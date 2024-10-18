Два смартфона серии Armor Mini 20 Pro можно будет купить 21 октября

Энтузиасты мобильных устройств могут ликовать: компания Ulefone готовится представить 21 октября инновационную серию компактных защищённых смартфонов Armor Mini 20 Pro Series. В состав этой серии входят модели Armor Mini 20T Pro и Armor Mini 20 Pro. Это дополнение линейки Ulefone нацелено на сегмент миниатюрных смартфонов. Они призваны дать баланс между прочностью и высоким уровнем производительности. Последней связанной с серией Mini 20 Pro новостью является стоимость аппаратов в момент начала продаж. Также стало больше известно относительно того, что из себя представляют эти устройства.Видео распаковки Armor Mini 20T Pro:Armor Mini 20T Pro по цене $329,99 отличается наличием встроенного тепловизора FLIR Lepton 3.5, который делает устройство полезным для работников разных сфер деятельности. Обновлённое приложение MyFLIR Pro установлено на устройстве по умолчанию, позволяя легко визуализировать тепловые сигнатуры и анализировать тепловые данные, где бы вы ни находились. Это устройство с сертификатами защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H способно пережить падение с высоты до 2 м и погружение в воду на глубину до 2 м на сутки.Также представлена модель Ulefone Armor Mini 20 Pro за $279,99. В ней тепловизора нет, зато есть инфракрасное ночное видение. Оно даёт пользователям более доступный по цене способ тщательно рассмотреть окружение без ущерба для прочности или производительности устройства.Mini 20T Pro обладает современным дизайном, предлагая многофункциональную светодиодную систему, способную удовлетворить широкий спектр потребностей в освещении. Такая адаптивная функция идеально подходит для улучшения фотографий и навигации при слабом освещении во время экскурсий на открытом воздухе и в случае чрезвычайных ситуаций.Светодиодная матрица Armor Mini 20T Pro выходит за рамки обычного использования. Она может имитировать аварийные огни и издавать предупреждающие звуки для спасателей. Это превращает смартфон в комплексный инструмент безопасности, полезный в различных критических ситуациях.Наличие специального держателя для нательной камеры делает Armor Mini 20T Pro ещё более универсальным. Благодаря ему можно надёжно закрепить устройство и использовать его в качестве нательной камеры без рук. В результате смартфон становится практичным решением для видеозаписи работниками таких сфер деятельности, как правоохранительные органы, безопасность и выездные службы.Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G, имеет до 16 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ. Экран размером 4,7 дюйма с разрешением HD+ работает от крупного аккумулятора ёмкостью 6200 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт. Сверхэкономичный режим позволяет устройству работать до 26 дней и постоянно быть на связи.Оба аппарата будут выпущены по всему миру в магазине AliExpress 21 октября по цене всего $279,99. Вы получите возможность оснастить себя компактным, мощным и надёжным устройством, полезным как в повседневной жизни, так и в чрезвычайных ситуациях.Видео распаковки Armor Mini 20T Pro: