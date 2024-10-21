26 октября MAXSUN официально выпустит материнские платы Z890

MS-iCraft Z890 Pacific

MS-iCraft Z890 Vertex

MS-iCraft Z890 Arctic

MS-Terminator Z890-A

MS-Terminator Z890-A WIFI

MS-Terminator Z890M WIFI

MS-Terminator Z890M WIFI GKD5

MS-iCraft Z890ITX WIFI

MS-eSport Z890M WIFI ICE

MS-eSport Z890M WIFI

MS-Challenger Z890M WIFI ICE

MS-Challenger Z890M WIFI

Компания MAXSUN официально анонсировала 12 новых материнских плат серии Z890. Они предназначены для процессоров Intel Core следующего поколения. Эти материнские платы созданы с применением передовых технологий, благодаря чему способны предложить исключительную производительность в играх, при создании контента и в высокопроизводительных вычислениях. Будучи одним из ключевых партнёров Intel, MAXSUN создала эту линейку плат на чипсете Z890. Они разделены на четыре основные серии: iCraft, Terminator, eSport и Challenger. В результате пользователи получают разнообразный выбор под свои потребности.12 новых материнских плат в серии Z890:Серия плат Z890 имеет различные форм-факторы для использования в компьютерах разных типов и функционального назначения. Являетесь ли вы хардкорным геймером в поиске максимальной производительности или хотите собрать компактный ПК, материнские платы MAXSUN Z890 смогут удовлетворить подобные запросы. Эти платы обладают как эстетической привлекательностью, так и высокими техническими характеристиками для удовлетворения различных требований.Опираясь на успех плат предыдущего поколения, новая серия Z890 принесла немало улучшений как в дизайне, так и в функциональности. Выдающаяся серия плат iCraft получила светодиодный экран размером 3,4 дюйма. Он поддерживает несколько режимов и позволяет отслеживать системные данные в реальном времени, получать персонализированные экраны загрузки и настраиваемый контент с помощью панели MAXSUN Smart Panel. Она открывает захватывающие возможности персонализации и улучшения игрового опыта.Для ценителей компьютерных сборок белого цвета материнская плата MS-iCraft Z890 Arctic объединяет в себе концепцию Arctic. Она отличается уникальным рисунком из титановых ледяных кристаллов с яркими акцентами в сочетании с охлаждающим покрытием в арктическом стиле. Этот продукт не только радует глаз, но и обладает высокой производительностью.Стремясь предоставить одновременно мощность и удобство, MAXSUN создала серию плат iCraft с несколькими интересными для пользователей функциональными возможностями. В их число вошли быстросъёмный механизм видеокарт, светодиодный индикатор отладки, срабатывающая от одного нажатия кнопка CLR_CMOS, BIOS Flash без USB-накопителя и защёлкивающаяся антенна WiFi. Эти продуманные дополнения повышают качество самостоятельной сборки ПК, делая полученные системы более эффективными и функциональными.Помимо материнских плат Z890, MAXSUN представляет новый графический BIOS. Разработанный с учётом концепции «ПК - Мобильные устройства» (PTM), этот BIOS отличается инновационной компоновкой для упрощения навигации. Используя просмотр в стиле мобильных устройств, новый интерфейс BIOS предлагает чистые информационные блоки на основе карточек и высокоинтегрированные функциональные модули. Это даёт эффективность и простоту применения.Официальное мероприятие по запуску серии материнских плат Z890 состоится 26 октября в отеле Sheraton Beijing JinYu. MAXSUN пригласила на это грандиозное открытие клиентов и дистрибьюторов со всего мира. Там будут продемонстрированы все возможности материнских плат Z890, позволяя посетителям ознакомиться с последними разработками из первых рук. Благодаря инновационному дизайну и обширной функциональности серия MAXSUN Z890 призвана переосмыслить игровой опыт и самостоятельную сборку, предлагая идеальный баланс производительности, внешней привлекательности и удобства. Вы можете выбрать материнскую плату MAXSUN уже сейчас и раскрыть потенциал своей системы.