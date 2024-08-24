Обратный отсчёт продолжается и остаётся только два дня для желающих воспользоваться ограниченным предложением на наиболее доступный по цене защищённый смартфон Ulefone Armor 27T Pro 5G с тепловизором производства FLIR. С 25 августа это устройство станет дороже нынешних $329,99.
Почему стоит отдать предпочтение защищённому смартфону Armor 27T Pro?
Armor 27T Pro представляет собой превосходное во всех отношениях устройство. В его состав входит передовой тепловизор, который представляет собой альтернативу специальной профессиональной тепловой камере. Встроенная тепловизионная микрокамера FLIR Lepton способна видеть инфракрасное излучение объектов с температурой выше абсолютного нуля (-273 °C). Невооружённым глазом такое излучение незаметно, а здесь она преобразуется в видимые изображения, доступные для интерпретации и анализа.
Ещё на устройстве есть самое продвинутое в настоящее время тепловизионное приложение FLIR MyFLIR Pro, обладающее самыми передовыми возможностями обработки изображений, аналитики, создания отчётов и записи в понятном для пользователей интерфейсе. Подобное сочетание позволяет профессионалам из разных сфер деятельности и любителям мобильных технологий получить доступ к изощрённым инструментам обработки изображений и аналитики, поднимая планку возможностей тепловизоров в составе смартфонов.
Другие отличительные черты Ulefone Armor 27T Pro
- Инфракрасная камера ночного видения. Сенсор OMNIVISION OV64B с разрешением 64 Мп и наличие двойной инфракрасной светодиодной подсветки обеспечивают чёткие изображения даже в совершенной темноте.
- Разъём uSmart. Можно увеличить функциональность смартфона посредством аксессуаров uSmart. Версия технологии 2.0 позволяет одновременно заряжать аппарат.
- Большой аккумулятор и производительность. Аккумулятор ёмкостью 10600 мАч и система на чипе MediaTek Dimensity 6300 5G позволяют аппарату работать на протяжении полного дня и больше, обеспечивая непрерывную многозадачную работу.
- Высочайший уровень прочности. Обладая поддержкой стандартов IP68/IP69K и сертификатом MIL-STD-810H, а также усиленной структурой Ulefone Defender, смартфон лучшим образом защищён от пыли, влаги и передапа температур.
В этой линейке устройств есть также вариант смартфона без тепловизора под названием Armor 27 Pro. Здесь добавлена сверхширокоугольная камера 50 Мп и стоит этот аппарат $269,99. Желающие стать обладателем современного планшета могут получить со скидкой модель Tab A11 Pro. В течение ещё двух дней этот планшет будет на 50% дешевле обычного.
Распродажа «Назад в школу»
Помимо первой распродажи смартфонов и планшетов, компания Ulefone проводит распродажу под названием «Назад в школу». В магазине AliExpress скидки на популярные модели вроде 25T Pro, 25T и 26 Ultra будут достигать 70%.
Если вам нужны защищённые смартфон или планшет, которые будут вам по карману, время на их покупку ещё остаётся. Через два дня подойдёт к концу срок действия сниженных цен Ulefone Armor 27 Pro Series и Tab A11 Pro. Не упускайте возможность обновиться, приобретя новое защищённое устройство с продвинутыми технологиями. Для получения допополнительной информации посетите магазин Ulefone AliExpress.