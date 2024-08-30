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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённые смартфоны Ulefone Armor 27T Pro и 27 Pro становятся доступными в магазине Amazon в разных странах
Круг потенциальных покупателей аппаратов Ulefone Armor 27T Pro и 27 Pro расширяется

После первой распродажи в магазине Aliexpress на прошлой неделе компания Ulefone расширяет международную доступность своей линейки защищённых смартфонов Armor 27 Pro Series в магазине Amazon. Новые флагманские аппараты с поддержкой стандарта связи 5G, в том числе устройство Armor 27T Pro с тепловизором FLIR и модель Armor 27 Pro без тепловизора, теперь предлагаются в разных регионах в магазине Amazon.



Обладатели этих аппаратов получат непревзойдённый уровень прочности и высокую производительность, которые делают их отличным спутником во время активного отдыха и профессиональной деятельности. Это лучшие защищённые смартфоны по соотношению возможностей и цены с крупным аккумулятором ёмкостью 10600 мАч. Такие мобильные устройства будут очень удобны во время активного отдыха.



Защищённый смартфон Armor 27T Pro 5G с продвинутой тепловизионной системой FLIR и камерой инфракрасного ночного видения способен показать то, что не видно вооружённым глазом. Усовершенствованный тепловизор FLIR с приложением MyFLIR Pro обладает удобным интерфейсом для анализа источников тепла и обработки изображений, а также инструментами аналитики.



Инфракрасной камере ночного видения с разрешением 64 Мп помогают светодиоды. Программный алгоритм Ulefone NightElf Ultra 3.0 устраняет помехи и обеспечивает чёткие и детальные изображения при слабом освещении. Всё это делает аппарат незаменимым компаньоном на открытом воздухе, при осмотре зданий, в ночной охране.



Вариант смартфона Armor 27 Pro не обладает тепловизором, но камера ночного видения осталась на своём месте. Добавлена сверхширокоугольная камера с разрешением 50 Мп, которая может пригодиться в разных сценариях применения. Во всём остальном аппарат не отличается от Armor 27T Pro, обладая теми же высокими стандартами производительности.



Обе модели представлены в магазине Amazon в шести регионах, расширяя доступность передовых технологий для покупателей из разных стран.



Для приобретения Armor 27T Pro перейдите по следующим ссылкам:
amazon.com
amazon.de
amazon.co.uk
amazon.fr
amazon.it
amazon.es

Armor 27 Pro доступен по следующим ссылкам:
amazon.com
amazon.de
amazon.co.uk
amazon.fr
amazon.it
amazon.es



«Мы рады представить Armor 27T Pro и Armor 27 Pro нашим клиентам по всему миру посредством магазина Amazon», — сказал генеральный директор Ulefone. «Эти аппараты приносят сочетание прочности, производительности и инноваций, задавая новую планку в сегменте защищённых смартфонов».
#ulefone
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Тестирование защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro показывает новую планку прочности
Завершается первая распродажа лучшего защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro с тепловизором FLIR
На AliExpress начинается первая распродажа защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro с тепловизором
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