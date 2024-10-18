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Новости Hardware Роман Семёнов
21 октября состоится дебют защищённого смартфона Cubot KingKong Star 2
На следующей неделе Cubot KingKong Star 2 станет доступен для приобретения со скидкой



Состоялся анонс Cubot KingKong Star 2, который представляет собой интересную новинку из мира защищённых смартфонов. Это устройство для любителей активности на открытом воздухе, мобильных игр и работников различных сфер деятельности. За счёт отличной производительности этот тонкий и при этом сверхпрочный аппарат показывает, какими могут быть защищённые смартфоны последнего поколения.

Сочетание мощности и прочности

Обладая производительным процессором MediaTek Dimensity 8200, KingKong Star 2 способен быстро справляться со всеми поставленными перед ним задачами. Он работает плавно даже с множеством одновременно запущенных приложений, в играх и любых других сценариях применения. Его экран размером 6,72 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц выдаёт яркие цвета и чёткое изображение, обеспечивая захватывающие впечатления от просмотра. Работаете ли вы на устройстве или играете, качество картинки вас не разочарует.



Обладая сертификатами IP68/IP69K и MIL-STD-810H, KingKong Star 2 надёжно защищён от воды, пыли и ударов. Это делает его идеальным спутником для работы в экстремальных условиях. Несмотря на прочность, толщина корпуса равна всего 7,2 мм. Это показывает, что защищённый смартфон может быть изящным и стильным.

Другие характеристики
  • 12 ГБ основной и 12 ГБ виртуальной оперативной памяти, объём хранилища 256 ГБ. Эти характеристики обеспечивают скорость обработки и место для хранения многочисленных приложений и данных.
  • Основная камера 100 Мп и передняя камера 32 Мп. Получите шанс снять потрясающе фотографии с высоким уровнем детализации. Это могут быть снимки на природе, селфи и любые другие.
  • Аккумулятор ёмкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Аппарат способен долго обходиться без розетки и быстро восполнять недостаток энергии.
Предложение в начале продаж действует ограниченное время



С 21 по 27 октября KingKong Star 2 предлагается приобрести по специальной стартовой цене в $229,99. Введя эксклюзивный код 33KKSTAR2, вы сможете снизить стоимость до $219,99. Такая возможность даётся только первым 200 покупателям.

Купить KingKong Star 2 на Aliexpress

#cubot
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21 октября состоится дебют защищённого смартфона Cubot KingKong Star 2
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