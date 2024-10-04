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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Линейка планшетов Ulefone Armor Pad 4 Ultra предлагается по сниженным ценам
Первый в мире защищённый планшет с поддержкой 5G и тепловизора Ulefone Armor Pad 4 Ultra дебютирует по привлекательным ценам



Бренд Ulefone, известный производитель защищённых мобильных устройств, анонсировал начало продаж линейки инновационных планшетов Armor Pad 4 Ultra. Это первый в мире защищённый планшет с поддержкой сетей 5G. Он поднимает на новую высоту планку прочности и производительности устройств профессионального применения.

Видеознакомство с серией Armor Pad 4 Ultra:





Выходящие на смену популярной серии Armor Pad 3 Pro, планшеты Armor Pad 4 Ultra представлены в двух модификациях:

Armor Pad 4 Ultra. Стандартная модель приносит исключительную производительность 5G для различных отраслей деятельности и сфер применения.

Armor Pad 4 Ultra Thermal Version. Инновационная версия с наличием 5G и передовой тепловизионной камеры ThermoVue™. Последняя задаёт новый стандарт для инфракрасного обнаружения планшетов.



Ограниченные по времени ознакомительные цены

В настоящее время желающие имеют возможность стать обладателями этих устройств по наиболее выгодным ценам. До 7 октября планшеты Armor Pad 4 Ultra предлагаются с внушительными скидками:

Armor Pad 4 Ultra: от $279,99.

Armor Pad 4 Ultra Thermal Version: от $329,99.



Прорыв в сфере тепловидения

Armor Pad 4 Thermal Version содержит в своём составе революционный тепловизионный сенсор ThermoVue™. Он обеспечивает непревзойдённый уровень чёткости с высоким разрешением 160 x 120. Эта продвинутая технология позволяет профессионалам в разных сферах деятельности визуализировать утечки, обнаруживать аномалии и отслеживать изменения температуры без лишних усилий.



Небьющаяся цельная прочная конструкция

Планшеты Armor Pad 4 Ultra созданы для работы в экстремальных условиях, для чего используется симметричная цельная конструкция. Благодаря прочности военного класса, о чём говорит наличие сертификатов IP68/IP69K и MIL-STD-810H, этот защищённый планшет станет идеальным компаньоном даже в самых суровых условиях.



Универсальный светодиодный кемпинговый фонарь

Развивая применяемые в устройствах прошлого поколения разработки, Armor Pad 4 Ultra содержит в своём составе универсальный светодиодный кемпинговый фонарь. В результате вам не потребуется отдельное осветительное устройство. Этот многофункциональный фонарь может работать как фонарик, налобный фонарь или переносной кемпинговый фонарь, что может быть востребовано как при активном отдыхе, так и в работе.



Высокая производительность 5G и долговечный аккумулятор

Линейка планшетов Armor Pad 4 Ultra обладает высочайшим уровнем производительности благодаря процессору MediaTek Dimensity 6300 5G, объёму оперативной памяти до 16 ГБ и хранилищу 256 ГБ. Вы получите скорости сетей 5G с возможностью быстро скачивать крупные файлы и взаимодействовать в реальном времени. Внушительный аккумулятор ёмкостью 11800 мАч поддерживает быструю и беспроводную зарядку. Он обеспечивает работу на протяжении всего дня. Впечатляющий экран 2K размером 10,36 дюйма и последняя на данный момент операционная система Android 14 делают работу с планшетами ещё удобнее.



Доступность в продаже

Серия Armor Pad 4 Ultra в настоящий момент доступна для приобретения в магазине Ulefone на AliExpress. Вы можете посетить магазин уже сейчас и заказать планшет по наиболее доступным ознакомительным ценам.



Видеознакомство с серией Armor Pad 4 Ultra:

Купить Armor Pad 4 Ultra Thermal Version на AliExpress

Купить Armor Pad 4 Ultra на AliExpress

#ulefone
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Инновационные защищённые устройства Ulefone попали в центр внимания на выставке IFA 2024
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Ulefone представляет защищённый планшет Armor Pad 4 Ultra — первый в мире с 5G и тепловизором
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Dimon1996
12:19
Все чаще стали говорить, что мобилизации не будет. Значит планируют-таки провести :(
В Кремле заявили, что никакой новой волны мобилизации не будет
FelsheR-Vzvz
12:18
Особенно на северах, даже не знают на что денег потратить.))
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Любое Имя
12:18
Нутвы я так понял миллионер?
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Любое Имя
12:16
Некакой рыночной эканомики не существует.А то рынок сам все отрегулирует🤭
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Любое Имя
12:12
У вас там на Украинеи этого нет,за границей пенсии вышим пенсионерам платят
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Bamboliny
12:10
Когда-то была связка 4670K(немного разогнанный)+2070. В принципе, почти для всего мне интересного хватало. Но только почти, т.к. Assetto Corsa Competizione конкретно так подтормаживала на старте гонки...
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
PanzerK
12:07
Ну учитывая что прирост производительности при смене поколений там был процентов 5... то не вижу ничего удивительного.
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
PanzerK
12:03
Ну на досуге посмотрим чего там могёт 1060, а потом глянем чего она могёт с новым процессором.
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
Adam Itch
12:01
Ага, бенчмарк есть
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
PanzerK
11:59
А там есть встроенный бенчмарк? Я просто ни в один FarCry не играл, так что не в курсе.
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
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