FOSSiBOT F109 5G: встреча инноваций и прочности

По информации от надёжных источников, компания FOSSiBOT 11 сентября представит очередной инновационный продукт на рынке защищённых смартфонов. Модель F109 обладает двумя экранами, работает на процессоре Dimensity 6300+ 6 нм и поддерживает 5G. Сзади располагаются камеры с разрешениями 50 Мп и 5 Мп, а ёмкость аккумулятора составляет 10600 мАч. Это первый защищённый смартфон средней ценовой категории с поддержкой сетей 5G, который предлагает сразу два экрана. F109 обладает передовыми технологиями и высоким уровнем прочности, привлекая внимание желающих получить защищённый смартфон с поддержкой сети 5G по доступной цене.Поддержка стандарта связи 5G означает высокую скорость доступа в интернет. Благодаря процессору MediaTek Dimensity 6300+ 6 нм с двумя ядрами Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и шестью ARM Cortex-A55 2 ГГц аппарат способен быстро и эффективно работать с многочисленными приложениями и играми. Объём оперативной памяти равен 8 ГБ, причём это значение можно увеличить до 24 ГБ. Это позволит запускать одновременно множество приложений и плавно переключаться между ними. Объём хранилища равен 256 ГБ, а также поддерживаются карты памяти TF вместимостью до 2 ТБ. Это обеспечивает возможность сохранять очень много файлов, игр, приложений, фотографий и видео.F109 представляет собой первый смартфон средней ценовой категории с поддержкой 5G и двумя экранами. Диагональ переднего экрана равна 6,74 дюйма с разрешением HD+. Соотношение сторон составляет 20:9 и экран занимает 89% поверхности, обеспечивая эффект погружения. Диагональ заднего экрана равна 1,32 дюйма. С его помощью можно максимально быстро получать доступ к уведомлениям, управлению аудио, таймеру и часам. Можно проверять основную информацию без необходимости раскрывать основной экран, экономя на этом заряд аккумулятора.FOSSiBOT F109 обладает основной камерой 50 Мп с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Имеется макрокамера 5 Мп и располагающаяся по центру передняя камера 16 Мп. Есть режим обычной съёмки, режим съёмки с разрешением 50 Мп, режим красоты, подводный, эффект Боке, распознавание ИИ, режим ночной съёмки, профессиональный, макро и сканирование.Этот аппарат создан для работы в самом суровом окружении. На это указывает наличие сертификатов водонепроницаемости, пыленепроницаемости и ударопрочности IP68/IP69K, а также военного стандарта MIL-STD-810H. Будете вы пользоваться устройством на строительной площадке, на рыбалке, на пляже, при погружении в воду, при нахождении на пересечённой местности или катаясь на велосипеде, F109 будет служить вам в самых экстремальных условиях. Это аппарат для тех, кто бывает во влажных или пыльных местах по работе или во время активного отдыха.В состав F109 входит массивный аккумулятор ёмкостью 10600 мАч. Этого хватает на то, чтобы оставаться на связи в течение длительного времени. С одной SIM-картой смартфон работает свыше 25 дней в режиме ожидания. Если вы пользуетесь маршрутами в режиме GPS, при средней яркости экрана и средней громкости устройство проработает 16 дней. Быстрая зарядка мощностью 18 Вт способна зарядить аккумулятор от 0 до 80% за 3 часа, а до 100% за 4 часа.Чтобы войти в систему, можно воспользоваться лицевой разблокировкой на основе фронтальной камеры или задействовать сканер отпечатков пальцев в составе кнопки питания. Поддерживается беспроводная связь NFC для выполнения бесконтактных платежей и обмена файлами. Программное обеспечение: Android 14 и новее F109 работает на последней на данный момент версии системы Android 14. Это означает простой и интуитивно понятный интерфейс с самыми современными функциональными возможностями и обновлениями безопасности.Защищённый смартфон FOSSiBOT F109 5G поступит в продажу 11 сентября в рамках мировой премьеры в магазине Aliexpress FOSSiBOT и на сайте производителя. По сниженным ценам он будет предлагаться до 18 сентября.Обычная стоимость составляет $269,99. В течение недели в магазине Aliexpress аппарат FOSSiBOT будет предлагаться за сумму в $159,99. На сайте FOSSiBOT его цена будет $169,99.Среди представителей этой ценовой категории F109 обладает лучшим соотношением стоимости и возможностей. Аппараты с похожим набором функций обычно стоят дороже $200. Это делает F109 первым выбором для желающих получить максимальный уровень производительности и защиты по такой цене.