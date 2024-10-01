Компания Ulefone, ведущий производитель защищённых смартфонов, представляет первую на рынке линейку защищённых мини-смартфонов с поддержкой сетей связи 5G. В эту серию входит модель Armor Mini 20T Pro с тепловизором FLIR, а также Armor Mini 20 Pro с инфракрасным ночным зрением. Первые в мире компактные защищённые аппараты 5G содержат в своём составе передовые технологии, предлагая высочайший уровень прочности и скорости у вас на ладони.
Видеообзор Armor Mini 20T Pro:
Armor Mini 20T Pro с тепловизором FLIR профессионального уровня — это мощный аппарат в небольшом корпусе. Оснащённый тепловизионным датчиком высокого разрешения FLIR Lepton 3.5, этот смартфон выдаёт вчетверо более высокую производительность, нежели предшественник, предлагая более широкое горизонтальное поле обзора 57°. Его процессор MediaTek Dimensity 6300 обеспечивает высокую скорость доступа к сетям 5G и мобильному Wi-Fi с поддержкой двойного режима ожидания 5G. Вместе с оперативной памятью объёмом до 16 ГБ и хранилищем 256 ГБ, расширяемым до 2 ТБ, аппарат обеспечивает уровень скорости для многозадачной работы и игр. Завершает картину наиболее современная на данный момент версия операционной системы Android 14.
Несмотря на диагональ всего 4,7 дюйма, Armor Mini 20T Pro может похвастаться высоким уровнем надёжности и долговечности. Это устройство, способное уместиться в любом кармане, без проблем выдерживает падения с высоты до 2 м и погружение в воду на глубину до 2 м на сутки. Аппарат функционирует при экстремальных температурах, от -30 °С до 55 °С, благодаря своей способной работать при отрицательных температурах твердотельной батарее. Ёмкость 6200 мАч даёт возможность долго работать не только самому устройству, но и заряжать от него другие гаджеты. Благодаря быстрой проводной зарядке мощностью 33 Вт и беспроводной зарядке 15 Вт этот смартфон, тепловизор и портативный внешний аккумулятор всегда будет в рабочем состоянии.
Инновационный дизайн Armor Mini 20T Pro является таким благодаря универсальному светодиодному фонарю. Он способен приподнять завесу тьмы в различных сценариях применения, от активности на открытом воздухе до экстренных ситуаций. Светодиодный фонарь можно использовать и как вспышку во время съёмки фотографий. Устройство получило также имитацию аварийных предупреждающих огней и аутентичные предупреждающие звуки для спасателей, что делает из него многофункциональный инструмент безопасности. Благодаря эксклюзивному держателю аппарат можно применять как нательную камеру, ведя запись без участия рук в различных ситуациях.
Видеопрезентация Armor Mini 20 Pro (поддерживает инфракрасное ночное видение):
Armor Mini 20 Pro, вариант аппарата с ночным видением, вместо тепловизора получил вспомогательную инфракрасную камеру ночного видения 64 Мп. Она способна делать чрезвычайно качественные снимки даже в полной темноте. Хотя у него нет тепловизионных возможностей из Armor Mini 20T Pro, где также установлена основная камера 50 Мп Samsung GN1, он сохраняет все остальные функциональные возможности.
Первая международная распродажа Armor Mini 20T Pro и Armor Mini 20 Pro стартует на AliExpress с 21 октября. Стартовые цены на эти инновационные устройства пока объявлены не были.
В честь начала продаж этих защищённых устройств Ulefone проводит розыгрыш призов на своей странице в социальной сети Facebook. Участники имеют шанс стать обладателем Armor Mini 20T Pro, нового защищённого тепловизионного планшета Armor Pad 4 Ultra и других смарт-устройств.
Видео-знакомство с Ulefone Armor Mini 20T Pro:
Купить Armor Mini 20T Pro на AliExpressОбзор Armor Mini 20T Pro
Видео-знакомство с Armor Mini 20 Pro:
Купить Armor Mini 20 Pro на AliExpressОбзор Armor Mini 20 Pro
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