Китайская компания ECOVACS Robotics на протяжении без малого трёх десятилетий известна как разработчик и производитель робототехники для использования в домашних условиях. Среди её многочисленных продуктов наибольшим спросом пользуются роботы-пылесосы линейки DEEBOT. В их состав входят передовые технологии, в том числе системы навигации и искусственного интеллекта.В настоящее время несколько моделей роботов-пылесосов этого производителя в магазине OZON можно приобрести по сниженным ценам.Одной из таких моделей является N20 PRO в чёрном и белом цветовых вариантах. Это устройство с мощностью всасывания 8000 Па и ёмкостью аккумулятора 5200 мАч. Поддерживается сухая и влажная уборка, насадки для ковров, паркетов, шерсти животных, простой уборки пола и для уборки пыли. Объём пылесборника составляет 400 мл, а резервуар для воды 180 мл. Скидка на эту модель составляет 3700-4200 руб.Промокод:Более продвинутой моделью робота-пылесоса является N20 PRO PLUS. С уникальной технологией PureCyclone Auto-Empty, оснащённый самой передовой автоматической станцией сбора пыли, DEEBOT N20 PRO PLUS предлагает функцию автоматического сбора пыли, гарантируя эффективную и непревзойдённую уборку. Благодаря технологии PureCyclone и четырёхступенчатой системе фильтрации DEEBOT N20 PRO PLUS обещает мощные и длительные возможности сбора пыли, предотвращая вторичное загрязнение. Кроме того, конструкция пылесборника без расходных материалов делает DEEBOT N20 PRO PLUS лучшим выбором, предлагающим как экономическую эффективность, так и экологические преимущества.Система вибрации швабры OZMO Pro 2.0 с частотой мытья 480 раз в минуту значительно повышает эффективность очистки стойких пятен. Здесь также поддерживается сухая и влажная уборка и мощность всасывания составляет 8000 Па при максимальном уровне шума 79 дБ. Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч обеспечивает устройству 3 часа работы. Объём пылесборника равен 400 мл, объём резервуара для воды 1800 мл. В состав пылесоса входит датчик распознавания ковров, лазерный дальномер, датчики препятствий и движения вдоль стен. Промокод позволит получить скидку в размере 3700-4200 руб.Промокод:Далее в списке предлагаемых роботов-пылесосов находится модель Y1 PRO. Это более доступная по цене модель с поддержкой сухой и влажной уборки. Обладатели этого пылесоса получат 3 часа работы от аккумулятора ёмкостью 5200 мАч при силе всасывания 6500 Па. Поддерживается управление со смартфона и использование ассистента Google и помощника Алиса. Среди режимов работы представлены быстрый, интенсивный, обычный и полностью автоматический. Есть несколько видов насадок для уборки разных покрытий. При использовании промокода размер скидки составляет 1700-2200 руб. Промокод:Более продвинутым вариантом является модель Y1 PRO PLUS. Это пылесос обладает такой же мощностью всасывания, что и стандартная версия, и способен работать на протяжении 3 часов, поддерживая сухую и влажную уборку. Он умеет автоматически создавать карту помещения и управляется со смартфона, поддерживая голосовых помощников. Промокод даст на него скидку в размере 1700-2200 руб.150 дней уборки без помощи рук: автоматическая станция сбора пыли в сочетании с большим 5-литровым пылесборником обеспечивает 150 дней работы без опорожнения. В сочетании с герметичной конструкцией воздуховода он эффективно блокирует 99% мелких частиц пыли, обеспечивая чистоту без загрязнения и поддерживая домашнюю среду без пыли и гигиены.Последней рассматриваемый моделью является робот-пылесос T30 PRO. Он обладает непревзойдённой мощностью всасывания в 11000 Па и единственный из рассмотренных пылесосов способен поднимать швабру на высоту 9 мм. Поддерживается автоматическая очистка и парковка пылесоса, создание карт помещений. Сильной стороной этой модели является качественная уборка полов вдоль стен. При этом максимальный уровень шума не превышает 65 дБ. Промокод даст на него скидку в размере 3700-4200 руб.Промокод: