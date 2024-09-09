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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Вертикальный пылесос Deerma T50W предлагается приобрести по сниженной цене
Deerma T50W позволит без лишних усилий сделать ваш дом чище

Бренд Deerma известен как один из ведущих производителей для уборки помещений. В настоящее время компания предлагает ряд своих продуктов по сниженным ценам. Одним из таких продуктов является вертикальный пылесос Deerma T50W.



Это устройство обладает высокой мощностью всасывания 30 кПа, в девять раз выше по сравнению с прежними моделями. Уже одно только это делает его подходящим для качественной уборки дома. Также пылесос легко собирает как крупный, так и мелкий мусор, не оставляя от пыли и следа. Ещё лучше уборка станет благодаря поддержке функции обнаружения пыли при использовании освещения белым светом. Конструкция пылесоса даёт возможность устранения загрязнения с кромок полов.



Для удобства работы на пылесосе есть цифровой светодиодный дисплей с цветными визуальными подсказками. Продолжительность работы устройства составляет 90 минут. Этого хватает для уборки больших помещений площадью 300 кв.м. Ёмкость модернизированного восьмисекционного литиевого аккумулятора равна 2500 мАч. Одного его заряда хватит для уборки всего вашего дома.



В комплект поставки устройства входят пять насадок для разных сценариев применения. Для очистки ковров имеется электрическая спиральная щётка. Для борьбы с клещами также предназначается электрическая щётка. Длинная плоская всасывающая насадка два в одном позволит устранить пыль из щелей и различных поверхностей у вас дома и в салоне автомобиля. Щётка-расчёска удалит волосы и ворсинки. Для тонкой очистки деликатных поверхностей имеется мягкая щётка.



T50W имеет дополнительную щетку для расчесывания, которая более удобна для семей с домашними животными и позволяет их расчесывать.



Крышка для сброса пыли на этом устройстве автоматически открывается по одному нажатию. Имеется специальное устройство для пыли, которое собирает её со стальной сетки, чтобы вам не пришлось пачкать руки. Наличие настенной стойки позволяет хранить пылесос и насадки к нему. Необходимые аксессуары всегда будут у вас под рукой.



Deerma T50W эффективно устранит пыль и грязь, шерсть домашних животных, остатки пищи и любые другие загрязнения. Такой вертикальный пылесос станет отличным подарком для хозяек, позволяя без лишних усилий поддерживать чистоту полов.

В настоящее время устройство можно приобрести со скидкой в 1000 руб. Для этого воспользуйтесь промокодом TPSRS8CBB670.

Купить вертикальный пылесос Deerma T50W

Артикул (ozon): 1623415729
Реклама. Рекламодатель: ООО "Топ Сорсинг"
ИНН: 5024181806
erid: 2SDnje7AeDp
#deerma
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