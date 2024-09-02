Производительность защищённых смартфонов поднимется на новый уровень благодаря Ulefone Armor 28 Ultra

Отмечая свой 10-й день рождения и 8 лет с момента начала производства защищённых мобильных устройств, известный бренд Ulefone готовится наилучшим образом проявить себя на выставке электроники IFA 2024 в Берлине https://www.ulefone.com/pages/ulefone-ifa-2024. 6 сентября этот производитель намеревается представить рекордно быстрое для себя устройство. Речь идёт о защищённом смартфоне Armor 28 Ultra на основе процессора MediaTek Dimensity 9300+ https://www.ulefone.com/pages/ulefone-ifa-2024. Его уровень производительности позволит опередить даже недавно анонсированную флагманскую модель Google Pixel 9 Pro XL на чипе Tensor G4.С 6 по 10 сентября Ulefone будет принимать участие в выставке IFA в Берлине. Здесь компания предложит вниманию посетителей самые последние образцы своих защищённых устройств. В их число входят смартфоны, планшеты, компактные, большие и огромные дисплеи. Все они сделаны максимально долговечными, производительными и надёжными.Главное внимание среди всех новых предложений Ulefone на IFA 2024 должны привлечь смартфоны серии Armor 28 Ultra. Это первое устройство данного бренда с двумя экранами. Панели AMOLED добираются до защищённых смартфонов. В данном случае используется дисплей с диагональю 6,67 дюйма, а сзади есть дополнительный экран для более удобного интерактивного взаимодействия с устройством. Аппарат работает на мощном процессоре MediaTek Dimensity 9300+ и в тестах способен превзойти даже дорогостоящий флагманский смартфон Google Pixel 9 Pro XL. Способствуют этому и 16 ГБ оперативной памяти.Сзади располагаются три камеры. Основная из них обладает крупным сенсором Sony IMX 989 размером 1 дюйм. Есть также вариант смартфона с тепловизором высокого разрешения. Другие подробности об этом устройстве станут известны на выставке.Самый компактный защищённый смартфон производства Ulefone обладает продвинутым тепловизором FLIR Lepton 3.5. Также здесь имеется универсальная светодиодная подсветка и встроенный сигнальный индикатор. Мощный процессор даёт доступ к современным сетям мобильной связи 5G. За счёт небольшого экрана с диагональю 4,7 дюйма и крупного аккумулятора ёмкостью 6200 мАч устройство может работать как удобная нательная камера с индивидуальным держателем. Официальные продажи стартуют в ближайшем октябре.У этого устройства имеется встроенный универсальный светодиодный фонарь и самый современный тепловизор. Появление Armor Pad 4 Series запланировано уже на сентябрь. Планшет создан для работы в самых суровых полевых условиях, но при этом способен обеспечивать высокую производительность и применяться как развлекательное устройство. За счёт большого экрана с диагональю 10,36 дюйма и разрешением 2K, а также наличия разъёма uSmart Expansion Connector для подключения многочисленных аксессуаров, данный защищённый планшет хорошо справляется с работой и развлечениями.Компания Ulefone рассылает приглашения на мероприятие представителям средств массовой информации, потребителям и профессиональным сотрудникам различных сферы деятельности. Все они получают возможность посетить стенд H2.6A-104, рядом с Honor и Google, чтобы самостоятельно ознакомиться с линейкой Armor 28 и другими защищёнными устройствами этой компании. Лично убедитесь в том, как Ulefone формирует будущее защищённых технологий.