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Новости Hardware Роман Семёнов
На AliExpress начинается первая распродажа защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro с тепловизором
Ulefone Armor 27T Pro в ближайшие дни может стать вашим с внушительной скидкой

Долгожданный защищённый смартфон Ulefone Armor 27T Pro, инновационный продукт с тепловизором FLIR и камерой ночного видения, дебютирует в магазине AliExpress. С 19 по 25 августа желающие смогут стать обладателями этого технологически продвинутого устройства по стартовой цене всего в $329,99. Это новая планка стоимости защищённых смартфонов с тепловизорами FLIR.



Познакомьтесь с Ulefone Armor 27T Pro:



Прочная конструкция модели Armor 27T Pro является превосходным дополнением к его обширным функциональным возможностям. Среди этих возможностей усовершенствованный тепловой сенсор FLIR и работающее вместе с ним приложение My FLIR Pro. Профессионалы в разных сферах деятельности и любители мобильных технологий получат вместе с этим смартфоном изощрённые инструменты съёмки, обработки и анализа изображений. Тепловизор является не единственной отличительной чертой аппарата.



Другой необычной для смартфонов опцией стала инфракрасная камера ночного видения на основе сенсора OMNIVISION OV64B с разрешением 64 Мп. Также имеются два инфракрасных светодиодных фонаря и программный алгоритм Ulefone NightElf Ultra 3.0, усилиями которых вы всегда будете получать изображения исключительного уровня чёткости, даже в полной темноте.



У этого защищённого смартфона имеется разъём uSmart для подключения универсальных аксессуаров вроде микроскопа и эндоскопа. Данный интерфейс обеспечивает стабильность подключения, а версия 2.0 позволяет ему работать одновременно с зарядкой устройства.



За длительную работу смартфона отвечает аккумулятор с внушительной ёмкостью 10600 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 120 Вт и мощностью 33 Вт от док-станции. В результате заряжать устройство вы будете лишь изредка. Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G и предлагает конфигурации с объёмом оперативной памяти до 24 ГБ. Это обеспечивает высокую скорость работы в тяжёлых приложениях и при многозадачности. Стандарт связи 5G позволяет быстро передавать данные при минимальной задержке.



Долговечность является главным достоинством Armor 27T Pro. Об этом говорит наличие рейтингов защиты IP68/IP69K и сертификация MIL-STD-810H. Аппарат неуязвим для влаги, пыли, экстремальных температур. Инновационный твердотельный аккумулятор способен работать в диапазоне температур от -30 ℃ до 55 ℃, позволяя устройству функционировать в самом суровом окружении.



Если тепловизор вам не нужен, существует версия смартфона без него. Аппарат называется Armor 27 Pro и доступен ещё дешевле, по цене $269,99. Здесь вместо тепловизора добавлена сверхширокоугольная камера с разрешением 50 Мп. При этом прочность конструкции сохранилась, как и высокий уровень производительности.



Ещё вашему вниманию предлагается стильный планшет Ulefone Tab A11 Pro, который может стать вашим со скидкой в 50% по цене $149,99.



В связи с началом продаж Armor 27T Pro Ulefone в магазине AliExpress проводит акцию «Назад в школу». Предлагаются скидки на такие популярные модели, как 25T Pro, 25T и 26 Ultra. Защищённый смартфон Armor 25T Pro подешевел на 40%, будучи доступным для приобретения за $299,99. Скидка на Armor 25T составляет 35%, в результате чего он стоит $259,99. Armor 26 Ultra подешевел на 40% до $359,99.



Доступные для покупателей со всего мира Armor 27T Pro и Armor 27 Pro обладают уникальным сочетанием прочности, скорости работы и умеренной цены. Воспользовавшись ограниченным по времени предложением, вы сможете стать владельцем сверхсовременного защищённого смартфона без ущерба для вашего бюджета. Чтобы получить дополнительную информацию и увидеть рекламные материалы, посетите магазин Ulefone AliExpress.

Знакомство с Ulefone Armor 27T Pro

Купить Armor 27T Pro на AliExpress

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Купить Armor 25T Pro

Купить Armor 25T

Купить Armor 26 Ultra

Официальный магазин Ulefone на AliExpress

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Защищённые смартфоны Ulefone Armor 27T Pro с тепловизором FLIR доступны в рамках распродажи
Ulefone анонсирует разнообразные аксессуары для флагманского защищённого смартфона Armor 27T Pro
Тестирование защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro показывает новую планку прочности
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