Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартфон Cubot KingKong Power 3 приносит непревзойдённые возможности для активного отдыха
21 октября будет представлен Cubot KingKong Power 3

Готовы стать обладателем смартфона, который поможет вырваться наружу сидящему в вас любителю приключений? 21 октября компания Cubot представит аппарат KingKong Power 3, одновременно прочный и производительный. Его функциональность призвана сделать ваш отдых на природе ещё более незабываемым. Главным новшеством этого устройства является его внушительный динамик громкостью 123 дБ. Он выдаёт неповторимую чистоту звука, идеально подходящего для кемпинга, походов и встреч на открытом воздухе. Слушаете ли вы музыку или принимаете телефонные звонки, этот динамик позволит вам расслышать всё даже в шумном окружении.



Этим достоинства аппарата не ограничиваются. KingKong Power 3 содержит аккумулятор с необычно высокой ёмкостью 10200 мАч. Это обеспечивает много дней непрерывной работы устройства. Вместе с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт аппарат будет всегда готов к работе. Если возникнет необходимость зарядить другие устройства, благодаря поддержке обратной зарядки Power 3 превращается во внешний аккумулятор. С его помощью вы зарядите устройства других участников похода.

Любители фотографировать также должны остаться довольны возможностями этого смартфона. Основная камера с разрешением 100 Мп выдаёт впечатляющий уровень чёткости, благодаря чему можно качественно запечатлеть все ваши приключения в самых ярких деталях. Благодаря системе на основе трёх микрофонов ваш голос будет чётко слышен, независимо от шума на заднем плане. Это важно для телефонных разговоров и перевода с языка на язык во время международных поездок.



KingKong Power 3 соответствует стандартам защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Это гарантирует, что он выдержит любые нагрузки и испытания, будь то вода, пыль или удары. Его подсветка делает устройство ещё более стильным, синхронизируясь с музыкой и создавая тем самым яркую атмосферу на вечеринках на открытом воздухе или тихими ночами под звёздами.

У вас есть шанс стать обладателем этого защищённого аппарата бесплатно. Примите участие в розыгрыше, в рамках которого пять счастливчиков могут выиграть KingKong Power 3. Следите за новостями для получения дополнительной информации, и отметьте в своих календарях официальную презентацию 21 октября.

Рызыгрыш KingKong Power 3

Купить KingKong Power 3 на AliExpress

#cubot
+
Написать комментарий (0)
В продажу на AliExpress поступает защищённый смартфон Cubot KingKong X с поддержкой сетей 5G
Смартфон Cubot MAX 5 поступает в международную продажу в магазине AliExpress по привлекательной цене
Cubot KingKong Star 2 поступает в международную продажу 14 октября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ-10 самых надежных моторов в мире
17
Во сколько на самом деле обходится владение китайским автомобилем на примере Haval Jolion
9
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
57
Как компании оптимизируют свои игры - рассматриваю на примере "Quantum Break"
6
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
32
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
10
Почему я не использую электросамокаты — на это есть 3 причины
10
Чем игровой ПК лучше PlayStation 5, и почему ленивым геймерам игровая приставка не подойдёт
3
Персональные компьютеры и Playstation 5 pro - битва с плоскоземельщиками за 60 FPS
19
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
65

Сейчас обсуждают

Роман Косяков
11:23
Да я вроде ни слова не говорил про осцилографы и про китайцев. Так что ваш комментарий не по адресу. Но вы в своём комментарии сами себе противоречите: говорите что они не производят, а копируют. Тогд...
Китай стал первым в мире производителем терагерцовой связи на большие расстояния
Чатo ---- Бoт
11:20
>"губами" стёрли? Трусикеров. При этом большинство из этих скакуасов было стёрто до копчика. Поэтому им выплаты от куевской влады не полагаются.
Орбан объяснил, почему Россия и Украина отказываются от прекращения огня
nonses84
11:18
Я думаю их хакеры свою работу сделали.
Подтверждается взятие российскими войсками посёлка Верхнекаменское в ДНР
Станислав Богданов
11:18
Они и нападать не собираются ни на кого.
Politico: В 2025 году Франция проведёт ряд учений, направленных на подготовку к противостоянию с РФ
ИСКАНДЕР
11:14
"29 млн человек потеряла Украина за время "незалежности". При СССР она прибавила 25 млн" И это только сбежавшие, а сколько своих граждан она отправила в "мясорубку"... )))
Армия РФ продвинулась за 6 месяцев 2024 года, как за весь 2023 год
Станислав Богданов
11:14
Тут инфа появилась, что РКН на ВСУ работает.
Роскомнадзор ограничил доступ к Discord
VladTag
11:14
Армия РФ продвинулась за 6 месяцев 2024 года, как за весь 2023 год
OgoGoLog
11:14
Украину из Крыма, Донецка и Луганска, половины Херсонской и Запорожской области то же "губами" стёрли?
Орбан объяснил, почему Россия и Украина отказываются от прекращения огня
Roditch
11:13
Вот только создатели Бредли или БТР-80 очевидно про это не знали и создали машины предназначенные не только для транспортировки и для сопровождения бойцов.
Военные РФ начали использовать корпусную пушку Д-74, поставленную на вооружение 75 лет назад
Станислав Богданов
11:13
Ну вот и Discord заблокировали в России. Больше никаких каток вместе, пацаны. А на самом деле это серьезный удар по российским дроноводам. А еще это весьма опасный сигнал. Власти показывают решимость ...
Роскомнадзор ограничил доступ к Discord
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем