Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Тайваньский производитель Formula V Line представляет новые решения для охлаждения ПК
В продажу поступают модульные вентиляторы Air Bridge Plus и Floe Plus от бренда Formula V Line

Производитель Formula V Line, прежде известный под именем Formula V Line, анонсировал линейки корпусных компьютерных вентиляторов Air Bridge Plus и Floe Plus. Это высококачественные предложения с высокой степенью эффективности и привлекательным внешним видом. В результате подобные решения можно применять при охлаждении даже самых дорогостоящих компьютерных сборок.

Air Bridge Plus является наиболее премиальной из представленных моделей вентиляторов



Вентиляторы Air Bridge Plus могут охладить компоненты вашего компьютера при уровне шума не более 27 дБА. Это эффективное решение с минимумом проводов. В основе этой эффективности лежит гидродинамический подшипник, благодаря которому непрерывная работа вентилятора может длиться 40000 часов. Имеются разъёмы ARGB 3-Pin и PWM 4-Pin, благодаря которым можно изменять частоту вращения вентиляторов на уровне 300–1300 оборотов/мин и подключать подсветку ARGB. С этими вентиляторами могут работать приложения ведущих производителей материнских плат, позволяя настраивать подсветку по своему усмотрению. Доступны чёрные и белые цветовые варианты вентиляторов.

Цена: 3990 руб. (в комплекте 3 вентилятора).

Эффективность охлаждения и эксклюзивная подсветка ARGB: Floe Plus



Вентиляторы Floe Plus работают с уровнем шума не более 26,8 дБА, что делает их очень тихими. Гидродинамический подшипник также способен обеспечить непрерывную работу на протяжении 40000 часов. При помощи подключения к разъёму PWM 4-Pin можно регулировать скорость вращения вентиляторов в диапазоне 450-1500 оборотов/мин. Большинство материнских плат со своими приложениями дадут возможность настраивать подсветку.

Усиленная квадратная рамка вентилятора означает структурную прочность и сводит к минимуму вероятность изгиба при неправильной установке. В результате вентилятор при работе не будет производить лишних неприятных звуков. Боковые грани в стилистике «бесконечного зеркала» вместе с поддержкой подсветки из 16 млн цветов обеспечивают безграничные возможности настройки внешнего вида вашей системы.

Цена: 690 руб.

Другие доступные для приобретения корпусные вентиляторы

Помимо вентиляторов серий Air Bridge Plus и Floe Plus, компания Formula V выпускаете другие модели, способные удовлетворить запросы разных групп потребителей.
  • Air Bridge. Вентиляторы этой серии представляют собой отличный выбор для желающих приобрести модульные устройства по умеренной стоимости. Они доступны в чёрной и белой расцветках и стоят 2490 руб. В упаковку входят 3 вентилятора.
  • Floe. Вентиляторы этой серии обладают универсальным дизайном, эффективно охлаждают компьютерные компоненты и делают это максимально бесшумно. При этом их стоимость составляет всего 590 руб за версию чёрного и белого цветов.
  • Cosmic. Наиболее доступные в серии вентиляторов Formula V Line. Здесь используются гидродинамические подшипники со сроком службы до 40000 часов. Чёрный и белые цветовые варианты предлагается приобрести всего за 290 руб.




Более подробную информацию о продуктах Formula V Line вы сможете получить на сайте http://formulav-line.com.
#formula v line
+
Написать комментарий (0)
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
Российское подразделение бренда AeroCool войдёт в состав Formula V Line
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
14
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
29
Итоги гоночного уик-энда 12-13 октября
+
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
24
В России появился в продаже 800-сильный гибрид Mercedes-AMG S63 E Long Performance
3
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
10
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
15
PlayStation 5 и Xbox series X против зумеров — я не чувствую некстгена
1
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
18
«Объект 775»: секретный советский танк, опередивший свое время
5

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
16:59
А что это за скакун?
В Перми запущено импортозамещающее производство гидродинамических подшипников скольжения
unhurtable
16:59
А как же иначе - там из могучих тигров уже Литва есть, это несправедливо если и без Эстонии, до Латышей просто еще не дошло, но как дойдет ломанутся, аж закачаешься, это же великие космические державы...
Эстония стала 45-й страной, присоединившейся к «Соглашениям Артемиды»
Eppius
16:58
Только один вариант - Торрент.
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
Сергей Матосов
16:58
AMD разные процессоры выпускала. Поначалу К6-2 и К6-III были самыми ходовыми, но PII и PIII они серьёзной конкуренции не составляли. Атлон, да, тот рванул громом среди ясного неба. Интел знали о плана...
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
Валерий Агапов
16:56
это не минус, а " главный конкурент США это Китай." В смысле экономическом. Но практически враги смертельные.
В Перми запущено импортозамещающее производство гидродинамических подшипников скольжения
unhurtable
16:53
Вот прямо напоминает 1060/6 и 480/8 - типа никому не нужны и просто переплата, потом как обычно резкое сдутие или вы из тех кто в нынешних условиях каждое поколение карту менять готов?
NVIDIA готовит GeForce RTX 5070 с 18 ГБ видеопамяти GDDR7
Виталий Просвиряков
16:52
Если на цену это почти не повлияет ну и пусть - обратную совместимость никто не отменял
Производители прекращают производство твердотельных накопителей PCIe Gen3 M.2
unhurtable
16:51
П90 нормальные отлаженные движки, затевать сейчас еще и их замену однозначно затянуть срок поставки, зачем?
Отечественный лайнерТу-214 модернизируют: он станет легче и получит новый интерьер
salexa
16:51
Aegis AssHole....................
Эксперт Даманцев: «Кинжалы» и «Искандеры» легко преодолеют противоракетный комплекс Aegis Ashore
Мамука Шешашвили
16:48
мимo, кто это?
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем