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Новости Hardware Роман Семёнов
Представлены колонка Mirtune S100 и наушники Sounfii Q20/Q20S компании Tronsmart
Tronsmart выпускает на рынок новые аудиопродукты

Известный по всему миру производитель аудиоустройств, компания Tronsmart, анонсировала компактную колонку Mirune S100. Она способна выдавать мощные басы даже на открытом воздухе, обеспечивая достойное звучание. Также были анонсированы наушники Sounfii Q20 и Sounfii Q20S с активным шумоподавлением, которые отличаются удобством дизайна. У колонки имеется выдвижная ручка, а наушники способны выдавать качественный звук высокого разрешения.



Беспроводная портативная колонка Mirtune S100



Мощные басы и звук с высокой детализацией

Колонка Mirune S100 способна выдавать звук мощностью 50 Вт на открытом воздухе с высоким уровнем детализации. Мощность сабвуфера составляет 30 Вт, а двойных твитеров 10 Вт. Они образуют 2.1-канальный звук, обеспечивая звук премиального уровня с чёткими высокими частотами и глубокими насыщенными басами. Если вы отправитесь на природу, Mirtune S100 сможет удовлетворить ваши звуковые потребности, не разочаровав по качеству и громкости. Если вам покажется, что басов недостаточно, нажатие на кнопку SoundPulse позволит усилить их и сделать звук ещё мощнее.

Портативность и долговечность

За счёт резиновой конструкции высокой прочности и выдвижной ручки вы сможете без проблем брать колонку с собой в путь. Убрав ручку, вы получите возможность разместить колонку в помещении, чтобы она не занимала лишнего места. Mirtune S100 способна работать между зарядками на протяжении 20 часов. От этой колонки можно заряжать другие мобильные устройства, не прерывая работу. Имеется водонепроницаемость уровня IPX7, что также повышает её пригодность для использования на открытом воздухе. Никакая непогода ей не страшна, будь то вечеринка у костра, отдых у бассейна или поездка на море.

Подсветка и индивидуальная настройка эквалайзера

Имеется пять предустановленных режимов эквалайзера с возможностью вручную настраивать его в приложении Tronsmart. В результате колонка выдаёт идеальный звук как в помещении, так и на воздухе. Желающие смогут объединить две колонки и получить объёмное стереозвучание. Также имеется подсветка с возможностью настройки для придания подходящей атмосферы.

Беспроводные наушники с активным шумоподавлением Sounfii Q20S и Q20



Гибридное активное шумоподавление обеспечивает шикарный звук

Наличие активного шумоподавления у этих наушников позволяет устранить окружающие звуки и без проблем слушать любимую музыку и всё остальное. Sounfii Q20S способны выдавать качественный звук без искажений, убирая 90% звуков со стороны. Sounfii Q20 могут устранить 85% окружающего звука. Если вы находитесь на улице, в аэропорту или другом шумном месте, наденьте эти наушники, чтобы отсечь лишние звуки и слушать только то, что вам нужно.

Непревзойдённое удобство

Разработчики постарались сделать эти наушники максимально удобными для ношения. С этой целью амбушюры выполненный из материала с эффектом памяти. Поворотные шарниры на оголовье самостоятельно подстраиваются для идеальной посадки на голове. Наушники способны работать на протяжении 60 часов и всё это время носить их будет максимально удобно. Едете ли вы в переполненном метро или занимаетесь в спортзале под любимую музыку, Sounfii Q20S и Sounfii Q20 не подведут вас.

Кристально чистый звук во время телефонных разговоров и настраиваемый эквалайзер

Можно забыть о помехах и некачественном звуке при прослушивании онлайн-курсов или при участии в конференциях. За счёт встроенных микрофонов вы получите максимально качественное общение по телефону в любом месте. В приложении Tronsmart можно настроить эквалайзер и получить уникальное звучание. Доступна регулировка басов, высоких и средних частот, чтобы музыка звучала так, как вам нравится.

Tronsmart Mirune S100 предлагаются в чёрном и синем цветах. Колонка доступна с ограниченной скидкой с 28 октября. Модель наушников Sounfii Q20S станет доступна для приобретения в ноябре, а Sounfii Q20 можно купить уже сейчас. Наушники предлагаются в чёрном и белом цветовых вариантах.

Купить данные товары можно в магазине AliExpress и на других авторизованных платформах.

Купить Mirune S100 на Aliexpress

Купить Sounfii Q20 на Aliexpress

#tronsmart
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