Ulefone показала свои возможности на выставке электроники в Берлине

С 6 по 10 сентября в Берлине проходит ежегодная выставка электроники IFA. Любители технологий, профессионалы из разных сфер деятельности и представители средств массовой информации со всего мира собираются с целью узнать, в каком направлении технологии будут развиваться в ближайшее время. Большая активность наблюдалась на стенде H6.2A-104, где своими самыми передовыми продуктами делился известный производитель защищённых устройств, компания Ulefone.После открытия дверей на выставочном этаже внимание посетителей привлёк стенд Ulefone. На нём были представлены самые последние разработки этой компании. Линейка мобильных устройств Armor 28 Ultra с передовой технологией с двумя экранами и процессором MediaTek Dimensity 9300+ вызвала большой интерес посетителей. Их привлекла возможность аппарата без проблем справляться с самыми трудными поставленными перед ним задачами в суровом окружении.Линейка устройств Armor Mini 20 Pro, портативных и мощных одновременно, также привлекла внимание почитателей техники. Компактный форм-фактор и высококачественный тепловизор делают это устройство привлекательным для тех, кому нужна максимальная функциональность. Была продемонстрирована работа модели 20T Pro. Здесь применяется высококлассный тепловизор FLIR® Lepton® 3.5 с быстрым обнаружением источников тепла. Инновационная система оповещения Warning Light имитирует красный и синий свет плюс выдаёт громкий сигнал предупреждения. Это устройство можно преобразовать в нательную камеру с удобным держателем.Уже сейчас доступны для приобретения защищённые смартфоны Armor 27T Pro и Armor 27 Pro с наиболее передовыми возможностями. Armor 27T Pro с тепловизором FLIR® Lepton® и приложением MyFLIR Pro обладает продвинутыми способностями захвата и обработки изображения в режиме реального времени. Версия Armor 27 Pro вместо тепловизора получила сверхширокоугольную камеру 50 Мп, которая обеспечивает более широкое поле зрения и универсальные варианты ведения съёмки.Значительным событием для Ulefone стал анонс планшета Armor Pad 4 Ultra. Это защищённое устройство с поддержкой стандарта связи 5G и крупным экраном размером 10,36 дюйма с разрешением 2K. Он привлекает внимание потенциальных покупателей возможностью выдавать тепловое изображение высокой чёткости и надёжно работать в любых окружающих условиях. Наличие стандартов защиты военного уровня и низкотемпературный твердотельный аккумулятор делают его интересным предложением для профессионального применения и для тех, кому нужно прочное и долговечное устройство.Появились новые модели в серии классических смартфонов Ulefone Note. Новыми предложениями становятся аппараты Note 18 Ultra, Note 20 Pro, Note 21 и Note 19. Они отличаются тонким профилем и яркими расцветками, давая большой выбор без потери прочности и скорости работы.Во время выставки представители Ulefone с готовностью демонстрировали свои продукты и отвечали на вопросы посетителей. Стенд компании стал центром активности и дал возможность лично ознакомиться с передовыми устройствами, интерактивными экранами, а также стать участником увлекательных обсуждений будущего защищённых технологий.Выставка продолжается и присутствие Ulefone на ней демонстрирует приверженность этой компании инновационному развитию и долговечности продуктов. Каждая новая демонстрация и общение с каждым новым посетителем укрепляет Ulefone в качестве лидера среди производителей защищённых мобильных устройств.Заинтересованные в продуктах этой компании ещё могут успеть посетить стенд H6.2A-104 на выставке в Берлине. Не упустите шанс самостоятельно знакомиться с будущим защищённых технологий.