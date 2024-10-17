21 октября желающие получат возможность приобрести Cubot KingKong Power 3 со скидками

Версия 6 ГБ+256 ГБ: $149,49 (с промокодом: 33KKPOWER3)

Версия 12 ГБ+256 ГБ: $183,7 (с промокодом: 33KKPOWER3)

Сильный динамик громкостью 123 дБ и мощностью 3 Вт. Он идеально подходит для любителей активного отдыха, выдавая мощный и кристально чистый звук. Качество этого звука не зависит от того, находитесь ли вы в лагере или на пляжной вечеринке.

Аккумулятор ёмкостью 10200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и обратной зарядкой. Одного заряда хватает на несколько дней работы устройства. Есть быстрая зарядка и даже возможность заряжать от этого смартфона другие устройства.

Основная камера 100 Мп, передняя камера 32 Мп. Делайте качественные снимки высокой чёткости в любом месте, от диких просторов природы до закрытых помещений.

Восьмиядерный процессор MT8781. Большая скорость и плавная многозадачная работа, повышенная производительность в играх делают это устройство привлекательным для разных групп потенциальных покупателей.

Сертификация IP68/IP69K. Созданный для работы в экстремальных условиях, этот смартфон без проблем переживёт попадание воды, пыли и удары. Это делает его идеальным компаньоном для пересечённой местности.

Определяющая атмосферу подсветка. Создайте настроение во время ночных походов или вечеринок в лагере при помощи встроенной атмосферной подсветки. Она будет синхронизироваться с музыкой на устройстве, формируя идеальную обстановку во время нахождения на открытом воздухе.

Долгожданный защищённый смартфон Cubot KingKong Power 3 уже скоро станет доступен для приобретения. На 21 октября назначен дебют этого устройства высочайшей прочности и непревзойдённой мощи. Этот смартфон станет вашим надёжным спутником в разных приключениях, причём за весьма скромную цену.Не пропустите специальную акцию в момент начала продаж. Будет доступно всего 200 кодов на получение скидки.Отметьте в календаре дату 21 октября и попробуйте все возможности Cubot KingKong Power 3. Уже сейчас можно добавить его в корзину и готовиться ощутить на себе все прелести защищённого смартфона.