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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Беспроводной вертикальный пылесос Redroad X17 подешевел на 56%
Беспроводной вертикальный пылесос Redroad X17 до конца августа доступен с внушительной скидкой



Лето подходит к концу, и многие производители электроники и бытовой техники продолжают распродажи своих наиболее популярных товаров. Среди таких производителей и известный своими устройствами для уборки помещений бренд Redroad. В магазине OZON он предлагает приобрести беспроводной вертикальный пылесос Redroad X17 по чрезвычайно выгодной цене.



Данный пылесос отличается высокой мощностью всасывания 25 КПа и мощностью бесщёточного движка 350 Вт, который выдаёт около 100000 об/мин. Для уборки самых тёмных углов можно воспользоваться светодиодной подсветкой, чтобы не пропустить пыль и грязь.



На выбор предлагаются три режима работы: автоматический, энергосберегающий и сильный. Благодаря этим режимам вы сможете искать баланс между качеством уборки и сокращением энергопотребления.



Имеется также щётка для мебели, которая позволит удалять с неё пыль, крошки и другие виды загрязнений. Щелевая насадка даст возможность очищать клавиатуру и прочие рельефные поверхности.



Специальная щётка для сбора пыли устранит загрязнение с карнизов, плинтусов, разных труднодоступных мест.



Пылесос поддерживает интеллектуальное определение объёма пыли. Пыль собирается в контейнер вида аквафильтр объёмом 600 мл.



Батарея ёмкостью 2000 мАч обеспечивает работу устройства на протяжении часа.



С нынешней скидкой в 56% стоимость пылесоса до 31 августа составляет 10033 руб.

Купить Redroad X17 на OZON

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Беспроводной вертикальный пылесос Redroad X17 доступен в магазине Ozon по сниженной цене
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