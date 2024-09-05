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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
На выставке IFA 2024 представлен главный флагманский защищённый смартфон года Ulefone Armor 28 Ultra
Новый защищённый смартфон с тепловизором Ulefone Armor 28 Ultra скоро поступит в продажу

Отмечая 10 лет со дня своего основания и 8 лет работы на рынке защищённых смартфонов, известный производитель Ulefone принял участие в выставке электроники IFA 2024 в Берлине. Здесь компания представила свой главный флагман нынешнего года, защищённый смартфон Armor 28 Ultra Thermal Variant. Это инновационный аппарат, задающий новую планку возможностей среди защищённых смартфонов.



Рождение звезды на IFA: Armor 28 Ultra Thermal Variant

Armor 28 Ultra Thermal Variant представляет собой не просто ещё один смартфон, а плод десятилетнего стремления Ulefone к развитию технологий. Это первый в мире защищённый аппарат на основе премиального процессора MediaTek Dimensity 9300+ 5G. Таким образом, устройство не только ожидаемо прочное, но и крайне быстрое.



Обширная функциональность Armor 28 Ultra Thermal Variant
  • Выдающаяся производительность. Работая на современном процессоре MediaTek Dimensity 9300+ 5G с большим количеством вычислительных ядер и объёмом оперативной памяти 16 ГБ, представленный в честь десятилетия компании аппарат обладает непревзойдённым уровнем вычислительной мощи и скорости.
  • Основная камера на сенсоре Sony IMX 989. Открывая новую страницу в книге мобильной фотографии, сенсор размером 1 дюйм входит в состав основной из трёх камер с разрешением 50 Мп. С его помощью может произвести революцию в сфере обработки изображений на смартфонах. Имеется также инфракрасная камера ночного видения, которая в полной темноте способна выдавать чёткие и детальные изображения.
  • Тепловизор сверхвысокого разрешения. В очередной раз Ulefone предлагает в своём смартфоне доступ к тепловизору с максимально доступным разрешением. Это может быть востребовано среди профессионалов в разных сферах деятельности и среди любителей активного отдыха.
  • Наличие двух экранов. Это первый аппарат Ulefone с двумя экранами. Производитель приносит в защищённые смартфоны панели AMOLED, основная из которых обладает диагональю 6,67 дюйма. Задний экран AMOLED размером 1,04 дюйма с разрешением 340 x 340 улучшает интерактивность устройства.
  • Высокий уровень автономности. Аккумулятор с внушительной ёмкостью 10600 мАч позволяет устройству долго работать вдали от розетки. Вы сможете без проблем отправиться в поход или в рабочую поездку, не опасаясь остаться без связи.
По словам генерального директора Ulefone, Armor 28 Ultra Thermal Variant предлагает непревзойдённое сочетание прочности и передовых современных технологий. Это устройство становится пиком десятилетних усилий компании по расширению возможностей мобильных устройств. Речь идёт не просто о смартфоне, но о надёжном спутнике для тех, кто желает всегда стремиться к большему.



Познакомьтесь с инновациями Ulefone на выставке IFA 2024

Компания Ulefone рассылает приглашения представителям средств массовой информации, обычным пользователям и отраслевым профессионалам. Все они приглашены посетить стенд производителя на выставке IFA 2024 и посмотреть на новый аппарат Armor 28 Ultra Thermal Variant лично. Убедитесь в том, что Ulefone формирует будущее защищённых устройств при помощи этого знакового продукта. Более подробную информацию можно найти на официальной странице мероприятия Ulefone IFA 2024.
#ulefone
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