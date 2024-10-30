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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Представлен первый в мире защищённый смартфон с объёмом оперативной памяти до 48 ГБ — Cubot KingKong X Pro
Cubot KingKong X Pro является не только защищённым, но и быстрым мобильным устройством

Компания Cubot продолжает переосмысливать сущность защищённых смартфонов, представив модель Cubot KingKong X Pro. Это первое в мире сверхпрочное мобильное устройство с расширяемой до 48 ГБ оперативной памятью. KingKong X Pro, дебют которого запланирован на 11 ноября, имеет одновременно рекордный объём памяти и высокую степень прочности. Это делает его идеальным инструментом для искателей приключений, профессионалов из разных сфер деятельности и любителей современных технологий. В честь релиза этого инновационного устройства Cubot предлагает эксклюзивный шанс стать обладателем одного из пяти экземпляров KingKong X Pro благодаря специальному розыгрышу призов.



Что нового предлагается в KingKong X Pro?

Новая модель представляет несколько интересных усовершенствований. Они призваны подчеркнуть огромную мощь, стабильность и улучшенный пользовательский интерфейс. Давайте проанализируем, что делает KingKong X Pro революционным мобильным устройством.

Внушительный аккумулятор ёмкостью 10200 мАч

Рассчитанная на максимально длительную работу, батарея ёмкостью 10200 мАч в составе KingKong X Pro обеспечивает многие дни бесперебойного использования. Благодаря быстрой зарядке мощностью 33 Вт сохранить работоспособность аппарата в дороге стало проще прежнего.

Непревзойдённый объём памяти и хранилища

Благодаря расширяемой оперативной памяти (24 ГБ физической памяти и 24 ГБ виртуальной) и 256 ГБ хранилища это устройство создано для обеспечения скорости и многозадачности. Нужно ещё больше пространства? Поддержка карт памяти до 1 ТБ гарантирует, что вы сможете держать всё необходимое у себя в кармане.



Улучшенный экран с частотой обновления 144 Гц

Модернизированный экран FHD+ размером 6,72 дюйма с частотой обновления 144 Гц обеспечивает сверхплавные визуальные эффекты. Каждое движение, игра и видео становятся максимально плавными и захватывающими.

Мощность нового уровня с процессором MediaTek Dimensity 8200

Это устройство, в основе которого лежит процессор MediaTek Dimensity 8200, создано для обеспечения производительности. Его восьмиядерный чип на техпроцессе 4 нм отвечает за бесперебойную многозадачность и скорость даже при интенсивных нагрузках.

Прочность и непроницаемость: сертификация IP68 и IP69K

Созданный для работы в самых неблагоприятных природных условиях, KingKong X Pro получил сертификаты защиты IP68 и IP69K. Это означает, что ему не страшны вода, пыль и удары, что гарантирует его способность выдерживать нахождение даже в самом суровом окружении.

Присоединяйтесь к розыгрышу KingKong X Pro



В преддверии запуска Cubot проводит розыгрыш пяти устройств KingKong X Pro! Примите участие и вы получите шанс стать обладателем самого продвинутого защищённого смартфона Cubot до его официального выпуска 11 ноября, причём бесплатно. Вы можете попытать счастья прямо сейчас.

Посетите официальный сайт Cubot

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