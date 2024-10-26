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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Первая распродажа защищённых флагманских смартфонов Ulefone Armor Mini 20T Pro 5G подходит к концу
Остаётся немного времени для приобретения Ulefone Armor Mini 20T Pro 5G со скидкой



Единственные в своём роде защищённые смартфоны Ulefone Armor Mini 20T Pro и Armor Mini 20 Pro в настоящее время продаются в рамках стартовой акции со скидкой и стоят от $249,99. Действие скидок продлится до воскресенья, 27 октября. Речь идёт не о простых смартфонах; это настоящие легенды среди неубиваемых мобильных устройств, готовые потягаться с несокрушимым Nokia 3310.

Видео тестов на прочность Armor Mini 20T Pro:





Armor Mini 20T Pro с тепловизионной системой FLIR предлагается по цене $329,99, а Armor Mini 20 Pro с камерой инфракрасного ночного видения доступен за более умеренную стоимость в $249,99. Обе модели компактные, что не мешает их корпусам иметь высокую степень прочности. Они разработаны так, чтобы выдерживать стихии и испытание временем. Это устройства для тех, кому нужна прочность без ущерба для высокой производительности.



В ряде испытаний на прочность, которые могли бы провалить даже самые выносливые смартфоны, Armor Mini 20T Pro показал свои возможности. От струй воды под высоким давлением до нахождения под грохочущим водопадом, ничего не смогло навредить этому устройству. Его роняли с большой высоты с качелей и лестниц, но и это не вывело аппарат из строя. Демонстрируя его невероятную прочность, Armor Mini 20T Pro применили как топор, чтобы попытаться разбить замороженный Mini 20T. Аппарат остался цел, что свидетельствует об исключительном уровне его сборки и защищённости. Armor Mini 20 Pro является столь же крепкой моделью.



Помимо уровня защиты, Armor Mini 20T Pro выделяется на фоне других смартфонов своим усовершенствованным тепловизором FLIR Lepton 3.5. Он обладает разрешением 160 x 120 для точного определения и анализа температуры. Это мощный прибор в компактном корпусе на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G, с оперативной памятью объёмом до 16 ГБ и хранилищем с возможностью расширения до 2 ТБ.



Устройство также обладает практичной универсальной светодиодной подсветкой. Она поднимает качество фотографий, заменяя заполняющий свет, а интегрированная сигнальная лампа действует как аварийный маяк. Всё это работает от аккумулятора ёмкостью 6200 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт и беспроводную 15 Вт. Продолжительность работы достигает 26 дней в режиме сверхэкономии энергии, обеспечивая наличие связи в самых суровых условиях.



Armor Mini 20 Pro не имеет тепловизора. Это не мешает ему быть не менее прочным, нежели Armor Mini 20T Pro, предлагая столь же высокий уровень производительности и те же характеристики по более низкой цене. Оба аппарата являются свидетельством приверженности Ulefone к разработке устройств, способных выдерживать суровые условия повседневной жизни и даже больше.



У вас ещё есть время воспользоваться этим эксклюзивным предложением. Распродажа Armor Mini 20T Pro и Armor Mini 20 Pro заканчивается 27 октября. Вы можете успеть стать обладателем прочного, компактного смартфона уже сегодня. Не упустите возможность получить настолько прочные и высокопроизводительные устройства по низким ценам. Для получения дополнительной информации посетите официальный магазин Ulefone на AliExpress. Здесь вы сможете улучшить свой мобильный опыт с легендарной прочностью серии Armor Mini 20 Pro.

Видео испытания прочности Armor Mini 20T Pro:

Купить Armor Mini 20T Pro на AliExpress

Купить Armor Mini 20 Pro на AliExpress

#ulefone
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Защищённый смартфон Ulefone Armor Mini 20 Pro Series 5G поступает в продажу по всему миру за $279,99
Начинается первая распродажа серии защищённых смартфонов Ulefone Armor Mini 20 Pro на AliExpress
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