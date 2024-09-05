Новый защищённый смартфон с тепловизором Ulefone Armor 28 Ultra скоро поступит в продажу

Выдающаяся производительность. Работая на современном процессоре MediaTek Dimensity 9300+ 5G с большим количеством вычислительных ядер и объёмом оперативной памяти 16 ГБ, представленный в честь десятилетия компании аппарат обладает непревзойдённым уровнем вычислительной мощи и скорости.

Работая на современном процессоре MediaTek Dimensity 9300+ 5G с большим количеством вычислительных ядер и объёмом оперативной памяти 16 ГБ, представленный в честь десятилетия компании аппарат обладает непревзойдённым уровнем вычислительной мощи и скорости. Основная камера на сенсоре Sony IMX 989. Открывая новую страницу в книге мобильной фотографии, сенсор размером 1 дюйм входит в состав основной из трёх камер с разрешением 50 Мп. С его помощью может произвести революцию в сфере обработки изображений на смартфонах. Имеется также инфракрасная камера ночного видения, которая в полной темноте способна выдавать чёткие и детальные изображения.

Открывая новую страницу в книге мобильной фотографии, сенсор размером 1 дюйм входит в состав основной из трёх камер с разрешением 50 Мп. С его помощью может произвести революцию в сфере обработки изображений на смартфонах. Имеется также инфракрасная камера ночного видения, которая в полной темноте способна выдавать чёткие и детальные изображения. Тепловизор сверхвысокого разрешения. В очередной раз Ulefone предлагает в своём смартфоне доступ к тепловизору с максимально доступным разрешением. Это может быть востребовано среди профессионалов в разных сферах деятельности и среди любителей активного отдыха.

В очередной раз Ulefone предлагает в своём смартфоне доступ к тепловизору с максимально доступным разрешением. Это может быть востребовано среди профессионалов в разных сферах деятельности и среди любителей активного отдыха. Наличие двух экранов. Это первый аппарат Ulefone с двумя экранами. Производитель приносит в защищённые смартфоны панели AMOLED, основная из которых обладает диагональю 6,67 дюйма. Задний экран AMOLED размером 1,04 дюйма с разрешением 340 x 340 улучшает интерактивность устройства.

Это первый аппарат Ulefone с двумя экранами. Производитель приносит в защищённые смартфоны панели AMOLED, основная из которых обладает диагональю 6,67 дюйма. Задний экран AMOLED размером 1,04 дюйма с разрешением 340 x 340 улучшает интерактивность устройства. Высокий уровень автономности. Аккумулятор с внушительной ёмкостью 10600 мАч позволяет устройству долго работать вдали от розетки. Вы сможете без проблем отправиться в поход или в рабочую поездку, не опасаясь остаться без связи.

Отмечая 10 лет со дня своего основания и 8 лет работы на рынке защищённых смартфонов, известный производитель Ulefone принял участие в выставке электроники IFA 2024 в Берлине. Здесь компания представила свой главный флагман нынешнего года, защищённый смартфон Armor 28 Ultra Thermal Variant. Это инновационный аппарат, задающий новую планку возможностей среди защищённых смартфонов.Armor 28 Ultra Thermal Variant представляет собой не просто ещё один смартфон, а плод десятилетнего стремления Ulefone к развитию технологий. Это первый в мире защищённый аппарат на основе премиального процессора MediaTek Dimensity 9300+ 5G. Таким образом, устройство не только ожидаемо прочное, но и крайне быстрое.По словам генерального директора Ulefone, Armor 28 Ultra Thermal Variant предлагает непревзойдённое сочетание прочности и передовых современных технологий. Это устройство становится пиком десятилетних усилий компании по расширению возможностей мобильных устройств. Речь идёт не просто о смартфоне, но о надёжном спутнике для тех, кто желает всегда стремиться к большему.Компания Ulefone рассылает приглашения представителям средств массовой информации, обычным пользователям и отраслевым профессионалам. Все они приглашены посетить стенд производителя на выставке IFA 2024 и посмотреть на новый аппарат Armor 28 Ultra Thermal Variant лично. Убедитесь в том, что Ulefone формирует будущее защищённых устройств при помощи этого знакового продукта. Более