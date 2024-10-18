На следующей неделе Cubot KingKong Star 2 станет доступен для приобретения со скидкой

12 ГБ основной и 12 ГБ виртуальной оперативной памяти, объём хранилища 256 ГБ. Эти характеристики обеспечивают скорость обработки и место для хранения многочисленных приложений и данных.

Основная камера 100 Мп и передняя камера 32 Мп. Получите шанс снять потрясающе фотографии с высоким уровнем детализации. Это могут быть снимки на природе, селфи и любые другие.

Аккумулятор ёмкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Аппарат способен долго обходиться без розетки и быстро восполнять недостаток энергии.

Состоялся анонс Cubot KingKong Star 2, который представляет собой интересную новинку из мира защищённых смартфонов. Это устройство для любителей активности на открытом воздухе, мобильных игр и работников различных сфер деятельности. За счёт отличной производительности этот тонкий и при этом сверхпрочный аппарат показывает, какими могут быть защищённые смартфоны последнего поколения.Обладая производительным процессором MediaTek Dimensity 8200, KingKong Star 2 способен быстро справляться со всеми поставленными перед ним задачами. Он работает плавно даже с множеством одновременно запущенных приложений, в играх и любых других сценариях применения. Его экран размером 6,72 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц выдаёт яркие цвета и чёткое изображение, обеспечивая захватывающие впечатления от просмотра. Работаете ли вы на устройстве или играете, качество картинки вас не разочарует.Обладая сертификатами IP68/IP69K и MIL-STD-810H, KingKong Star 2 надёжно защищён от воды, пыли и ударов. Это делает его идеальным спутником для работы в экстремальных условиях. Несмотря на прочность, толщина корпуса равна всего 7,2 мм. Это показывает, что защищённый смартфон может быть изящным и стильным.KingKong Star 2 предлагается приобрести по специальной стартовой цене в $229,99. Введя эксклюзивный код, вы сможете снизить стоимость до $219,99. Такая возможность даётся только первым 200 покупателям.