Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Линейка роботов-пылесосов Roboorock Qrevo в магазине OZON подешевела до уровня 54990 рублей
Пылесосы Roboorock Qrevo временно доступны для приобретения с внушительными скидками

В интернет-магазине OZON начинается распродажа, в рамках которой роботы-пылесосы серии Qrevo компании Roborock предлагаются с огромными скидками. Отличительной чертой пылесосов Qrevo является качество уборки на уровне флагманских устройств ведущих производителей по значительно более низким ценам.



Рассматриваемые модели пылесосов оснащены такими интеллектуальными опциями, как голосовой помощник на основе ИИ, умное распознавание загрязнения и интеллектуальное избегание препятствий. Ещё здесь есть система FlexiArm Design, призванная сделать чистыми края и углы полов, до которых сложно добраться традиционным роботам-пылесосам. В данном случае этому способствует наличие выдвижной швабры.

В состав этой серии роботов-пылесосв входят три модели: Qrevo MaxV, Qrevo Pro и Qrevo S.

Qrevo MaxV: первый выбор для умной уборки

Qrevo MaxV представляет собой флагманский робот-пылесос для тех, кто стремится максимально повысить качество жизни. Он поддерживает современные технологии искусственного интеллекта, благодаря чему устройство понимает голосовые команды.



Достаточно произнести вслух «Привет, Рокки», и Qrevo MaxV начинает убирать. Далее вы можете управлять устройством при помощи команд вроде «Подними основную щётку», «Смени режим уборки» и т.д. Даже при слабом подключении к сети пылесос сможет нормально функионировать. Кроме того, им можно управлять с устройств сторонних производителей, таких как часы Apple Watch. Это даёт возможность управлять уборкой дома отовсюду и в любое время.

Qrevo MaxV распознаёт загрязнение полов при помощи ИИ. Он отслеживает загрязнения в реальном времени благодаря входящим в его состав датчикам, после чего принимает решение о том, пришла ли пора вымыть швабру для максимально качественной уборки полов.



Благодаря интеллектуальному обходу препятствий Reactive AI, QRevo MaxV умеет правильно распознавать и обходить 62 вида часто встречающихся преград. В их число входят мелкие предметы, такие как кабели наушников. Встроенная ИИ-камера показывает состояние домашнего животного в реальном времени и предотвращает столкновение робота с животным. Также она позволяет взаимодействовать с ним по видеосвязи через мобильное приложение.

Qrevo MaxV обладает системой FlexiArm Design. Это выдвигающаяся швабра для уборки краёв пола. Швабра может гибко добираться до стен и углов с точностью до 1,85 мм и покрывает 98,8% площади уборки. Это решает проблему чистоты краёв, с которыми трудно справиться традиционным роботам-пылесосам.

Qrevo MaxV также обладает многофункциональной док-станцией. На ней швабры моются горячей водой при температуре 60°C и просушиваются горячим воздухом. Происходит автоматическое удаление пыли и автоматическое наполнение водой, чтобы не нужно было делать этого вручную.

Заказать Qrevo MaxV

Qrevo Pro: лучший выбор для детальной уборки

Пылесос Qrevo Pro представляет собой вариант для тех, кто относится к уборке серьёзнее остальных. В нём применяются мощные чистящие свойства серии Qrevo.



Qrevo Pro оборудован выдвижной шваброй FlexiArm Design. Она способна доставать до стен, углов и других труднодоступных мест, делая возможной глубокую уборку без слепых зон. К тому же мощность всасывания 7000 Па с двойной высокоскоростной вращающейся шваброй без проблем удаляют пыль и стойкие пятна в глубинах ковров. Функция подъёма швабры на высоту 10 мм надёжно предотвращает повторное загрязнение.



В комплект поставки Qrevo Pro входит многофункциональная док-станция. На ней мойка швабры водой с температурой 60℃ эффективно растворяет масло и другие стойкие пятна. Сушка швабры воздухом при температуре 45℃ обеспечивает чистоту и гигиеничность. Большой мешок для сбора пыли объёмом 2,7л позволяет на протяжении 7 недель не убирать мусор вручную. Поддержка автоматического наполнения водой, быстрая зарядка и другие функции делают этот пылесос чрезвычайно удобным в использовании.

Заказать Qrevo Pro

QRevo S: наиболее выгодная покупка среди многофункциональных роботов-пылесосов

Qrevo S можно назвать лучшим выбором для тех, кто хочет приобрести бюджетный умный робот-пылесос. Несмотря на более низкую цену, это устройство обладает многими полезными для эффективной и удобной уборки функциями.



Многофункциональная док-станция умеет сушить швабру воздухом при температуре 45°C. Это предотвращает рост бактерий и распространение неприятного запаха, сохраняя швабру чистой и поддерживая гигиену вашего дома. Поддерживается также автоматическое наполнение водой и удаление пыли, избавляя от необходимости регулярно набирать воду и устранять мусор вручную.



Что касается эффективности очистки, то Qrevo S применяет резиновую щётку серии S. Она отлично защищена от наматывания волос и за ней не нужно будет долго ухаживать. Кроме того, высокая мощность всасывания 7000 Па делает возможной глубокую очистку ковров и полов, убирая пыль и волосы. Вращение двойной швабры на скорости 200 об/мин имитирует ручную чистку, качественно удаляя стойкие пятна. Бак для воды поддерживает 30 уровней регулировки объёма, в результате чего влажная уборка становится ещё эффективнее при помощи гибкой регулировки объёма воды.

Заказать Qrevo S

Заключение

Являетесь ли вы поклонником самых современных технологий и передовой электроники, блюстителем идеальной чистоты своего дома, или прагматиком, который всегда старается делать покупки с лучшим соотношением цены и качества - в серии Qrevo найдётся идеальный вариант для каждого.

Сейчас вы можете приобрести роботы-пылесосы Qrevo по выгодной цене:

Qrevo MaxV: цена со скидкой достигает 75990 руб.
Qrevo Pro: цена со скидкой достигает 64990 руб.
Qrevo S: цена со скидкой достигает 54990 руб.

Кроме этих скидок от магазина, можно получить дополнительные скидки:
Промокод: RUROBOROCK05
Поддержка 6 рассрочек
Получите скидку 3% + бонусы на покупки на OZON.

Сделайте заказ уже сейчас:

Qrevo MaxV

Qrevo Pro

Qrevo S

#mu chen #roboorock
+
Написать комментарий (0)
Универсальный робот-пылесос Roborock QRevo S предлагается приобрести по доступной цене
Умный туалет для кошек PAWBBY P1 Ultra продаётся на Ozon со скидкой до 56%
Беспроводной вертикальный пылесос Redroad X17 доступен в магазине Ozon по сниженной цене
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
90
«Звездные войны» - фильмы, которые нас ждут
12
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
154
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
42
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
15
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
23
Почему во время сложных событий в СССР по телевидению транслировали балет «Лебединое озеро»
1
Почему игровая индустрия катится в эпоху цифрового рабства, и как ПК решает часть проблем геймеров
4
Инсайд: Apple готова вкладывать миллиарды в PlayStation для портирования игр на свою платформу
+

Сейчас обсуждают

lеad
08:21
Лучше б сделали ДуровКомбат где его надо на два стула насаживать
Telegram выпускает 3D-игру Durov Run на блокчейне TON
Hytdswqe23
08:14
Да
MSI представила ограниченную серию игровой периферии для STALKER 2: Heart of Chronobyl
ДУ50
08:12
Маск глупец, а надо было просто поддержать вечно ржущую больную на голову бабу и экологи исчезли бы сразу.
SpaceX сообщила, что будет терять по 4 млн долларов каждый день из-за иска экоактивистов
Александр Сечков
07:53
С цефиконом🤣🤣🤣
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
Александр Сечков
07:51
Тишина пока
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
owzod
07:38
"Стоит добавить, что тесты проводились на видеокарте GeForce RTX 4090. Неясно, зачем с такими относительно недорогими процессорами использовать флагман за 260 тысяч рублей. Логику авторов тестирования...
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
Елисей Карачев
07:31
И видеокарт по типу 3050
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
VyacheslavZ
07:29
Раньше не замечал, или не обращал внимания, но за последний год в месяц по нескольку раз оказываюсь на подобных статьях на этом сайте, и меня уже прорвало! Вы которые так комментируете - вы куда хуже...
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
Иван Аристов
07:21
А вы явно не в фискальной России живете.
Российским компаниям не хватает таджиков и узбеков — на рынке дефицит иностранных работников
Иван Аристов
07:20
Так я зарабатываю не этой пейссаниной.
Российским компаниям не хватает таджиков и узбеков — на рынке дефицит иностранных работников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем