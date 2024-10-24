Ninkear A15 Pro: мощь и стиль для работы и развлечений

16 ГБ /512 ГБ — 55999 руб.

32 ГБ / 1 ТБ — 51806 руб.

Китайский бренд Ninkear, известный своими планшетами и ноутбуками, предлагает вниманию покупателей Ninkear A15 Pro. Это ноутбук, объединяющий в себе стильный дизайн и передовые характеристики. Это делает его идеально подходящим как для работы, так и для развлечений. Данный ноутбук создан для тех, кто ценит производительность и эстетику в одном устройстве.С процессором AMD Ryzen 5 6600H последнего поколения, Ninkear A15 Pro обеспечивает высокую скорость многозадачной работы. Этот процессор обладает 6 ядрами и частотой до 3,3 ГГц, что позволяет легко справляться с любыми задачами, от работы с ресурсоёмкими приложениями до современных игр. Вы сможете запускать несколько программ одновременно, не переживая о задержках и зависаниях. Несмотря на высокую скорость, ноутбук работает весьма тихо.Устройство получило экран размером 15,6 дюйма с разрешением 1920 x 1080. Это делает его идеально подходящим для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Панель IPS обеспечивает великолепную цветопередачу и широкие углы обзора, позволяя наслаждаться яркими и насыщенными цветами. Антибликовое покрытие экрана означает комфорт при работе в ярком окружении, что особенно актуально для профессионалов и учащихся.Ninkear A15 Pro предлагает до 32 ГБ оперативной памяти DDR5. В результате есть возможность работать с несколькими приложениями одновременно без потери производительности. Для хранения данных предусмотрен SSD объёмом до 1 ТБ. Этот накопитель обеспечивает очень быструю загрузку операционной системы и программ, а также не менее быстрый доступ к файлам. Больше не придётся ждать, пока ваши приложения загрузятся — всё будет готово в мгновение ока.С аккумулятором ёмкостью 54,29 Вт·ч можно не сомневаться, что ноутбук проработает полный день. Ninkear A15 Pro поддерживает быструю зарядку через адаптер GaN PD100W, что позволяет за час зарядить устройство для работы в течение всего дня. Это делает его отличным выбором для тех, кто часто перемещается с места на место и не всегда может зарядить ноутбук.В этом ноутбуке есть все необходимые порты: два USB-C, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, что позволяет легко подключать внешние устройства.Наличие современных технологий беспроводной связи, таких как Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, даёт стабильное подключение и высокую скорость передачи данных. Это особенно актуально для стриминга видео и онлайн-игр.Ninkear A15 Pro выполнен в стильном алюминиевом корпусе, что придаёт ему элегантный и современный вид. Вес всего 1,8 кг делает устройство лёгким и портативным, удобным для мобильных студентов и бизнесменов. Ноутбук можно раскрывать на 180 градусов.Дополнительные функции, такие как подсветка клавиатуры, обеспечивают комфортную работу даже при недостаточном освещении. Сканер отпечатков пальца за половину секунды производит безопасную авторизацию, позволяя мгновенно разблокировать ноутбук.Ninkear A15 Pro — это ноутбук, который сочетает в себе мощь, стиль и надёжность. Он станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное устройство для работы и развлечений. Предлагаются следующие конфигурации:Вы можете уже сейчас воспользоваться шансом стать обладателем Ninkear A15 Pro и получить доступ к производительности и комфорту высочайшего уровня.