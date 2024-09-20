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Новости Hardware Роман Семёнов
Роботы-пылесосы ECOVACS доступны для приобретения по сниженным ценам
Умные устройства для уборки помещений ECOVACS сделают ваш дом чище дешевле обычного



Китайская компания ECOVACS Robotics на протяжении без малого трёх десятилетий известна как разработчик и производитель робототехники для использования в домашних условиях. Среди её многочисленных продуктов наибольшим спросом пользуются роботы-пылесосы линейки DEEBOT. В их состав входят передовые технологии, в том числе системы навигации и искусственного интеллекта.

В настоящее время несколько моделей роботов-пылесосов этого производителя в магазине OZON можно приобрести по сниженным ценам.

N20 PRO



Одной из таких моделей является N20 PRO в чёрном и белом цветовых вариантах. Это устройство с мощностью всасывания 8000 Па и ёмкостью аккумулятора 5200 мАч. Поддерживается сухая и влажная уборка, насадки для ковров, паркетов, шерсти животных, простой уборки пола и для уборки пыли. Объём пылесборника составляет 400 мл, а резервуар для воды 180 мл. Скидка на эту модель составляет 3700-4200 руб.

Промокод: TPSRS8C3467F

Купить N20 PRO

N20 PRO PLUS



Более продвинутой моделью робота-пылесоса является N20 PRO PLUS. С уникальной технологией PureCyclone Auto-Empty, оснащённый самой передовой автоматической станцией сбора пыли, DEEBOT N20 PRO PLUS предлагает функцию автоматического сбора пыли, гарантируя эффективную и непревзойдённую уборку. Благодаря технологии PureCyclone и четырёхступенчатой системе фильтрации DEEBOT N20 PRO PLUS обещает мощные и длительные возможности сбора пыли, предотвращая вторичное загрязнение. Кроме того, конструкция пылесборника без расходных материалов делает DEEBOT N20 PRO PLUS лучшим выбором, предлагающим как экономическую эффективность, так и экологические преимущества.

Система вибрации швабры OZMO Pro 2.0 с частотой мытья 480 раз в минуту значительно повышает эффективность очистки стойких пятен. Здесь также поддерживается сухая и влажная уборка и мощность всасывания составляет 8000 Па при максимальном уровне шума 79 дБ. Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч обеспечивает устройству 3 часа работы. Объём пылесборника равен 400 мл, объём резервуара для воды 1800 мл. В состав пылесоса входит датчик распознавания ковров, лазерный дальномер, датчики препятствий и движения вдоль стен. Промокод позволит получить скидку в размере 3700-4200 руб.

Промокод: TPSRS8C3467F

Купить N20 PRO PLUS

Y1 PRO



Далее в списке предлагаемых роботов-пылесосов находится модель Y1 PRO. Это более доступная по цене модель с поддержкой сухой и влажной уборки. Обладатели этого пылесоса получат 3 часа работы от аккумулятора ёмкостью 5200 мАч при силе всасывания 6500 Па. Поддерживается управление со смартфона и использование ассистента Google и помощника Алиса. Среди режимов работы представлены быстрый, интенсивный, обычный и полностью автоматический. Есть несколько видов насадок для уборки разных покрытий. При использовании промокода размер скидки составляет 1700-2200 руб. Промокод: TPSRS4F2837E

Купить Y1 PRO

Y1 PRO PLUS



Более продвинутым вариантом является модель Y1 PRO PLUS. Это пылесос обладает такой же мощностью всасывания, что и стандартная версия, и способен работать на протяжении 3 часов, поддерживая сухую и влажную уборку. Он умеет автоматически создавать карту помещения и управляется со смартфона, поддерживая голосовых помощников. Промокод даст на него скидку в размере 1700-2200 руб.

150 дней уборки без помощи рук: автоматическая станция сбора пыли в сочетании с большим 5-литровым пылесборником обеспечивает 150 дней работы без опорожнения. В сочетании с герметичной конструкцией воздуховода он эффективно блокирует 99% мелких частиц пыли, обеспечивая чистоту без загрязнения и поддерживая домашнюю среду без пыли и гигиены.

Купить Y1 PRO PLUS

T30 PRO



Последней рассматриваемый моделью является робот-пылесос T30 PRO. Он обладает непревзойдённой мощностью всасывания в 11000 Па и единственный из рассмотренных пылесосов способен поднимать швабру на высоту 9 мм. Поддерживается автоматическая очистка и парковка пылесоса, создание карт помещений. Сильной стороной этой модели является качественная уборка полов вдоль стен. При этом максимальный уровень шума не превышает 65 дБ. Промокод даст на него скидку в размере 3700-4200 руб.

Промокод: TPSRS8C3467F

Купить T30 PRO

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ИНН: 5024181806
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ECOVACS DEEBOT T30 PRO совершенствует процесс уборки простой и удобной функциональностью и универсальной станцией OMNI
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