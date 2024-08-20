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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
В честь своего 19-го дня рождения компания XPPen проводит серию мероприятий «Оригинал есть оригинал»
XPPen предлагает скидки на ряд своих товаров на AliExpress

Бренд XPPen, один из ведущих производитель инновационных устройств для работы в сфере цифрового искусства, празднует свой 19-й день рождения. В честь этого события компания намеревается провести ряд мероприятий с общим названием «Оригинал есть оригинал». Целью этих мероприятий является объединение творческих людей со всего мира для предания им мотивации и желание отдать дань уважения приверженности данного производителя к оригинальному подходу. Помимо проведения мероприятий вроде конкурса рисунков, XPPen предложит скидки на свои продукты в магазине Aliexpress в размере до 77%.

«В постоянно меняющемся мире мы хотим предложить максимально простой сценарий, в рамках которого творческие люди могут смело выражать себя, создавая эстетически приятные работы. Нашей задачей является создание развитой экосистемы, где будет процветать настоящее творчество. Мы предпочитаем оригинальность, которая определяет каждого из нас», — говорит директор по маркетингу XPPen Эми Юань.



В последние годы XPPen сопутствовал немалый успех в деле продвижения бренда и повышения узнаваемости своих продуктов. О технологическом мастерстве XPPen могут рассказать 16384 степени нажатия, поддерживаемые фирменной технологией умного чипа X3 Pro. Также о нём говорят такие передовые продукты, как Magic Drawing Pad и стилус X3 Pro Roller Stylus, получивший награду Red Dot Award. В честь 19-го дня рождения XPPen берёт на вооружение новый слоган «Будь смелым, будь настоящим», призванный мотивировать людей творческих профессий выражать своё настоящее «Я». XPPen остаётся преданным компаньоном и старается продвигать художественное самовыражение по всему миру.

Всемирное соревнование художников Future Me 2024 XPPen

XPPen предлагает не только продукты для профессионального цифрового рисования, но и создаёт сообщество для взаимодействия творческих людей. В рамках праздничных мероприятий будет проведён конкурс рисунков Future Me. В нём художники со всего мира получат возможность поделиться видением своего будущего «Я». В этом конкурсе есть категории графического дизайна и анимации. Конкурс стартовал 16 августа и будет проводиться до 15 октября. Среди призов будут денежные вознаграждения, последние продукты XPPen, трофеи и сертификаты.

Поучаствовать в конкурсе получили приглашение всемирно известные художники. В их число вошёл Клинтон Джонс, работающий в сфере трёхмерной анимации и известный созданием сообщества и масштабным 3D-челленджем Eternal Ascent, а также основатель Inktober Джейк Паркер. Они поделятся своим опытом и оценят творческие таланты участников мероприятия. Джонс поделился своими ожиданиями от темы «Будущее Я»: «Участники смогут поделиться своей версией себя, которая достигла давней мечты, ради чего пришлось меняться и совершенствоваться. Я ожидаю увидеть, как каждый участник выразит эти изменения неповторимым способом».



Присоединяйтесь к карнавалу с удивительными наградами

С 16 августа по 16 сентября XPPen проводит специальное мероприятие под названием «Приключение Феникса с таинственной коробкой». В течение месяца пользователи смогут ежедневно входить в систему и участвовать в интерактивных мероприятиях, выигрывая эксклюзивные награды вроде кодов на скидки, подарочных наборов, Deco 640, Magic Drawing Pad и других предметов.



Воспользуйтесь скидками до 77%

С 19 по 25 августа посетители магазина XPPen на AliExpress найдут специальные рекламные предложения с размером скидок до 77%. Недавно представленный инновационный многофункциональный графический планшет XPPen Deco 640 поддерживает 16384 степеней нажатия, что является беспрецендентым значением. Это лёгкое и удобное и устройство предлагается со скидкой в 37% по цене всего 1788 ₽. Автономный многофункциональный планшет Magic Drawing Pad, портативное и высокопроизводительное устройство для рисования, доступен всего за 32636 ₽. Популярная модель Artist Pro 16 (Gen 2) станет вашей со скидкой 38% по цене 31683 ₽. Предстоящее пополнение линейки продуктов XPPen

В честь дня рождения 26 августа XPPen намеревается представить ещё один дисплей для цифрового рисования, модель Artist Pro 19 (Gen2). Обладатели этого устройства получат экран 4K Ultravision размером 19 дюймов с непревзойдённым уровнем цветопередачи, подтверждённой Calman, а также с двумя стилусами X3 Pro. Это устройство для профессионального применения позволит творческим людям в полной мере выражать своё вдохновение и художественные навыки в богатых деталях. Artist Pro 19 (Gen2) может работать в разных сценариях применения, показывая уровень технологических инноваций XPPen и предлагая ориентированный на пользователей дизайн. Последний продукт XPPen демонстрирует идеальное сочетание технологий и удобного для людей дизайна.



Участники конкурса рисунков Future Me и юбилейного мероприятия «Приключение Феникса с таинственной коробкой» имеют шанс стать обладателем этого самого современного продукта.

XPPen продолжит вносить вклад в поддержку вдохновения творческого сообщества по всему миру, продвигая создание яркого пространства для самовыражения и инноваций творческих людей. Примите участие в праздновании 19-го дня рождения XPPen и заново откройте для себя силу оригинальности.

Официальный магазин XPPen на Aliexpress

Конкурс рисунков Future Me

Приключение Феникса с таинственной коробкой

Сайт празднования 19-й годовщины XPPen

Купить Deco 640

Купить Magic Drawing Pad

Купить Artist Pro 16 (Gen 2)

#xppen
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XPPen представляет первый профессиональный мобильный графический планшет Magic Drawing Pad
XPPen представляет планшет Artist 22 Plus Display и стилус X3 Pro Roller
17 июня стартует распродажа стилусов и планшетов XPPen на Aliexpress 618 Summer Sale
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