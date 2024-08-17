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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone анонсирует разнообразные аксессуары для флагманского защищённого смартфона Armor 27T Pro
Возможности защищённого аппарата Armor 27T Pro можно расширить при помощи дополнительных аксессуаров


Компания Ulefone продолжает продвигать свой последний защищённый многофункциональный смартфон 5G Armor 27T Pro с поддержкой усовершенствованного тепловизора FLIR. Дебют этого аппарата в магазине AliExpress запланирован на понедельник, 19 августа, по специальной сниженной цене в $329,99. В преддверии этого события компания показала видео, которое знакомит интересующихся с экосистемой многочисленных аксессуаров для смартфона Armor 27T Pro.



Описание аксессуаров для Ulefone Armor 27T Pro:



Экосистема аксессуаров: расширенная связь и защита

На видео показывается богатый выбор аксессуаров линейки uSmart, которые призваны обеспечить максимально плавную интеграцию с Armor 27T Pro. В состав этих аксессуаров входят следующие:

Набор эндоскопов (Ulefone uSmart E03, E02, E01) для детальных осмотров.



Мощный микроскоп (Ulefone uSmart C01) для проведение сложных обследований.



Универсальные крепления для мотоциклов и автомобилей, благодаря которым смартфон будет устойчиво держаться во время движения.


Специализированная спортивная повязка на руку для использования без рук во время физической активности


Эксклюзивный для Armor 27T Pro разъём расширений uSmart позволяет подключать аксессуары. Они обеспечивают стабильное соединение и делают устройство полезным в разных сценариях применения. Технология версии uSmart 2.0 делает возможной работу разъёма, не создавая препятствий порту USB Type-C. Таким образом, аксессуары могут работать в тот момент, когда устройство заряжается.



Специальный защитный чехол обеспечивает сохранность устройства со всех сторон, позволяя ему выдерживать удары и падения. Двусторонний вращающийся на 180 градусов задний зажим и карабин позволяют работать со смартфоном без рук в различных сценариях профессионального применения устройства.



Если вы любитель фитнеса, спортивный нарукавник Sports Armband подходит к аппаратам с диагональю экрана от 4 до 6,5 дюйма. Здесь предлагается вращающийся на 360° экран и отсеки для ключей и наушников. Нарукавник подходит под руки и ноги любого размера, что позволяет использовать его во время бега, фитнеса, ходьбы и езды на велосипеде.

Тепловизионная система на основе сенсора FLIR

Помимо многочисленных аксессуаров, Armor 27T Pro обладает лучшими среди мобильных устройств способностями к тепловизионной съёмке. Этому способствует обновлённое приложение MyFLIR Pro, которое показывает то, что нельзя увидеть невооруженным глазом. Самая современная технология обработки изображений чётко отображает даже самые размытые детали. Аналитика подскажет, что находится в полной темноте. Будут сгенерированы отчёты, в которых сложные данные превратятся в простую и понятную информацию. Здесь же есть настройки записи, которые позволят вам разглядеть всё, что вы хотите.



Инфракрасная камера ночного зрения 64 Мп

Желание обеспечить самые обширные среди мобильных устройств функциональные возможности проявляется и в ещё одной необычной способности этого смартфона: инфракрасной камере ночного зрения на основе сенсора OV64B OMNIVISION с разрешением 64 Мп. Помогает ему в работе программный алгоритм Ulefone NightElf Ultra 3.0, позволяющий снимать в полной темноте.



Внушительный аккумулятор ёмкостью 10600 мАч

Этот защищённый флагманский смартфон обладает крупным аккумулятором ёмкостью 10600 мАч. Поддерживается быстрая зарядка Lightning мощностью 120 Вт и удобная зарядная док-станция мощностью 33 Вт.

Цена и доступность в продаже

Первая распродажа Armor 27T Pro в магазине AliExpress стартует по цене $329,99. Также будет доступна версия без тепловизора под названием Armor 27 Pro, которую можно будет приобрести за сумму в $269,99. Мировые продажи стартуют 19 августа.



Хотите ли вы стать обладателем наиболее защищённого и доступного по цене смартфона с тепловизором 5G FLIR или стандартного варианта без тепловизора, эти аппараты подойдут для решения любых задач.

Купить Armor 27T Pro на AliExpress

Купить Armor 27 Pro на AliExpress

#ulefone
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Защищённый смартфон Ulefone Armor 27T Pro предлагает воспользоваться передовым тепловизором FLIR
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12:49
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Albert Wesker
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Clamwult
12:43
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666MAXIMUS999
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denacifikator
12:38
пиндосы украм 10 лет до этого своё оружие ставили,хер его знает сколько таких установок там.Они только локатор если включат,их можно обнаружить и поэтому они не вылазиют.
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usr721
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Mekanika
12:23
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12:07
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