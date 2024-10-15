Производитель Formula V Line, прежде известный под именем Formula V Line, анонсировал линейки корпусных компьютерных вентиляторов Air Bridge Plus и Floe Plus. Это высококачественные предложения с высокой степенью эффективности и привлекательным внешним видом. В результате подобные решения можно применять при охлаждении даже самых дорогостоящих компьютерных сборок.
Air Bridge Plus является наиболее премиальной из представленных моделей вентиляторов
Вентиляторы Air Bridge Plus могут охладить компоненты вашего компьютера при уровне шума не более 27 дБА. Это эффективное решение с минимумом проводов. В основе этой эффективности лежит гидродинамический подшипник, благодаря которому непрерывная работа вентилятора может длиться 40000 часов. Имеются разъёмы ARGB 3-Pin и PWM 4-Pin, благодаря которым можно изменять частоту вращения вентиляторов на уровне 300–1300 оборотов/мин и подключать подсветку ARGB. С этими вентиляторами могут работать приложения ведущих производителей материнских плат, позволяя настраивать подсветку по своему усмотрению. Доступны чёрные и белые цветовые варианты вентиляторов.
Цена: 3990 руб. (в комплекте 3 вентилятора).
Эффективность охлаждения и эксклюзивная подсветка ARGB: Floe Plus
Вентиляторы Floe Plus работают с уровнем шума не более 26,8 дБА, что делает их очень тихими. Гидродинамический подшипник также способен обеспечить непрерывную работу на протяжении 40000 часов. При помощи подключения к разъёму PWM 4-Pin можно регулировать скорость вращения вентиляторов в диапазоне 450-1500 оборотов/мин. Большинство материнских плат со своими приложениями дадут возможность настраивать подсветку.
Усиленная квадратная рамка вентилятора означает структурную прочность и сводит к минимуму вероятность изгиба при неправильной установке. В результате вентилятор при работе не будет производить лишних неприятных звуков. Боковые грани в стилистике «бесконечного зеркала» вместе с поддержкой подсветки из 16 млн цветов обеспечивают безграничные возможности настройки внешнего вида вашей системы.
Цена: 690 руб.
Другие доступные для приобретения корпусные вентиляторы
Помимо вентиляторов серий Air Bridge Plus и Floe Plus, компания Formula V выпускаете другие модели, способные удовлетворить запросы разных групп потребителей.
- Air Bridge. Вентиляторы этой серии представляют собой отличный выбор для желающих приобрести модульные устройства по умеренной стоимости. Они доступны в чёрной и белой расцветках и стоят 2490 руб. В упаковку входят 3 вентилятора.
- Floe. Вентиляторы этой серии обладают универсальным дизайном, эффективно охлаждают компьютерные компоненты и делают это максимально бесшумно. При этом их стоимость составляет всего 590 руб за версию чёрного и белого цветов.
- Cosmic. Наиболее доступные в серии вентиляторов Formula V Line. Здесь используются гидродинамические подшипники со сроком службы до 40000 часов. Чёрный и белые цветовые варианты предлагается приобрести всего за 290 руб.
Более подробную информацию о продуктах Formula V Line вы сможете получить на сайте http://formulav-line.com.