Компания Ugreen в настоящее время проводит распродажу ряда своих популярных устройств, предлагая отличные возможности для обновления гаджетов. В числе продаваемых товаров оказались магнитный внешний аккумулятор, USB-хаб, мощный внешний аккумулятор для ноутбуков и беспроводные наушники.
Магнитный внешний аккумулятор Ugreen Qi2
Новинка от Ugreen — магнитный внешний аккумулятор Qi2 мощностью 30 Вт. Его ёмкость составляет емкостью 10000 мАч, что позволяет зарядить iPhone 15 два с лишним раза. Уникальная функция магнитной зарядки с использованием сильного магнита N52H обеспечивает надёжное соединение и быструю подзарядку.
Аккумулятор толщиной всего 19,35 мм идеально подходит для путешествий. Он предлагает два режима зарядки: беспроводную мощностью 15 Вт и проводную 30 Вт. Силиконовая поверхность обеспечивает приятные тактильные ощущения и предотвращает скольжение.
Цена: до 2799 руб.
Купить Ugreen Qi2USB-хаб Ugreen Revodok 9-в-1
USB-хаб Ugreen Revodok — это универсальное решение для подключения различных устройств. Он поддерживает интерфейс USB Type-C и предлагает девять различных разъёмов, включая HDMI, RJ45 и кардридер. С помощью этого хаба можно передавать данные на высокой скорости и видео в формате 4K.
Совместимость с различными устройствами и наличие сертификатов CE и FCC гарантируют надёжность и качество продукта. Хаб подходит для работы с ноутбуками и другими гаджетами, что делает его отличным помощником для пользователей.
Цена: до 6399 руб.
Купить Ugreen Revodok 9-в-1Внешний аккумулятор Ugreen Nexode 20000 мАч
Портативный аккумулятор Nexode мощностью 130 Вт станет незаменимым аксессуаром для ноутбуков. С ёмкостью 20000 мАч, он поддерживает быструю двустороннюю зарядку и предлагает три порта для подключения. Максимальная мощность USB-C порта достигает 100 Вт, что позволяет заряжать даже самые требовательные устройства.
Металлический корпус и цифровой дисплей делают его стильным и функциональным решением для пользователей. Ваши мобильные устройства будут сохранять работоспособность даже вдали от розетки благодаря этому аккумулятору.
Цена: до 6399 руб
Купить Ugreen Nexode 20000 мАчБеспроводные Bluetooth-наушники UGREEN Choice Max5c
Bluetooth-наушники UGREEN Choice Max5c с активным шумоподавлением — это идеальный выбор для меломанов. Наушники поддерживают кодеки AAC и LDAC, обеспечивая высокое качество звука. С батареей ёмкостью 600 мАч, наушники могут работать до 75 часов без подзарядки.
Модель предлагает возможность как беспроводного, так и проводного подключения. Наличие съёмного аудиокабеля добавляет удобства в использовании.
Цена: до 2499 руб.