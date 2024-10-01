Armor Mini 20T Pro приносят защиту в компактный формат смартфонов

Компания Ulefone, ведущий производитель защищённых смартфонов, представляет первую на рынке линейку защищённых мини-смартфонов с поддержкой сетей связи 5G. В эту серию входит модель Armor Mini 20T Pro с тепловизором FLIR, а также Armor Mini 20 Pro с инфракрасным ночным зрением. Первые в мире компактные защищённые аппараты 5G содержат в своём составе передовые технологии, предлагая высочайший уровень прочности и скорости у вас на ладони.Видеообзор Armor Mini 20T Pro:Armor Mini 20T Pro с тепловизором FLIR профессионального уровня — это мощный аппарат в небольшом корпусе. Оснащённый тепловизионным датчиком высокого разрешения FLIR Lepton 3.5, этот смартфон выдаёт вчетверо более высокую производительность, нежели предшественник, предлагая более широкое горизонтальное поле обзора 57°. Его процессор MediaTek Dimensity 6300 обеспечивает высокую скорость доступа к сетям 5G и мобильному Wi-Fi с поддержкой двойного режима ожидания 5G. Вместе с оперативной памятью объёмом до 16 ГБ и хранилищем 256 ГБ, расширяемым до 2 ТБ, аппарат обеспечивает уровень скорости для многозадачной работы и игр. Завершает картину наиболее современная на данный момент версия операционной системы Android 14.Несмотря на диагональ всего 4,7 дюйма, Armor Mini 20T Pro может похвастаться высоким уровнем надёжности и долговечности. Это устройство, способное уместиться в любом кармане, без проблем выдерживает падения с высоты до 2 м и погружение в воду на глубину до 2 м на сутки. Аппарат функционирует при экстремальных температурах, от -30 °С до 55 °С, благодаря своей способной работать при отрицательных температурах твердотельной батарее. Ёмкость 6200 мАч даёт возможность долго работать не только самому устройству, но и заряжать от него другие гаджеты. Благодаря быстрой проводной зарядке мощностью 33 Вт и беспроводной зарядке 15 Вт этот смартфон, тепловизор и портативный внешний аккумулятор всегда будет в рабочем состоянии.Инновационный дизайн Armor Mini 20T Pro является таким благодаря универсальному светодиодному фонарю. Он способен приподнять завесу тьмы в различных сценариях применения, от активности на открытом воздухе до экстренных ситуаций. Светодиодный фонарь можно использовать и как вспышку во время съёмки фотографий. Устройство получило также имитацию аварийных предупреждающих огней и аутентичные предупреждающие звуки для спасателей, что делает из него многофункциональный инструмент безопасности. Благодаря эксклюзивному держателю аппарат можно применять как нательную камеру, ведя запись без участия рук в различных ситуациях.Видеопрезентация Armor Mini 20 Pro (поддерживает инфракрасное ночное видение):Armor Mini 20 Pro, вариант аппарата с ночным видением, вместо тепловизора получил вспомогательную инфракрасную камеру ночного видения 64 Мп. Она способна делать чрезвычайно качественные снимки даже в полной темноте. Хотя у него нет тепловизионных возможностей из Armor Mini 20T Pro, где также установлена основная камера 50 Мп Samsung GN1, он сохраняет все остальные функциональные возможности.Первая международная распродажа Armor Mini 20T Pro и Armor Mini 20 Pro стартует на AliExpress с 21 октября. Стартовые цены на эти инновационные устройства пока объявлены не были.В честь начала продаж этих защищённых устройств Ulefone проводит розыгрыш призов на своей странице в социальной сети Facebook. Участники имеют шанс стать обладателем Armor Mini 20T Pro, нового защищённого тепловизионного планшета Armor Pad 4 Ultra и других смарт-устройств.Видео-знакомство с Ulefone Armor Mini 20T Pro:Видео-знакомство с Armor Mini 20 Pro: