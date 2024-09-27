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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Cubot KingKong Star 2 поступает в международную продажу 14 октября
Cubot KingKong Star 2 призван переосмыслить суть защищённых смартфонов

Рынок защищённых мобильных устройств продолжает развиваться, и одним из локомотивов этого развития является компания Cubot. 21 октября она выпускает долгожданную модель смартфона KingKong Star 2, где объединяются высокопроизводительные функциональные возможности с прочностью военного уровня в изящном и тонком дизайне. Давайте узнаем, как это устройство изменит правила игры.



Неукротимая мощь: 5G и скорость нового уровня

<в основе аппарата лежит процессор mediatek dimensity 8200 5g с высочайшим уровнем производительности и эффективности. благодаря тактовой частоте 3,1 ггц оперативной памяти 12 гб плюс такому же количеству виртуальной памяти, многозадачная работа игры будут быстры как никогда. это устройство справится любыми задачами, которые только можно перед ним поставить.

Яркий экран

Экран FHD+ размером 6,72 дюйма с частотой обновления 144 Гц обеспечивает захватывающие визуальные эффекты и работает плавно. Будуте ли вы смотреть видео, играть или посещать веб-страницы, всё это будет отображаться быстро и чётко. Стекло Corning Gorilla Glass обеспечит защиту экрана в любом окружении.



Сверхтонкий и сверхпрочный

Хотя это защищённый смартон, в минимальной точке толщина его корпуса составляет всего 7,2 мм. Обладая сертификатами IP68/IP69K и MIL-STD-810H, аппарат готов к работе в экстремальных условиях, от воды до пыли и капель. Это делает его надёжным спутником при работе и отдыхе на открытом воздухе.

Сохраните память обо всех важных моментах

Благодаря основной задней камере с разрешением 100 Мп и передней 32 Мп каждый снимок может стать шедевром. Будь это пейзажи или крупные планы, вы можете рассчитывать на потрясающую чёткости и высокий уровень детализации всех фотографий.

Инновационная функциональность повышает удобство работы с устройством

Вспомогательный экран размером 1,85 дюйма даёт быстрый доступ к уведомлениям и важным основным приложениям без разблокировка устройства, позволяя оставаться на связи на ходу. Технология LiquidCool гарантирует, что устройство не нагреется даже при высоких нагрузках.

Большой аккумулятор для длительной работы

Аккумулятор ёмкостью 5100 мАч вместе с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт позволяет реже заряжать устройство и чаще использовать его по назначению. Аппарат останется в рабочем состоянии во время долгих походов, рабочих будней и игровых марафонов.

Присоединяйтесь к розыгрышу, получив 5 шансов на победу

В честь начала продаж Cubot раздаёт 5 смартфонов KingKong Star 2. Не упустите свой шанс стать обладателем этого привлекательного устройства бесплатно. Следите за новостями и готовьтесь к международному релизу 21 октября.

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