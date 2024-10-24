Защищённые смартфоны Ulefone Armor Mini 20 Pro и Armor 27 доступны на Aliexpress по сниженным ценам

Первые в мире защищённые портативные смартфоны с поддержкой стандарта связи 5G, модели Ulefone Armor Mini 20T Pro и Armor Mini 20 Pro, стали доступны для приобретения в магазине AliExpress. Статистика показывает, что защищённые и компактные устройства пользуются большим спросом у покупателей. В этой серии устройств версия с камерой ночного видения Armor Mini 20 Pro стоит всего $249,99, а версия с тепловизором FLIR Armor Mini 20T Pro предлагается в начале продаж по цене $329,99.Видеоролик с демонстрацией инфракрасной камеры ночного видения Armor Mini 20 Pro:Возможности инфракрасного ночного видения Ulefone Armor Mini 20 Pro в полной мере продемонстрированы в тестовом видео. Здесь можно удостовериться в превосходом качестве съёмки в условиях недостаточного освещения. Данная функциональность особо полезна при наблюдении за животными в темноте, когда видимость обычно ограничена.В абсолютно тёмном окружении Armor Mini 20 Pro превосходит iPhone, обеспечивая чёткое и детальное изображение объектов. Сравнение показывает, что камера Armor Mini 20 Pro может видеть в темноте и с поразительной чёткостью раскрывать детали. Камера iPhone испытывает затруднения, делая снимки почти совершенно чёрными с практически отсутствующей видимостью. Будь то наблюдение за дикой природой, обеспечение безопасности или любая происходящая в темноте деятельность, Armor Mini 20 Pro лидирует как надёжный и мощный инструмент съёмки.Armor Mini 20 Pro обладает полигональным светодиодным освещением вокруг модуля камер. Он является одновременно декоративным элементом и практичным решением для освещения. Физическая кнопка позволяет включать освещение, которое становится идеальным источником заполняющего света для улучшения фото- и видеосъёмки в условиях низкой освещённости.Встроенный предупредительный сигнал имитирует красный, синий и полицейский световые эффекты. Это делает его подходящим для чрезвычайных ситуаций, включая пожары, оказание первой помощи и полицейские мероприятия. Он обладает предупреждающим звуком и предлагает два режима освещения: постоянно включенный и мерцающий. Эксклюзивный держатель для нательной камеры делает Armor Mini 20 Pro практичным выбором для правоохранительных органов и сотрудников других профессиональных служб.Armor Mini 20 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G, поддерживающем высокоскоростной доступ к сетям 5G и возможностям мобильного WiFi 5G. Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ, хранилища 256 ГБ. Есть поддержка карт памяти вместимостью до 2 ТБ.Несмотря на небольшой размер, обладающий экраном HD+ 4,7 дюйма аппарат Armor Mini 20T Pro получил внушительный аккумулятор ёмкостью 6200 мАч. Он поддерживает как быструю проводную зарядку 33 Вт, так и беспроводную зарядку 15 Вт. В режиме максимальной экономии заряда устройство способно работать до 26 дней, позволяя оставаться на связи даже в самых удалённых местах и сложных условиях.Если Armor Mini 20 Pro привлекает вниманиеф своей инфракрасной камерой ночного видения, то Armor Mini 20T Pro вместо неё обладает профессиональными возможностями тепловизионной съёмки FLIR. Оба устройства имеют идентичные характеристики, давая своим обладателям лучшее из обоих миров с точки зрения прочности и высокотехнологичных функций.В дополнение к новым моделям с поддержкой 5G, Ulefone выпустила новую 4G-версию популярной флагманской серии защищённых смартфонов Armor 27. Armor 27T и Armor 27 обладают тепловизорами FLIR и инфракрасным ночным видением соответственно, будучи доступными на AliExpress по цене $239,99.Видеопрезентация инфракрасной камеры ночного видения Armor Mini 20 Pro: