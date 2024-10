В продажу поступают модульные вентиляторы Air Bridge Plus и Floe Plus от бренда Formula V Line

Air Bridge. Вентиляторы этой серии представляют собой отличный выбор для желающих приобрести модульные устройства по умеренной стоимости. Они доступны в чёрной и белой расцветках и стоят 2490 руб. В упаковку входят 3 вентилятора.

Floe. Вентиляторы этой серии обладают универсальным дизайном, эффективно охлаждают компьютерные компоненты и делают это максимально бесшумно. При этом их стоимость составляет всего 590 руб за версию чёрного и белого цветов.

Cosmic. Наиболее доступные в серии вентиляторов Formula V Line. Здесь используются гидродинамические подшипники со сроком службы до 40000 часов. Чёрный и белые цветовые варианты предлагается приобрести всего за 290 руб.

Производитель Formula V Line, прежде известный под именем Formula V Line, анонсировал линейки корпусных компьютерных вентиляторов Air Bridge Plus и Floe Plus. Это высококачественные предложения с высокой степенью эффективности и привлекательным внешним видом. В результате подобные решения можно применять при охлаждении даже самых дорогостоящих компьютерных сборок.Вентиляторы Air Bridge Plus могут охладить компоненты вашего компьютера при уровне шума не более 27 дБА. Это эффективное решение с минимумом проводов. В основе этой эффективности лежит гидродинамический подшипник, благодаря которому непрерывная работа вентилятора может длиться 40000 часов. Имеются разъёмы ARGB 3-Pin и PWM 4-Pin, благодаря которым можно изменять частоту вращения вентиляторов на уровне 300–1300 оборотов/мин и подключать подсветку ARGB. С этими вентиляторами могут работать приложения ведущих производителей материнских плат, позволяя настраивать подсветку по своему усмотрению. Доступны чёрные и белые цветовые варианты вентиляторов.(в комплекте 3 вентилятора).Вентиляторы Floe Plus работают с уровнем шума не более 26,8 дБА, что делает их очень тихими. Гидродинамический подшипник также способен обеспечить непрерывную работу на протяжении 40000 часов. При помощи подключения к разъёму PWM 4-Pin можно регулировать скорость вращения вентиляторов в диапазоне 450-1500 оборотов/мин. Большинство материнских плат со своими приложениями дадут возможность настраивать подсветку.Усиленная квадратная рамка вентилятора означает структурную прочность и сводит к минимуму вероятность изгиба при неправильной установке. В результате вентилятор при работе не будет производить лишних неприятных звуков. Боковые грани в стилистике «бесконечного зеркала» вместе с поддержкой подсветки из 16 млн цветов обеспечивают безграничные возможности настройки внешнего вида вашей системы.Помимо вентиляторов серий Air Bridge Plus и Floe Plus, компания Formula V выпускаете другие модели, способные удовлетворить запросы разных групп потребителей.Более подробную информацию о продуктах Formula V Line вы сможете получить на сайте http://formulav-line.com