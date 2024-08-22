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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Тестирование защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro показывает новую планку прочности
С 19 по 25 августа Armor 27T Pro на AliExpress предлагается со скидкой

В настоящее время в магазине AliExpress защищённый смартфон известного бренда Ulefone предлагается по сниженной до $329,99 цене. Модель Armor 27T Pro оборудована современным тепловизором производства FLIR и камерой ночного видения с разрешением 64 Мп. Этот аппарат с поддержкой современного стандарта связи 5G обладает прочной конструкции Ulefone Defender. Каковы его реальные возможности? Для ответа на этот вопрос был выпущен видеоролик, на котором демонстрируются испытания прочности Armor 27T Pro.



Тестирование аппарата Ulefone Armor 27T Pro на долговечность:



Структура Ulefone Defender и сертификаты IP68/IP69K, MIL-STD-810H

Смартфон Armor 27T Pro производится с применением конструкции Ulefone Defense. Его корпус отвечает требованиям стандартов IP68/IP69K и сертификации MIL-STD-810H. Это означает, что аппарат переживёт воздействие воды, пыли, падения и суровые условия окружающей среды. Твердотельная батарея способна работать при минусовых температурах. Она сохраняет оптимальный уровень производительности в диапазонах температур от -30 ℃ до 55 ℃, гарантируя бесперебойную работу устройства.



Для демонстрации степени защищённости смартфона разработчики 27T Pro провели ряд экстремальных испытаний. Аппарат падал в грязь и песок, погружался в воду, его роняли с лестницы и даже сверлили электродрелью. После всех этих тестов аппарат не перестал работать. Затем его заморозили в глыбе льда, и даже после этого устройство функционировало нормально. Экраном смартфона разбивали лёд, что показывает невероятный уровень его твёрдости.



Ключевые характеристики Armor 27T Pro

Главным достоинством защищённых смартфонов является их прочность, но у этого аппарата есть и другие сильные стороны, выделяющие его на фоне конкурентов. Наличие встроенного тепловизора ведущего производителя FLIR позволяет взглянуть на мир по-новому и увидеть то, что обычно увидеть невозможно. Приложение MyFLIR Pro содержит передовые алгоритмы обработки и анализа изображений. Камера инфракрасного ночного зрения с разрешением 64 Мп основана на сенсоре OMNIVISION OV64B и обладает программным алгоритмом Ulefone NightElf Ultra 3.0. Она даст возможность видеть даже в темноте.



Смартфон работает благодаря внушительному аккумулятору ёмкостью 10600 мАч, в результате чего подзаряжать его предстоит не часто. Объём оперативной памяти достигает 24 ГБ, что обеспечивает высокое качество многозадачной работы и позволяет справляться с любыми нагрузками.



Конкурентоспособные цены на новые модели

Armor 27T Pro с тепловизором и камерой ночного зрения, а также рядом других передовых характеристик, предлагается по скромной цене в $329,99. Есть версия без тепловизора под названием Armor 27 Pro, где добавлена сверхширокоугольная камера с разрешением 50 Мп. Данная модель предлагается за сумму в $269,99.



Среди других продуктов этого производителя можно назвать планшет Ulefone Tab A11 Pro по цене $149,99, что вдвое меньше его обычной цены. Это делает планшет весьма привлекательным вариантом для любителей мобильных компьютеров.

Распродажа AliExpress Back to School

В честь начала нового учебного года и выпуска Armor 27T Pro компания Ulefone проводит в магазине AliExpress распродажу Back to School. В рамках этой распродажи скидки на популярные модели вроде 25T Pro, 25T и 26 Ultra достигают 70%.



Тестирование прочности Ulefone Armor 27T Pro:

Купить Armor 27T Pro на AliExpress

Armor 27 Pro на AliExpress

Купить Tab A11 Pro на AliExpress

Официальный магазин Ulefone на AliExpress

#ulefone
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Ulefone ищет участников для программы обзора нового планшета Tab W10
Защищённые смартфоны Ulefone Armor 27T Pro с тепловизором FLIR доступны в рамках распродажи
Ulefone анонсирует разнообразные аксессуары для флагманского защищённого смартфона Armor 27T Pro
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