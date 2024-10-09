21 октября будет представлен Cubot KingKong Power 3

Готовы стать обладателем смартфона, который поможет вырваться наружу сидящему в вас любителю приключений? 21 октября компания Cubot представит аппарат KingKong Power 3, одновременно прочный и производительный. Его функциональность призвана сделать ваш отдых на природе ещё более незабываемым. Главным новшеством этого устройства является его внушительный динамик громкостью 123 дБ. Он выдаёт неповторимую чистоту звука, идеально подходящего для кемпинга, походов и встреч на открытом воздухе. Слушаете ли вы музыку или принимаете телефонные звонки, этот динамик позволит вам расслышать всё даже в шумном окружении.Этим достоинства аппарата не ограничиваются. KingKong Power 3 содержит аккумулятор с необычно высокой ёмкостью 10200 мАч. Это обеспечивает много дней непрерывной работы устройства. Вместе с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт аппарат будет всегда готов к работе. Если возникнет необходимость зарядить другие устройства, благодаря поддержке обратной зарядки Power 3 превращается во внешний аккумулятор. С его помощью вы зарядите устройства других участников похода.Любители фотографировать также должны остаться довольны возможностями этого смартфона. Основная камера с разрешением 100 Мп выдаёт впечатляющий уровень чёткости, благодаря чему можно качественно запечатлеть все ваши приключения в самых ярких деталях. Благодаря системе на основе трёх микрофонов ваш голос будет чётко слышен, независимо от шума на заднем плане. Это важно для телефонных разговоров и перевода с языка на язык во время международных поездок.KingKong Power 3 соответствует стандартам защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Это гарантирует, что он выдержит любые нагрузки и испытания, будь то вода, пыль или удары. Его подсветка делает устройство ещё более стильным, синхронизируясь с музыкой и создавая тем самым яркую атмосферу на вечеринках на открытом воздухе или тихими ночами под звёздами.У вас есть шанс стать обладателем этого защищённого аппарата бесплатно. Примите участие в розыгрыше, в рамках которого пять счастливчиков могут выиграть KingKong Power 3. Следите за новостями для получения дополнительной информации, и отметьте в своих календарях официальную презентацию 21 октября.