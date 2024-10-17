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Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартон KingKong Power 3 поступает в продажу с мощным звуком по сниженным ценам
21 октября желающие получат возможность приобрести Cubot KingKong Power 3 со скидками



Долгожданный защищённый смартфон Cubot KingKong Power 3 уже скоро станет доступен для приобретения. На 21 октября назначен дебют этого устройства высочайшей прочности и непревзойдённой мощи. Этот смартфон станет вашим надёжным спутником в разных приключениях, причём за весьма скромную цену.
  • Версия 6 ГБ+256 ГБ: $149,49 (с промокодом: 33KKPOWER3)
  • Версия 12 ГБ+256 ГБ: $183,7 (с промокодом: 33KKPOWER3)
Не пропустите специальную акцию в момент начала продаж. Будет доступно всего 200 кодов на получение скидки.



Основные характеристики
  • Сильный динамик громкостью 123 дБ и мощностью 3 Вт. Он идеально подходит для любителей активного отдыха, выдавая мощный и кристально чистый звук. Качество этого звука не зависит от того, находитесь ли вы в лагере или на пляжной вечеринке.
  • Аккумулятор ёмкостью 10200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и обратной зарядкой. Одного заряда хватает на несколько дней работы устройства. Есть быстрая зарядка и даже возможность заряжать от этого смартфона другие устройства.
  • Основная камера 100 Мп, передняя камера 32 Мп. Делайте качественные снимки высокой чёткости в любом месте, от диких просторов природы до закрытых помещений.
  • Восьмиядерный процессор MT8781. Большая скорость и плавная многозадачная работа, повышенная производительность в играх делают это устройство привлекательным для разных групп потенциальных покупателей.
  • Сертификация IP68/IP69K. Созданный для работы в экстремальных условиях, этот смартфон без проблем переживёт попадание воды, пыли и удары. Это делает его идеальным компаньоном для пересечённой местности.
  • Определяющая атмосферу подсветка. Создайте настроение во время ночных походов или вечеринок в лагере при помощи встроенной атмосферной подсветки. Она будет синхронизироваться с музыкой на устройстве, формируя идеальную обстановку во время нахождения на открытом воздухе.


Приготовьтесь к приключениям

Отметьте в календаре дату 21 октября и попробуйте все возможности Cubot KingKong Power 3. Уже сейчас можно добавить его в корзину и готовиться ощутить на себе все прелести защищённого смартфона.

Купить KingKong Power 3 на Aliexpress

#cubot #kingkong power 3
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Cubot KingKong Star 2 поступает в международную продажу 14 октября
Защищённый смартфон Cubot KingKong Power 3 приносит непревзойдённые возможности для активного отдыха
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