По информации от надёжных источников, компания FOSSiBOT 11 сентября представит очередной инновационный продукт на рынке защищённых смартфонов. Модель F109 обладает двумя экранами, работает на процессоре Dimensity 6300+ 6 нм и поддерживает 5G. Сзади располагаются камеры с разрешениями 50 Мп и 5 Мп, а ёмкость аккумулятора составляет 10600 мАч. Это первый защищённый смартфон средней ценовой категории с поддержкой сетей 5G, который предлагает сразу два экрана. F109 обладает передовыми технологиями и высоким уровнем прочности, привлекая внимание желающих получить защищённый смартфон с поддержкой сети 5G по доступной цене.
Высокий уровень производительности на процессоре Dimensity 6300+ 5G
Поддержка стандарта связи 5G означает высокую скорость доступа в интернет. Благодаря процессору MediaTek Dimensity 6300+ 6 нм с двумя ядрами Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и шестью ARM Cortex-A55 2 ГГц аппарат способен быстро и эффективно работать с многочисленными приложениями и играми. Объём оперативной памяти равен 8 ГБ, причём это значение можно увеличить до 24 ГБ. Это позволит запускать одновременно множество приложений и плавно переключаться между ними. Объём хранилища равен 256 ГБ, а также поддерживаются карты памяти TF вместимостью до 2 ТБ. Это обеспечивает возможность сохранять очень много файлов, игр, приложений, фотографий и видео.
Шикарный дизайн с двумя экранами
F109 представляет собой первый смартфон средней ценовой категории с поддержкой 5G и двумя экранами. Диагональ переднего экрана равна 6,74 дюйма с разрешением HD+. Соотношение сторон составляет 20:9 и экран занимает 89% поверхности, обеспечивая эффект погружения. Диагональ заднего экрана равна 1,32 дюйма. С его помощью можно максимально быстро получать доступ к уведомлениям, управлению аудио, таймеру и часам. Можно проверять основную информацию без необходимости раскрывать основной экран, экономя на этом заряд аккумулятора.
Сохраните памятные моменты при помощи трёх камер
FOSSiBOT F109 обладает основной камерой 50 Мп с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Имеется макрокамера 5 Мп и располагающаяся по центру передняя камера 16 Мп. Есть режим обычной съёмки, режим съёмки с разрешением 50 Мп, режим красоты, подводный, эффект Боке, распознавание ИИ, режим ночной съёмки, профессиональный, макро и сканирование.
Стандарты защиты IP68/IP69K Waterproof/MIL-STD-810H
Этот аппарат создан для работы в самом суровом окружении. На это указывает наличие сертификатов водонепроницаемости, пыленепроницаемости и ударопрочности IP68/IP69K, а также военного стандарта MIL-STD-810H. Будете вы пользоваться устройством на строительной площадке, на рыбалке, на пляже, при погружении в воду, при нахождении на пересечённой местности или катаясь на велосипеде, F109 будет служить вам в самых экстремальных условиях. Это аппарат для тех, кто бывает во влажных или пыльных местах по работе или во время активного отдыха.
Высокий уровень автономности и быстрая зарядка
В состав F109 входит массивный аккумулятор ёмкостью 10600 мАч. Этого хватает на то, чтобы оставаться на связи в течение длительного времени. С одной SIM-картой смартфон работает свыше 25 дней в режиме ожидания. Если вы пользуетесь маршрутами в режиме GPS, при средней яркости экрана и средней громкости устройство проработает 16 дней. Быстрая зарядка мощностью 18 Вт способна зарядить аккумулятор от 0 до 80% за 3 часа, а до 100% за 4 часа.
Продвинутые безопасность и связь
Чтобы войти в систему, можно воспользоваться лицевой разблокировкой на основе фронтальной камеры или задействовать сканер отпечатков пальцев в составе кнопки питания. Поддерживается беспроводная связь NFC для выполнения бесконтактных платежей и обмена файлами. Программное обеспечение: Android 14 и новее F109 работает на последней на данный момент версии системы Android 14. Это означает простой и интуитивно понятный интерфейс с самыми современными функциональными возможностями и обновлениями безопасности.
Доступность в продаже
Защищённый смартфон FOSSiBOT F109 5G поступит в продажу 11 сентября в рамках мировой премьеры в магазине Aliexpress FOSSiBOT и на сайте производителя. По сниженным ценам он будет предлагаться до 18 сентября.
Обычная стоимость составляет $269,99. В течение недели в магазине Aliexpress аппарат FOSSiBOT будет предлагаться за сумму в $159,99. На сайте FOSSiBOT его цена будет $169,99.
Среди представителей этой ценовой категории F109 обладает лучшим соотношением стоимости и возможностей. Аппараты с похожим набором функций обычно стоят дороже $200. Это делает F109 первым выбором для желающих получить максимальный уровень производительности и защиты по такой цене.