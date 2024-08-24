Ulefone Armor 27T Pro всё ещё доступен по сниженной цене

Инфракрасная камера ночного видения. Сенсор OMNIVISION OV64B с разрешением 64 Мп и наличие двойной инфракрасной светодиодной подсветки обеспечивают чёткие изображения даже в совершенной темноте.

Сенсор OMNIVISION OV64B с разрешением 64 Мп и наличие двойной инфракрасной светодиодной подсветки обеспечивают чёткие изображения даже в совершенной темноте. Разъём uSmart. Можно увеличить функциональность смартфона посредством аксессуаров uSmart. Версия технологии 2.0 позволяет одновременно заряжать аппарат.

Можно увеличить функциональность смартфона посредством аксессуаров uSmart. Версия технологии 2.0 позволяет одновременно заряжать аппарат. Большой аккумулятор и производительность. Аккумулятор ёмкостью 10600 мАч и система на чипе MediaTek Dimensity 6300 5G позволяют аппарату работать на протяжении полного дня и больше, обеспечивая непрерывную многозадачную работу.

Аккумулятор ёмкостью 10600 мАч и система на чипе MediaTek Dimensity 6300 5G позволяют аппарату работать на протяжении полного дня и больше, обеспечивая непрерывную многозадачную работу. Высочайший уровень прочности. Обладая поддержкой стандартов IP68/IP69K и сертификатом MIL-STD-810H, а также усиленной структурой Ulefone Defender, смартфон лучшим образом защищён от пыли, влаги и передапа температур.

Обратный отсчёт продолжается и остаётся только два дня для желающих воспользоваться ограниченным предложением на наиболее доступный по цене защищённый смартфон Ulefone Armor 27T Pro 5G с тепловизором производства FLIR. С 25 августа это устройство станет дороже нынешних $329,99.Armor 27T Pro представляет собой превосходное во всех отношениях устройство. В его состав входит передовой тепловизор, который представляет собой альтернативу специальной профессиональной тепловой камере. Встроенная тепловизионная микрокамера FLIR Lepton способна видеть инфракрасное излучение объектов с температурой выше абсолютного нуля (-273 °C). Невооружённым глазом такое излучение незаметно, а здесь она преобразуется в видимые изображения, доступные для интерпретации и анализа.Ещё на устройстве есть самое продвинутое в настоящее время тепловизионное приложение FLIR MyFLIR Pro, обладающее самыми передовыми возможностями обработки изображений, аналитики, создания отчётов и записи в понятном для пользователей интерфейсе. Подобное сочетание позволяет профессионалам из разных сфер деятельности и любителям мобильных технологий получить доступ к изощрённым инструментам обработки изображений и аналитики, поднимая планку возможностей тепловизоров в составе смартфонов.В этой линейке устройств есть также вариант смартфона без тепловизора под названием Armor 27 Pro. Здесь добавлена сверхширокоугольная камера 50 Мп и стоит этот аппарат $269,99. Желающие стать обладателем современного планшета могут получить со скидкой модель Tab A11 Pro. В течение ещё двух дней этот планшет будет на 50% дешевле обычного.Помимо первой распродажи смартфонов и планшетов, компания Ulefone проводит распродажу под названием «Назад в школу». В магазине AliExpress скидки на популярные модели вроде 25T Pro, 25T и 26 Ultra будут достигать 70%.Если вам нужны защищённые смартфон или планшет, которые будут вам по карману, время на их покупку ещё остаётся. Через два дня подойдёт к концу срок действия сниженных цен Ulefone Armor 27 Pro Series и Tab A11 Pro. Не упускайте возможность обновиться, приобретя новое защищённое устройство с продвинутыми технологиями. Для получения допополнительной информации посетите магазин Ulefone AliExpress.