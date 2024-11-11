Наушники, аккумуляторы, USB-хабы Ugreen доступны для приобретения со скидкой

Компания Ugreen в настоящее время проводит распродажу ряда своих популярных устройств, предлагая отличные возможности для обновления гаджетов. В числе продаваемых товаров оказались магнитный внешний аккумулятор, USB-хаб, мощный внешний аккумулятор для ноутбуков и беспроводные наушники.Новинка от Ugreen — магнитный внешний аккумулятор Qi2 мощностью 30 Вт. Его ёмкость составляет емкостью 10000 мАч, что позволяет зарядить iPhone 15 два с лишним раза. Уникальная функция магнитной зарядки с использованием сильного магнита N52H обеспечивает надёжное соединение и быструю подзарядку.Аккумулятор толщиной всего 19,35 мм идеально подходит для путешествий. Он предлагает два режима зарядки: беспроводную мощностью 15 Вт и проводную 30 Вт. Силиконовая поверхность обеспечивает приятные тактильные ощущения и предотвращает скольжение.USB-хаб Ugreen Revodok — это универсальное решение для подключения различных устройств. Он поддерживает интерфейс USB Type-C и предлагает девять различных разъёмов, включая HDMI, RJ45 и кардридер. С помощью этого хаба можно передавать данные на высокой скорости и видео в формате 4K.Совместимость с различными устройствами и наличие сертификатов CE и FCC гарантируют надёжность и качество продукта. Хаб подходит для работы с ноутбуками и другими гаджетами, что делает его отличным помощником для пользователей.Портативный аккумулятор Nexode мощностью 130 Вт станет незаменимым аксессуаром для ноутбуков. С ёмкостью 20000 мАч, он поддерживает быструю двустороннюю зарядку и предлагает три порта для подключения. Максимальная мощность USB-C порта достигает 100 Вт, что позволяет заряжать даже самые требовательные устройства.Металлический корпус и цифровой дисплей делают его стильным и функциональным решением для пользователей. Ваши мобильные устройства будут сохранять работоспособность даже вдали от розетки благодаря этому аккумулятору.Bluetooth-наушники UGREEN Choice Max5c с активным шумоподавлением — это идеальный выбор для меломанов. Наушники поддерживают кодеки AAC и LDAC, обеспечивая высокое качество звука. С батареей ёмкостью 600 мАч, наушники могут работать до 75 часов без подзарядки.Модель предлагает возможность как беспроводного, так и проводного подключения. Наличие съёмного аудиокабеля добавляет удобства в использовании.