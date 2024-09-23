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Новости Hardware Роман Семёнов
Универсальный робот-пылесос Roborock QRevo S предлагается приобрести по доступной цене
Roborock QRevo S выполнит уборку дома незаметно для вас

Если вы хотите сохранить чистоту своего жилища, но не прикладывать к этому больших усилий, на помощь придёт робот-пылесос. Среди большого разнообразия устройств подобного рода можно порекомендовать недорогую модель Roborock QRevo S. Всего лишь нажав на кнопку, вы отправите этого робота на уборку пыли, волос и даже сложных пятен на полу, после чего помещение станет чистым и приятным для нахождения.



Roborock Qrevo S представляет собой модель средней категории популярного производителя устройств для уборки дома Roborock. В комплект поставки входит многофункциональная базовая станция. Поддерживается сушка швабры тёплым воздухом при температуре 45°C. После каждой мойки швабра просушивается, чтобы на ней не появлялась плесень и не было неприятного запаха. Резиновая щётка серии S отлично справляется с наматыванием волос.

Мощность всасывания Qrevo S по сравнению с моделями предыдущего поколения выросла на 45% и достигла 7000 Па. Это упрощает процесс устранения пыли и грязи из щелей полов и толстых ковров, делая помещение максимально чистым и уютным.



Если сравнивать с конкурирующими роботами-пылесосами с наличием многофункциональных док-станций, характеристики и цена Qrevo S более привлекательные. Это устройство можно приобрести со скидкой, срок действия которой ограничен.

Qrevo S отлично подходит для бережливых пользователей, которым важно соотношение стоимости и возможностей устройства.



Сушка швабры нагретым воздухом защитит её от бактерий и запаха

В современных роботах-пылесосах функция сушки швабры крайне важна. Если такой функции нет, необходимо сушить влажную швабру после уборки вручную. Если этого не делать, во влажной среде будут расти бактерии и плесень, что ухудшает качество воздуха в помещении и может повредить пылесос. Док-станция Qrevo S автоматически сушит швабру воздухом при температуре 45°C и делает её чистой и сухой. Так же автоматически убирается пылесборник, а большой мешок для мусора и пыли наполняется без участия пользователя на протяжении более 7 недель. Всё это упрощает уборку помещений.



Усовершенствованная система очистки

Qrevo S применяет резиновую щётку серии S, на которую не будут наматываться волосы и различные волокна. Это повысит качество уборки и не нужно будет тратить время на чистку щётки. Наряду с мощностью всасывания 7000 Па пылесос хорошо убирает как полы, так и ковры. С сильными пятнами справляется двойная вращающаяся на скорости 200 об/мин швабра.



Пылесос обладает системой навигации PreciSense® LiDAR и электронно управляемым резервуаром для воды. Управление можно осуществлять дистанционно посредством мобильного приложения. От пользователя требуется только поставить чистый мешок для мусора, вылить грязную воду и налить чистую.

В настоящее время стать обладателем Qrevo S можно со скидкой по цене 54990 руб. Промокод RUROBOROCK05 даст дополнительную скидку в размере 5%.

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Видеоописание устройства

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