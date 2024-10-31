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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Компания Formula V Line анонсировала серии высокоэффективных блоков питания APMM-BM и APMM-GM
Новые блоки питания от Formula V Line отличаются надёжностью и готовностью к высоким нагрузкам

Основанная в 2012 году тайваньская компания Formula V Line известна как производитель качественных системных корпусов, блоков питания, систем воздушного охлаждения для ПК. Данный производитель старается выпускать максимально надёжную продукцию с наиболее привлекательным для покупателей соотношением цены и возможностей.

На этот раз Formula V Line представляет вниманию пользователей персональных компьютеров блоки питания серий APMM-BM и APMM-GM. При их разработке стояла задача добиться максимального уровня производительности, эффективности и долговечности. Подобные блоки питания подойдут для любителей видеоигр, профессионалов в сфере создания контента и энтузиастов компьютеров. Это блоки питания для тех пользователей, которые ценят надёжность и высокую степень производительности.



Серия блоков питания APMM-BM приносит полную модульность и сертификат 80PLUS Bronze

Блоки питания серии APMM-BM являются полностью модульными, благодаря чему можно собрать персональный компьютер максимально аккуратно. Наличие сертификата 80 Plus Bronze означает высокий КПД этих блоков питания, позволяя получать стабильно высокую мощность с минимальными потерями энергии. Вы сможете подключить только нужные вам кабели, убрав всё лишнее. Поддерживаются кабели ATX3.1 и PCIe5.1, что означает совместимость с компьютерными комплектующими последнего поколения. Конструкция печатной платы DC-DC оптимизирована для входного напряжения 230 Вт, имеет показатели эффективности 85/88/85 и основной японский конденсатор, которые отвечают за стабильность и надёжность питания. Здесь используются вентиляторы диаметром 140 мм, больше привычного стандарта 120 мм из большинства других блоков питания. Это увеличивает эффективность охлаждения при снижении шума.

Цены на блоки питания этой серии следующие: APMM-650BM – 5790 руб, APMM-750BM – 6790 руб, APMM-850BM – 7790 руб. Продажи стартовали в октябре.



Модульные блоки питания серии APMM-GM обладают сертификатом 80PLUS Gold

Серия блоков питания APMM-GM предлагает высокий КПД, что подтверждается наличием сертификата 80PLUS Gold. Эти блоки питания также модульные, что означает простоту и аккуратность компьютерных сборок. В число высококачественных компонентов входит основной японский конденсатор, в том числе благодаря которому достигается высокая энергоэффективность питания высокопроизводительных систем. Также поддерживаются кабели ATX3.1 и PCIe5.1 для подключения компонентов последнего поколения. Применяется конструкция печатной платы LLC DC-DC и есть поддержка полного диапазона входного напряжения. В результате данные блоки питания становятся универсальными вариантами для разных условий.

В продажу эти модели поступят в ноябре.

Отличительные черты блоков питания серий APMM-BM и APMM-GM:
  • Энергоэффективность. Наличие сертификатов 80 Plus Bronze (APMM-BM) и 80 Plus Gold (APMM-GM) означает минимально возможные потери энергии и пониженный уровень тепловыделения.
  • Модульность. Блоки двух этих серий являются модульными, что позволяет отсоединить ненужные кабели и освободить место внутри системного корпуса.
  • Компоненты высокого качества. Японские конденсаторы и самая надёжная схемотехника означают стабильность выходного напряжения и повышенный уровень долговечности.
  • Тихая работа. Умное управление вентилятором даёт возможность эффективно и тихо охлаждать блок питания даже при максимальных нагрузках.
  • Безопасность и надёжность. Применяя комплексные функции защиты, инженеры смогли добиться защиты от перенапряжения, перегрузки по току, коротких замыканий и т.д.
При помощи представленных блоков питания компания Formula V Line пытается удовлетворить растущие запросы современных персональных компьютеров в плане эффективности, долговечности и удобства. Они подходят для разных сценариев применения, от игровых компьютеров до рабочих станций для профессионалов. В компьютерах любой другой категории надёжность питания также не будет лишней.
#formula v line
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