продукта и узнать, как в полной мере использовать различные функциональные возможности Armor Pad 4 Ultra Thermal Version.Видеоролик о работе Armor Pad 4 Ultra с тепловизором:Видео распаковки устройства:Armor Pad 4 Thermal Version способен выявлять горячие точки при выполнении различных задач, как показано на видео. Обладая тепловизионным датчиком ThermoVue™, этот планшет задаёт новый стандарт инфракрасного обнаружения среди планшетов. Благодаря высокому разрешению до 160 x 120 пикселей датчик обеспечивает исключительную чёткость для визуализации утечек и выявления тепловых аномалий. Повышенная вычислительная мощность и частота обновления 25 Гц означают плавную и отзывчивую работу тепловизора. Это делает его идеальным для сложных рабочих сред. К их числу относятся механическое и электрическое обслуживание, обнаружение утечек газа и обслуживание автомобилей.Развивая успех своего предшественника, Armor Pad 4 Ultra также содержит универсальный светодиодный кемпинговый фонарь. Эта встроенная функция устраняет необходимость в отдельных осветительных приборах, которые можно использовать как фонарик, налобный фонарь или переносной фонарь для кемпинга. Специальное приложение отвечает за точное управление светодиодным фонарём для кемпинга, имея три основных режима: Lighting, Sharp Light и SOS. Эти режимы решают разные задачи; в частности, SOS сигнализирует о чрезвычайных происшествиях на открытом воздухе. Пользователи могут регулировать продолжительность работы фонаря от 5 до 30 минут под разные задачи.Как и предшественники из серии Armor Pad, Armor Pad 4 Ultra получает ряд дополнительных аксессуаров для повышения производительности и функциональности. Armor Holster Pro превращает планшет в мобильную рабочую станцию, увеличивая эффективность работы. Ремешок для планшета с подставкой — это аксессуар 3 в 1, объединяющий рукоятку, вращающееся на 360 градусов крепление и подставку. Такой универсальный аксессуар позволяет просто регулировать ориентацию планшета и устанавливать его на любой плоской поверхности для удобного просмотра файлов. Чтобы усилить впечатления от развлечений, существует звуковой комплект для серии Armor Pad 4. Он легко подключается через 8-контактный разъём планшета, обеспечивая мощный звук и синхронизируя пульсирующие огни для захватывающего аудиовизуального эффекта.Armor Pad 4 Ultra работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G. У него до 16 ГБ оперативной памяти и хранилище 256. Такие характеристики обеспечивают исключительную производительность в играх и многозадачной работе. Подключение 5G означает молниеносную скорость входящего и исходящего соединений, сверхнизкую задержку и огромную сетевую ёмкость. Это позволяет легко обрабатывать большие файлы и взаимодействовать в реальном времени. Внушительный аккумулятор ёмкостью 11800 мАч поддерживает быструю и беспроводную зарядку, обеспечивая работу в течение всего дня.Видеоролик о Armor Pad 4 Ultra с тепловизором:Видео распаковки Armor Pad 4 Ultra с тепловизором: