Смартфоны линейки Ulefone Armor Mini 20 Pro доступны по низким ценам

Компания Ulefone официально начала продажи своей очередной серии компактных и мощных защищённых смартфонов Armor Mini 20T Pro и Mini 20 Pro. Впервые производитель предлагает возможность получить устройство высокой прочности с поддержкой сетей 5G и размером экрана не более 4,7 дюйма. Эта серия выходит за рамки среднестатистических смартфонов, интегрируя тепловидение профессионального уровня в прочный и портативный форм-фактор.Видеопрезентация тепловизора Armor Mini 20T Pro:Ведущим смартфоном серии является Armor Mini 20T Pro по цене $329,99. Эта модель отличается наличием встроенной тепловизионной камеры FLIR Lepton 3.5, приносящей возможности тепловидения профессионального уровня. Несмотря на небольшие размеры, Armor Mini 20T Pro предлагает достаточно просторный экран, большой аккумулятор и удобное управление при уменьшенном весе. Это делает его идеальным выбором для сотрудников различных отраслей, которым нужно прочное устройство без ущерба для функциональных возможностей.Armor Mini 20 Pro за сумму в $249,99 имеет такую же прочную конструкцию и производительность, что и старшая модель. Вместо тепловизора здесь установлена камера инфракрасного ночного видения. Она делает Armor Mini 20 Pro столь же привлекательным вариантом для ищущих защищёный смартфон с передовыми технологиями.Armor Mini 20T Pro является мощным устройством в плане спецификаций. Он работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G, у него до 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища с поддержкой карт памяти вместимостью до 2 ТБ. Это делает его идеальным устройством для любителей многозадачной работы и игр.Несмотря на компактный размер с экраном HD+ 4,7 дюйма, Armor Mini 20T Pro обладает большим аккумулятором ёмкостью 6200 мАч. Он поддерживает как быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт, так и беспроводную зарядку 15 Вт. Прочность этого устройства непревзойдённая, что видно по рейтингам IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Это означает способность выдерживать падения с высоты до 2 м и погружение в воду на глубину 2 м на сутки.Аппарат содержит универсальную светодиодную матрицу для обеспечения различных вариантов освещения. Доступно управление одним касанием и несколько режимов. В их число вошли функция аварийного предупреждающего света, превращающая смартфон в комплексный инструмент безопасности. Эксклюзивный держатель делает из аппарата практичную нательную камеру для сотрудников правоохранительных органов и других сфер.Armor Mini 20 Pro имеет такую же прочность и возможности, что и Armor Mini 20T Pro. Он нацелен на пользователей, которым необходимо чёткое изображение при слабом освещении, а не тепловизионное изображение. Обе модели доступны для предварительных заказов в магазине AliExpress во всех регионах по цене от $249,99. Это доступный и недорогой вариант защищённого смартфона без потери производительности.Сейчас у вас есть возможность стать владельцем первого в мире защищённого портативного смартфона с 5G и расширенными возможностями обработки изображений. Посетив официальный магазин Ulefone на AliExpress, вы сможете улучшить свои мобильные возможности с помощью аппаратов серии Armor Mini 20 Pro.Видеопрезентация тепловизионной камеры Armor Mini 20T Pro: