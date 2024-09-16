Roborock Qrevo Pro выполнит тщательную уборку вашего дома

Бренд Roborock известен как производитель умных роботов-пылесосов. Одним из его продуктов является модель Roborock Qrevo Pro, доступная для приобретения в магазине OZON.Roborock Qrevo Pro обладает мощностью всасывания в 7000 Па, что является главным фактором максимально тщательной уборки полов. Выдвижная швабра FlexiArm Design даёт возможность устранять пыль и грязь на краях пола и в углах. Погрешность уборки при этом не превышает 1,85 мм.По завершению уборки швабра промывается водой при температуре 60° C. Это позволяет избавить её от пятен и прочих загрязнений, выполнив дезинфекцию. Обеспечение чистоты швабры даёт возможность повысить качество последующих уборок.Также эффективность работы пылесоса обеспечивается реактивной технологией обхода препятствий Reactive Tech. Пылесос умеет обнаруживать загрязнение и при необходимости повторно мыть пол и швабру. В процессе уборки проверяется степень загрязнённости швабры и при необходимости она промывается.Если на полу будет обнаружена въевшаяся грязь и пятна, пылесос уделит этому месту особое внимание, выполнив повторную тщательную очистку. Применяется система с двумя швабрами со скоростью вращения 200 об/мин. Они поворачиваются и нажимают на поверхность, оставляя полы максимально чистыми.При очистке ковров швабра поднимается автоматически, чтобы не намочить их. Также она поднимается при возвращении на базу. На базе выполняется сушка швабры тёплым воздухом, автоматически очищается пылесборник, заполняется резервуар. Поддерживаются быстрая и медленная зарядка и продолжительность работы достигает 180 минут. На зарядку уходит около 4 часов.Пылесос способен распознавать типа помещений и покрытий, чтобы выбрать оптимальный вариант уборки. Также он умеет пылесосить пол вдоль направления, чтобы очищать швы и не оставлять царапин.Предлагаются разные варианты насадок: для влажной чистки, для ковров, для паркетов, для сбора шерсти животных и для простой уборки пола. Доступны такие режимы работы, как быстрая уборка, интенсивная, местная, обычная, сбор жидкости и уборка вдоль стен.Желающие стать обладателем Roborock Qrevo Pro в настоящее время могут сделать это со скидкой до 60%. Введя промокод, вы получите скидку ещё на 5%.