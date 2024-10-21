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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
MAXSUN представляет 12 материнских плат серии Z890
26 октября MAXSUN официально выпустит материнские платы Z890



Компания MAXSUN официально анонсировала 12 новых материнских плат серии Z890. Они предназначены для процессоров Intel Core следующего поколения. Эти материнские платы созданы с применением передовых технологий, благодаря чему способны предложить исключительную производительность в играх, при создании контента и в высокопроизводительных вычислениях. Будучи одним из ключевых партнёров Intel, MAXSUN создала эту линейку плат на чипсете Z890. Они разделены на четыре основные серии: iCraft, Terminator, eSport и Challenger. В результате пользователи получают разнообразный выбор под свои потребности.



12 новых материнских плат в серии Z890:
  • MS-iCraft Z890 Pacific
  • MS-iCraft Z890 Vertex
  • MS-iCraft Z890 Arctic
  • MS-Terminator Z890-A
  • MS-Terminator Z890-A WIFI
  • MS-Terminator Z890M WIFI
  • MS-Terminator Z890M WIFI GKD5
  • MS-iCraft Z890ITX WIFI
  • MS-eSport Z890M WIFI ICE
  • MS-eSport Z890M WIFI
  • MS-Challenger Z890M WIFI ICE
  • MS-Challenger Z890M WIFI
Серия плат Z890 имеет различные форм-факторы для использования в компьютерах разных типов и функционального назначения. Являетесь ли вы хардкорным геймером в поиске максимальной производительности или хотите собрать компактный ПК, материнские платы MAXSUN Z890 смогут удовлетворить подобные запросы. Эти платы обладают как эстетической привлекательностью, так и высокими техническими характеристиками для удовлетворения различных требований.



Опираясь на успех плат предыдущего поколения, новая серия Z890 принесла немало улучшений как в дизайне, так и в функциональности. Выдающаяся серия плат iCraft получила светодиодный экран размером 3,4 дюйма. Он поддерживает несколько режимов и позволяет отслеживать системные данные в реальном времени, получать персонализированные экраны загрузки и настраиваемый контент с помощью панели MAXSUN Smart Panel. Она открывает захватывающие возможности персонализации и улучшения игрового опыта.



Для ценителей компьютерных сборок белого цвета материнская плата MS-iCraft Z890 Arctic объединяет в себе концепцию Arctic. Она отличается уникальным рисунком из титановых ледяных кристаллов с яркими акцентами в сочетании с охлаждающим покрытием в арктическом стиле. Этот продукт не только радует глаз, но и обладает высокой производительностью.



Стремясь предоставить одновременно мощность и удобство, MAXSUN создала серию плат iCraft с несколькими интересными для пользователей функциональными возможностями. В их число вошли быстросъёмный механизм видеокарт, светодиодный индикатор отладки, срабатывающая от одного нажатия кнопка CLR_CMOS, BIOS Flash без USB-накопителя и защёлкивающаяся антенна WiFi. Эти продуманные дополнения повышают качество самостоятельной сборки ПК, делая полученные системы более эффективными и функциональными.



Помимо материнских плат Z890, MAXSUN представляет новый графический BIOS. Разработанный с учётом концепции «ПК - Мобильные устройства» (PTM), этот BIOS отличается инновационной компоновкой для упрощения навигации. Используя просмотр в стиле мобильных устройств, новый интерфейс BIOS предлагает чистые информационные блоки на основе карточек и высокоинтегрированные функциональные модули. Это даёт эффективность и простоту применения.



Официальное мероприятие по запуску серии материнских плат Z890 состоится 26 октября в отеле Sheraton Beijing JinYu. MAXSUN пригласила на это грандиозное открытие клиентов и дистрибьюторов со всего мира. Там будут продемонстрированы все возможности материнских плат Z890, позволяя посетителям ознакомиться с последними разработками из первых рук. Благодаря инновационному дизайну и обширной функциональности серия MAXSUN Z890 призвана переосмыслить игровой опыт и самостоятельную сборку, предлагая идеальный баланс производительности, внешней привлекательности и удобства. Вы можете выбрать материнскую плату MAXSUN уже сейчас и раскрыть потенциал своей системы.
#maxsun #z890 #teclast
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На выставке ICEE 2024 бренд MAXSUN показал свои последние материнские платы и видеокарты
MaxSun выпустила 12 материнских плат на базе Intel Z890
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