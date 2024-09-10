Клавиатуры, пауэрбанки и зарядные устройства производства UGREEN на этой неделе можно купить со скидками

Китайский бренд UGREEN известен как производитель аксессуаров для мобильных устройств, компьютеров и прочей электроники. Среди этих аксессуаров можно назвать зарядные устройства, переходники, адаптеры, концентраторы, кабели, устройства для дома и офиса.В ближайшее время ряд продуктов этого производителя станет доступен для приобретения по ценам ниже обычных. Распродажа стартует 11 сентября и продлится до 17 сентября. Давайте узнаем, о каких именно продуктах идёт речь.Зарядное устройство с поддержкой стандарта Quick Charge 3.0 PD 3.0. С его помощью вы сможете заряжать планшеты, ноутбуки, смартфоны и другие виды мобильных и компьютерных устройств. Для этого используются три порта USB C и один USB-A. Общая мощность зарядки составляет 65 Вт, благодаря чему ноутбук MacBook Air на чипе М2 можно зарядить наполовину за 35 минут. Также поддерживается зарядка Samsung мощностью 45 Вт.Более мощная зарядка этого производителя позволяет ещё быстрее заряжать смартфоны, планшеты, ноутбуки. Поддерживаются протоколы быстрой зарядки Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP, USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Huawei Quick Charge с возможностью одновременного подключения шести устройств. Для этого здесь есть четыре порта USB-C и два USB-C-A. Ноутбук MacBook Pro можно полностью зарядить за полтора часа.Если вы хотите работать за компьютером и не быть привязанным к нему проводами, нужна Bluetooth-клавиатура. Аксессуары подобного рода UGREEN также выпускает. Вы сможете подключить предлагаемую клавиатуру к компьютеру или ноутбуку посредством стандарта Bluetooth 5.0. Внутри находится аккумулятор ёмкостью 400 мАч, который заряжается через порт USB-C. Поддерживаются современные версии операционных систем Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, Linux, Chrome OS.Желающие обеспечить более длительную работу своих мобильных устройств или компьютеров вдали от розетки могут воспользоваться внешним аккумулятором. В данном случае вы получите ёмкость 20000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и портами USB-C и USB-A. Поддерживается быстрая двусторонняя зарядка. Этого аккумулятора хватит на четыре зарядки iPhone 15 Pro при максимальной мощности 22,5 Вт.Не упустить возможность стать обладателем одного из этих аксессуаров на этой и в начале следующей недели. Если вы задумались о приобретении одного из подобных устройств, сейчас самый удачный момент для этого.