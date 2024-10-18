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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Смарт-часы KUMI Watch Gear GT3 приносят искусственный интеллект на ваше запястье
Умные часы KUMI Watch Gear GT3 с 20 октября доступны для приобретения по сниженной цене



Один из ведущих производителей носимых устройств, компания KUMI, собирается сделать свои продукты ещё интеллектуальнее при помощи инновационной модели часов KUMI Watch Gear GT3. С 20 по 27 октября эти часы с многочисленными функциональными возможностями, алгоритмами искусственного интеллекта, привлекательным дизайном будут доступны по наиболее выгодной цене. Это делает их отличным выбором для любителей современных технологий и просто активных людей.



С момента своего выхода на рынок компания KUMI известна как один из ведущих производителей умных терминалов AGI (общего искусственного интеллекта). Инновационный подход и анализ потребностей потребителей позволил компании выпустить ряд интересных носимых устройств. При разработке KUMI старается предлагать повышающие качество жизни технологии. Умные часы, наушники, устройства для отслеживания состояния здоровья — KUMI всегда стремится задействовать наиболее современные технологии и создавать тенденции умной жизни.



Если традиционные смарт-часы, способные показывать время и считать ваши шаги, уже не удовлетворяют вашим потребностям, вы можете получить устройство не только умное, но и интересное в применении. Давайте узнаем, что особенного предлагается в KUMI Watch Gear GT3.



Двойные поворотные коронки упрощают навигацию

Если вам нравится перемещаться по интерфейсу часов без необходимости касаться их экрана, KUMI Watch Gear GT3 обладают сразу двумя поворотными коронками. С их помощью можно без проблем перемещаться по меню, увеличивать и уменьшать масштаб изображения, менять циферблаты. Всё это происходит быстро и плавно, без необходимости дотрагиваться до экрана.



Искусственный интеллект уберёт языковые барьеры раз и навсегда

В современном глобальном мире знание языков для многих является жизненной необходимостью. Впрочем, даже если навыки иностранных языков оставляют желать лучшего, на помощь приходят технологии. KUMI Watch Gear GT3 благодаря алгоритму искусственного интеллекта умеет переводить между десятью языками. Вы сможете общаться с людьми из разных стран во время отдыха и деловых поездок, всегда умея найти общий язык благодаря ИИ-помощнику.



Пользовательские циферблаты придадут вашим часам собственный стиль

Часы бывают разных форм и с разными интерфейсами, но KUMI Watch Gear GT3 могут быть ещё более особенными. Технология AIGC даёт возможность создавать собственные циферблаты, просто произнося вслух их параметры. Высказав свои предложения, вы сможете получить уникальный дизайн для своих часов. На выбор доступно более 100 циферблатов, благодаря которым вы получите возможность менять стиль ежедневно.



Мультимедийный центр развлечений на запястье

Необязательно брать с собой в дорогу несколько устройств, когда за развлечения могут отвечать только часы. KUMI Watch Gear GT3 умеют локально воспроизводить музыку и синхронизировать аудио со смартфона. Прямо на часах вы сможете слушать музыку, подкасты и что угодно ещё. На часах также можно читать электронные книги, так что устройство может быть не только развлекательным, но и образовательным.



Фотографируйте проще благодаря предварительному просмотру камеры в режиме реального времени

Если вы любитель мобильной фотографии, KUMI Watch Gear GT3 могут в реальном времени показывать то, что видит камера связанного смартфона. Это даст возможность увеличить качество ваших снимков и заснять ценные для вас моменты без лишних усилий.



Поддерживайте свою форму благодаря персональному фитнес-тренеру

Неважно, являетесь ли вы большим любителем фитнеса или лишь изредка занимаетесь, KUMI Watch Gear GT3 смогут из более чем 100 режимов подобрать для каждого наиболее подходящий. Варианты варьируются от бега до йоги, позволяя отслеживать ваши движения и собирать подробную статистику. Имеется мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови и отслеживание сна. Круглосуточный помощник у вас на запястье будет отвечать за отслеживание состояния здоровья и подсказывать, как вести более здоровый образ жизни.



Высокая продолжительность работы и водонепроницаемость уровня IP68 для любителей приключений на природе

Не следует опасаться, что KUMI Watch Gear GT3 разрядятся в самый неподходящий момент. Продолжительность работы этой модели достигает 10 суток, а в режиме ожидания 25 суток. Отправляетесь вы в поход на природу или в командировку, часы будут продолжать работать. Благодаря водонепроницаемости уровня IP68 они не боятся пота, дождя и пыли, поэтому можно не проявлять излишнюю осторожность. При этом не следует брать часы с собой в горячий душ или при погружении на большую глубину.



Обширная функциональность по цене всего $69,99

Если предложение вас заинтересовало, то вы ещё не знаете наиболее приятную часть. Вся эта функциональность и стиль могут стать вашими за цену всего в $69,99. KUMI Watch Gear GT3 можно назвать чемпионом по соотношению возможностей и цены. Это отличное умное носимое устройство, в котором каждый найдёт что-то полезное для себя.

Купить KUMI Watch Gear GT3 на AliExpress

Для получения дополнительной информации о продуктах KUMI посетите официальный сайт производителя.
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Стиль и функциональность выдвигают умное кольцо KUMI Ring H1 в первые ряды носимых устройств
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