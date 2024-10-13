Пылесосы Roboorock Qrevo временно доступны для приобретения с внушительными скидками

В интернет-магазине OZON начинается распродажа, в рамках которой роботы-пылесосы серии Qrevo компании Roborock предлагаются с огромными скидками. Отличительной чертой пылесосов Qrevo является качество уборки на уровне флагманских устройств ведущих производителей по значительно более низким ценам.Рассматриваемые модели пылесосов оснащены такими интеллектуальными опциями, как голосовой помощник на основе ИИ, умное распознавание загрязнения и интеллектуальное избегание препятствий. Ещё здесь есть система FlexiArm Design, призванная сделать чистыми края и углы полов, до которых сложно добраться традиционным роботам-пылесосам. В данном случае этому способствует наличие выдвижной швабры.В состав этой серии роботов-пылесосв входят три модели: Qrevo MaxV, Qrevo Pro и Qrevo S.Qrevo MaxV представляет собой флагманский робот-пылесос для тех, кто стремится максимально повысить качество жизни. Он поддерживает современные технологии искусственного интеллекта, благодаря чему устройство понимает голосовые команды.Достаточно произнести вслух «Привет, Рокки», и Qrevo MaxV начинает убирать. Далее вы можете управлять устройством при помощи команд вроде «Подними основную щётку», «Смени режим уборки» и т.д. Даже при слабом подключении к сети пылесос сможет нормально функионировать. Кроме того, им можно управлять с устройств сторонних производителей, таких как часы Apple Watch. Это даёт возможность управлять уборкой дома отовсюду и в любое время.Qrevo MaxV распознаёт загрязнение полов при помощи ИИ. Он отслеживает загрязнения в реальном времени благодаря входящим в его состав датчикам, после чего принимает решение о том, пришла ли пора вымыть швабру для максимально качественной уборки полов.Благодаря интеллектуальному обходу препятствий Reactive AI, QRevo MaxV умеет правильно распознавать и обходить 62 вида часто встречающихся преград. В их число входят мелкие предметы, такие как кабели наушников. Встроенная ИИ-камера показывает состояние домашнего животного в реальном времени и предотвращает столкновение робота с животным. Также она позволяет взаимодействовать с ним по видеосвязи через мобильное приложение.Qrevo MaxV обладает системой FlexiArm Design. Это выдвигающаяся швабра для уборки краёв пола. Швабра может гибко добираться до стен и углов с точностью до 1,85 мм и покрывает 98,8% площади уборки. Это решает проблему чистоты краёв, с которыми трудно справиться традиционным роботам-пылесосам.Qrevo MaxV также обладает многофункциональной док-станцией. На ней швабры моются горячей водой при температуре 60°C и просушиваются горячим воздухом. Происходит автоматическое удаление пыли и автоматическое наполнение водой, чтобы не нужно было делать этого вручную.Пылесос Qrevo Pro представляет собой вариант для тех, кто относится к уборке серьёзнее остальных. В нём применяются мощные чистящие свойства серии Qrevo.Qrevo Pro оборудован выдвижной шваброй FlexiArm Design. Она способна доставать до стен, углов и других труднодоступных мест, делая возможной глубокую уборку без слепых зон. К тому же мощность всасывания 7000 Па с двойной высокоскоростной вращающейся шваброй без проблем удаляют пыль и стойкие пятна в глубинах ковров. Функция подъёма швабры на высоту 10 мм надёжно предотвращает повторное загрязнение.В комплект поставки Qrevo Pro входит многофункциональная док-станция. На ней мойка швабры водой с температурой 60℃ эффективно растворяет масло и другие стойкие пятна. Сушка швабры воздухом при температуре 45℃ обеспечивает чистоту и гигиеничность. Большой мешок для сбора пыли объёмом 2,7л позволяет на протяжении 7 недель не убирать мусор вручную. Поддержка автоматического наполнения водой, быстрая зарядка и другие функции делают этот пылесос чрезвычайно удобным в использовании.Qrevo S можно назвать лучшим выбором для тех, кто хочет приобрести бюджетный умный робот-пылесос. Несмотря на более низкую цену, это устройство обладает многими полезными для эффективной и удобной уборки функциями.Многофункциональная док-станция умеет сушить швабру воздухом при температуре 45°C. Это предотвращает рост бактерий и распространение неприятного запаха, сохраняя швабру чистой и поддерживая гигиену вашего дома. Поддерживается также автоматическое наполнение водой и удаление пыли, избавляя от необходимости регулярно набирать воду и устранять мусор вручную.Что касается эффективности очистки, то Qrevo S применяет резиновую щётку серии S. Она отлично защищена от наматывания волос и за ней не нужно будет долго ухаживать. Кроме того, высокая мощность всасывания 7000 Па делает возможной глубокую очистку ковров и полов, убирая пыль и волосы. Вращение двойной швабры на скорости 200 об/мин имитирует ручную чистку, качественно удаляя стойкие пятна. Бак для воды поддерживает 30 уровней регулировки объёма, в результате чего влажная уборка становится ещё эффективнее при помощи гибкой регулировки объёма воды.Являетесь ли вы поклонником самых современных технологий и передовой электроники, блюстителем идеальной чистоты своего дома, или прагматиком, который всегда старается делать покупки с лучшим соотношением цены и качества - в серии Qrevo найдётся идеальный вариант для каждого.Сейчас вы можете приобрести роботы-пылесосы Qrevo по выгодной цене:Qrevo MaxV: цена со скидкой достигает 75990 руб.Qrevo Pro: цена со скидкой достигает 64990 руб.Qrevo S: цена со скидкой достигает 54990 руб.Кроме этих скидок от магазина, можно получить дополнительные скидки:Поддержка 6 рассрочекПолучите скидку 3% + бонусы на покупки на OZON.Сделайте заказ уже сейчас: