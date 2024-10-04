Первый в мире защищённый планшет с поддержкой 5G и тепловизора Ulefone Armor Pad 4 Ultra дебютирует по привлекательным ценам

Бренд Ulefone, известный производитель защищённых мобильных устройств, анонсировал начало продаж линейки инновационных планшетов Armor Pad 4 Ultra. Это первый в мире защищённый планшет с поддержкой сетей 5G. Он поднимает на новую высоту планку прочности и производительности устройств профессионального применения.Видеознакомство с серией Armor Pad 4 Ultra:Выходящие на смену популярной серии Armor Pad 3 Pro, планшеты Armor Pad 4 Ultra представлены в двух модификациях:Armor Pad 4 Ultra. Стандартная модель приносит исключительную производительность 5G для различных отраслей деятельности и сфер применения.Armor Pad 4 Ultra Thermal Version. Инновационная версия с наличием 5G и передовой тепловизионной камеры ThermoVue™. Последняя задаёт новый стандарт для инфракрасного обнаружения планшетов.В настоящее время желающие имеют возможность стать обладателями этих устройств по наиболее выгодным ценам. До 7 октября планшеты Armor Pad 4 Ultra предлагаются с внушительными скидками:Armor Pad 4 Ultra: от $279,99.Armor Pad 4 Ultra Thermal Version: от $329,99.Armor Pad 4 Thermal Version содержит в своём составе революционный тепловизионный сенсор ThermoVue™. Он обеспечивает непревзойдённый уровень чёткости с высоким разрешением 160 x 120. Эта продвинутая технология позволяет профессионалам в разных сферах деятельности визуализировать утечки, обнаруживать аномалии и отслеживать изменения температуры без лишних усилий.Планшеты Armor Pad 4 Ultra созданы для работы в экстремальных условиях, для чего используется симметричная цельная конструкция. Благодаря прочности военного класса, о чём говорит наличие сертификатов IP68/IP69K и MIL-STD-810H, этот защищённый планшет станет идеальным компаньоном даже в самых суровых условиях.Развивая применяемые в устройствах прошлого поколения разработки, Armor Pad 4 Ultra содержит в своём составе универсальный светодиодный кемпинговый фонарь. В результате вам не потребуется отдельное осветительное устройство. Этот многофункциональный фонарь может работать как фонарик, налобный фонарь или переносной кемпинговый фонарь, что может быть востребовано как при активном отдыхе, так и в работе.Линейка планшетов Armor Pad 4 Ultra обладает высочайшим уровнем производительности благодаря процессору MediaTek Dimensity 6300 5G, объёму оперативной памяти до 16 ГБ и хранилищу 256 ГБ. Вы получите скорости сетей 5G с возможностью быстро скачивать крупные файлы и взаимодействовать в реальном времени. Внушительный аккумулятор ёмкостью 11800 мАч поддерживает быструю и беспроводную зарядку. Он обеспечивает работу на протяжении всего дня. Впечатляющий экран 2K размером 10,36 дюйма и последняя на данный момент операционная система Android 14 делают работу с планшетами ещё удобнее.Серия Armor Pad 4 Ultra в настоящий момент доступна для приобретения в магазине Ulefone на AliExpress. Вы можете посетить магазин уже сейчас и заказать планшет по наиболее доступным ознакомительным ценам.Видеознакомство с серией Armor Pad 4 Ultra: