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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone представляет защищённый планшет Armor Pad 4 Ultra — первый в мире с 5G и тепловизором
Ulefone предлагает тепловизоры не только в защищённых смартфонах, но и в планшетах



Став первым защищённым планшетом с поддержкой сетей 5G в продаже, Armor Pad 4 Ultra, выпускаемый на смену популярной модели Armor Pad 3 Pro, задаёт новый стандарт прочности и производительности. Созданный для сложных сценариев профессионального применения, этот защищённый планшет предлагает исключительные возможности, закрепляя позицию Ulefone как лидера на рынке защищённых устройств. Armor Pad 4 Ultra позволяет выбирать между стандартным вариантом и версией с тепловизором. Тепловизор является единственным отличием двух этих моделей. Обе они используют самые современные технологии для обеспечения исключительной производительности. Это делает их подходящими для различных отраслей и сфер применения.



Видеознакомство с серией Armor Pad 4 Ultra:



Прорыв в области тепловизионной съёмки на планшетах

Модуль Armor Pad 4 Thermal Version оборудован тепловизионным сенсором ThermoVue™. Эта передовая технология поднимает планку качества инфракрасного обнаружения на планшетах. За счёт высокого разрешения до 160 x 120 сенсор обеспечивает исключительную чёткость для визуализации утечек и аномалий. Повышенная вычислительная мощность и частота обновления в 25 Гц означают плавную и отзывчивую работу тепловизора.



Приложение ThermoVue максимально задействует потенциал большого экрана планшета, предлагая ряд функций тепловизора. Пользователи получают возможность снимать фотографии и видео или создавать покадровые последовательности для отслеживания изменений температуры. Оптимизированный интерфейс приложения выдаёт чёткую визуализацию и простой анализ тепловых данных.



Защищённая цельная и прочная конструкция

Armor Pad 4 Ultra обладает симметричной конструкцией и спроектирован так, чтобы мог выдерживать экстремальные условия. Он обладает прочностью военного класса, будучи сертифицирован по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Это делает его отличным устройством для работы в сложных условиях. Будь то миссии по реагированию на чрезвычайные ситуации, строительные площадки или дикая местность, прочный планшет будет вашим надёжным помощником и не утратит работоспособность.



Универсальный светодиодный фонарь для кемпинга

Развивая наработки планшета предыдущего поколения, Armor Pad 4 Ultra содержит в своём составе универсальный светодиодный фонарь для кемпинга. Он устраняет необходимость в наличии отдельных осветительных приборов, работая как фонарик, налобный фонарь или переносной фонарь для кемпинга. Созданные для долгосрочной работы, светодиодные фонари идеально подходят для активного отдыха, такого как кемпинг, рыбалка, пешие походы и катание на велосипеде. Помимо персонального применения, они полезны в профессиональных средах, таких как строительство, аварийный ремонт и техническое обслуживание транспортных средств. Даже в чрезвычайных ситуациях, таких как стихийные бедствия, встроенные фонари обеспечивают необходимое освещение.



Высокая производительность сетей 5G и долговечный аккумулятор

Armor Pad 4 Ultra работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G. У него 16 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ. Это приносит ему исключительную производительность в играх и при многозадачной работе. Благодаря подключению к сетям 5G можно получить высокую входную и выходную скорости, сверхнизкую задержку и высочайшую пропускную способность сети. Это означает лёгкую обработку больших массивов данных и взаимодействие без задержек в режиме реального времени.



Крупный аккумулятор ёмкостью 11800 мАч, быстрая зарядка и беспроводная зарядка, отвечают за работу устройства на протяжении всего дня. Его большой экран размером 10,36 дюйма с разрешением 2K приносит высокое качество изображения, а операционная система Android 14 даёт оптимальную функциональность.



Цена и доступность в продаже



Защищённый планшет Ulefone Armor Pad 4 Ultra 5G поступят в продажу 1 октября в магазине Ulefone на AliExpress. Первые покупатели смогут приобрести его по сниженной цене в $279,99 за Armor Pad 4 Ultra и $329,99 за Armor Pad 4 Ultra Thermal Version.

Обзор Armor Pad 4 Ultra Thermal

Купить на AliExpress Armor Pad 4 Ultra Thermal

Обзор Armor Pad 4 Ultra

Купить Armor Pad 4 Ultra на AliExpress

#ulefone
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