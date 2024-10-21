Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Начинается первая распродажа серии защищённых смартфонов Ulefone Armor Mini 20 Pro на AliExpress
Смартфоны линейки Ulefone Armor Mini 20 Pro доступны по низким ценам



Компания Ulefone официально начала продажи своей очередной серии компактных и мощных защищённых смартфонов Armor Mini 20T Pro и Mini 20 Pro. Впервые производитель предлагает возможность получить устройство высокой прочности с поддержкой сетей 5G и размером экрана не более 4,7 дюйма. Эта серия выходит за рамки среднестатистических смартфонов, интегрируя тепловидение профессионального уровня в прочный и портативный форм-фактор.



Видеопрезентация тепловизора Armor Mini 20T Pro:



Ведущим смартфоном серии является Armor Mini 20T Pro по цене $329,99. Эта модель отличается наличием встроенной тепловизионной камеры FLIR Lepton 3.5, приносящей возможности тепловидения профессионального уровня. Несмотря на небольшие размеры, Armor Mini 20T Pro предлагает достаточно просторный экран, большой аккумулятор и удобное управление при уменьшенном весе. Это делает его идеальным выбором для сотрудников различных отраслей, которым нужно прочное устройство без ущерба для функциональных возможностей.



Armor Mini 20 Pro за сумму в $249,99 имеет такую же прочную конструкцию и производительность, что и старшая модель. Вместо тепловизора здесь установлена камера инфракрасного ночного видения. Она делает Armor Mini 20 Pro столь же привлекательным вариантом для ищущих защищёный смартфон с передовыми технологиями.



Armor Mini 20T Pro является мощным устройством в плане спецификаций. Он работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G, у него до 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища с поддержкой карт памяти вместимостью до 2 ТБ. Это делает его идеальным устройством для любителей многозадачной работы и игр.



Несмотря на компактный размер с экраном HD+ 4,7 дюйма, Armor Mini 20T Pro обладает большим аккумулятором ёмкостью 6200 мАч. Он поддерживает как быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт, так и беспроводную зарядку 15 Вт. Прочность этого устройства непревзойдённая, что видно по рейтингам IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Это означает способность выдерживать падения с высоты до 2 м и погружение в воду на глубину 2 м на сутки.



Аппарат содержит универсальную светодиодную матрицу для обеспечения различных вариантов освещения. Доступно управление одним касанием и несколько режимов. В их число вошли функция аварийного предупреждающего света, превращающая смартфон в комплексный инструмент безопасности. Эксклюзивный держатель делает из аппарата практичную нательную камеру для сотрудников правоохранительных органов и других сфер.



Armor Mini 20 Pro имеет такую же прочность и возможности, что и Armor Mini 20T Pro. Он нацелен на пользователей, которым необходимо чёткое изображение при слабом освещении, а не тепловизионное изображение. Обе модели доступны для предварительных заказов в магазине AliExpress во всех регионах по цене от $249,99. Это доступный и недорогой вариант защищённого смартфона без потери производительности.



Сейчас у вас есть возможность стать владельцем первого в мире защищённого портативного смартфона с 5G и расширенными возможностями обработки изображений. Посетив официальный магазин Ulefone на AliExpress, вы сможете улучшить свои мобильные возможности с помощью аппаратов серии Armor Mini 20 Pro.



Видеопрезентация тепловизионной камеры Armor Mini 20T Pro:

Купить Armor Mini 20T Pro на AliExpress

Купить Armor Mini 20 Pro на AliExpress

#ulefone
+
Написать комментарий (0)
Защищённый смартфон Ulefone Armor Mini 20 Pro Series 5G поступает в продажу по всему миру за $279,99
Линейка планшетов Ulefone Armor Pad 4 Ultra предлагается по сниженным ценам
Ulefone представляет первые в мире защищённые мини-смартфоны Armor Mini 20T Pro с 5G и тепловизором
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Самые ожидаемые игры 2025 года
5
Итоги гоночного уик-энда 19-20 октября
1
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
3
О полезных и необычных сервисах для геймеров, которые были закрыты
2
Т-14 "Армата" и Т-90 "Прорыв" вошли в топ-5 танков 2024 года по версии журнала The National Interest
27
Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
34
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)
48
Почему розетки по всему миру такие разные - история и причины разнообразия стандартов
+
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
19
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
9

Сейчас обсуждают

lighteon
18:09
В 2020 свернул свою деятельность и все распродал. Хотя вот недавно раздобыл Geforce 3 Ti и TNT2 M64 с SB Live!. Вот сейчас жду материнку с рабочим DDMA и универсальной версией AGP с авито. Так что ско...
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
Fergus
18:08
хз Китя, всё нормально, прошёл СХ 2 без проблем, этого говноеда, которому заносит амд, могу только нах послать https://disk.yandex.ru/i/QsS_cewGp6QXkg Даже нету фризов как в твоём гомновидео
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
DIP40
18:07
А ты смешной))). Авиационные двигатели элементарно не потянут такую нагрузку. Американцы делали целый эсминец с лазерным оружием и то как то не очень потянула его энергетическая установка такое оружи...
Британские военные самолеты будут оснащены новейшей лазерной системой защиты
Китя
18:05
Смотря на каких настройках. Если в 4К с лучами и мылом то и 4090 не много накидает 40-45 FPS.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Валерий Агапов
18:03
Опыт сын ошибок трудных... Да и кто знает судьбу этих лодок? Может, они бороздят. Или на основе опыта "штампуют" или проектируют новые. А Как ты думаешь гандоны с первого раза пошли в серию? Или косми...
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
Китя
18:03
Fergus куда-то делся. а как могучая 3050.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Вылетай Кукушкин
18:02
понимашь... когда в 12 - это может и пройдёт (если успеть подзатыльник отвесить) а когда до 32 дотянул на той же волне - тут уж полное "крах, крушение всех надежд, шесть букв, второе *И* - (ПИЗ***) т...
Мои впечатления о "Матрице: Воскрешение" – Киану Ривз, отсутствие сюжета и непримечательные актёры
Bamboliny
18:01
Тогда неплохо бы дать в статье ссылку на тот материал со словами, что среднебюджетная видюха следующего поколения (такая-то 9800) проходила те же тесты в тех же условиях и, если кому интересно сравнит...
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
Fergus
18:01
Смотрите, у этого долбодятла припадок, прямо веселит на редкость сегодня
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)
Bamboliny
17:57
Так продолжай и сейчас и про Socket 5 и про Pentium-S 90. Это гораздо интереснее и, как ни странно, актуальнее, чем ширпотреб вроде 8600, который не то что коллекционерам не интересен, он вообще практ...
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем