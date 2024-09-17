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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Российское подразделение бренда AeroCool войдёт в состав Formula V Line
Продукты AeroCool в России будут продаваться под именем Formula V Line AC Series

Российская компания Formula V Line, известная ранее под именем Formula V, занимается производством компьютерных корпусов, блоков питания и систем охлаждения. Отныне перечень выпускаемых ей продуктов будет расширен, поскольку в состав этой компании войдёт российское подразделение бренда AeroCool. Результатом этой интеграции станет линейка продуктов Formula AC. В её составе будут популярные компьютерные блоки и блоки питания, которые раньше можно было найти в продаже под именем AeroCool.



Уже в нынешнем октябре бренд Formula V Line начнёт предлагать известные и видоизмененные продукты из серии «Formula AC», поскольку компания AeroCool в июле покинула российский рынок. В результате этого Formula V Line и бывшее российское подразделение AeroCool начнут совместно продавать российским покупателям доступные по цене компьютерные компоненты.



Вхождение Formula AC в состав Formula V Line позволяет этой компании развивать свою стратегию по укреплению присутствия на высококонкурентном рынке компьютерных компонентов. Занимаясь продажей проверенных временем качественных продуктов для экономных геймеров, компьютерных энтузиастов и сборщиков, Formula V Line даёт качественные решения по доступным ценам. Это ещё раз демонстрирует приверженность Formula V Line к выпуску надёжных и эффективных с точки зрения экономики компонентов на рынке, где спрос на качественные и при этом доступные компьютерные компоненты велик как никогда.

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте компании http://formulav-line.com.
#aerocool #formula v #formula v line
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