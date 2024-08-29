Беспроводной вертикальный пылесос Redroad X17 до конца августа доступен с внушительной скидкой

Лето подходит к концу, и многие производители электроники и бытовой техники продолжают распродажи своих наиболее популярных товаров. Среди таких производителей и известный своими устройствами для уборки помещений бренд Redroad. В магазине OZON он предлагает приобрести беспроводной вертикальный пылесос Redroad X17 по чрезвычайно выгодной цене.Данный пылесос отличается высокой мощностью всасывания 25 КПа и мощностью бесщёточного движка 350 Вт, который выдаёт около 100000 об/мин. Для уборки самых тёмных углов можно воспользоваться светодиодной подсветкой, чтобы не пропустить пыль и грязь.На выбор предлагаются три режима работы: автоматический, энергосберегающий и сильный. Благодаря этим режимам вы сможете искать баланс между качеством уборки и сокращением энергопотребления.Имеется также щётка для мебели, которая позволит удалять с неё пыль, крошки и другие виды загрязнений. Щелевая насадка даст возможность очищать клавиатуру и прочие рельефные поверхности.Специальная щётка для сбора пыли устранит загрязнение с карнизов, плинтусов, разных труднодоступных мест.Пылесос поддерживает интеллектуальное определение объёма пыли. Пыль собирается в контейнер вида аквафильтр объёмом 600 мл.Батарея ёмкостью 2000 мАч обеспечивает работу устройства на протяжении часа.С нынешней скидкой в 56%