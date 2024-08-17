Возможности защищённого аппарата Armor 27T Pro можно расширить при помощи дополнительных аксессуаров

Компания Ulefone продолжает продвигать свой последний защищённый многофункциональный смартфон 5G Armor 27T Pro с поддержкой усовершенствованного тепловизора FLIR. Дебют этого аппарата в магазине AliExpress запланирован на понедельник, 19 августа, по специальной сниженной цене в $329,99. В преддверии этого события компания показала видео, которое знакомит интересующихся с экосистемой многочисленных аксессуаров для смартфона Armor 27T Pro.Описание аксессуаров для Ulefone Armor 27T Pro:На видео показывается богатый выбор аксессуаров линейки uSmart, которые призваны обеспечить максимально плавную интеграцию с Armor 27T Pro. В состав этих аксессуаров входят следующие:Набор эндоскопов (Ulefone uSmart E03, E02, E01) для детальных осмотров.





Мощный микроскоп (Ulefone uSmart C01) для проведение сложных обследований.





Специализированная спортивная повязка на руку для использования без рук во время физической активности

Универсальные крепления для мотоциклов и автомобилей, благодаря которым смартфон будет устойчиво держаться во время движения.Эксклюзивный для Armor 27T Pro разъём расширений uSmart позволяет подключать аксессуары. Они обеспечивают стабильное соединение и делают устройство полезным в разных сценариях применения. Технология версии uSmart 2.0 делает возможной работу разъёма, не создавая препятствий порту USB Type-C. Таким образом, аксессуары могут работать в тот момент, когда устройство заряжается.Специальный защитный чехол обеспечивает сохранность устройства со всех сторон, позволяя ему выдерживать удары и падения. Двусторонний вращающийся на 180 градусов задний зажим и карабин позволяют работать со смартфоном без рук в различных сценариях профессионального применения устройства.Если вы любитель фитнеса, спортивный нарукавник Sports Armband подходит к аппаратам с диагональю экрана от 4 до 6,5 дюйма. Здесь предлагается вращающийся на 360° экран и отсеки для ключей и наушников. Нарукавник подходит под руки и ноги любого размера, что позволяет использовать его во время бега, фитнеса, ходьбы и езды на велосипеде.Помимо многочисленных аксессуаров, Armor 27T Pro обладает лучшими среди мобильных устройств способностями к тепловизионной съёмке. Этому способствует обновлённое приложение MyFLIR Pro, которое показывает то, что нельзя увидеть невооруженным глазом. Самая современная технология обработки изображений чётко отображает даже самые размытые детали. Аналитика подскажет, что находится в полной темноте. Будут сгенерированы отчёты, в которых сложные данные превратятся в простую и понятную информацию. Здесь же есть настройки записи, которые позволят вам разглядеть всё, что вы хотите.Желание обеспечить самые обширные среди мобильных устройств функциональные возможности проявляется и в ещё одной необычной способности этого смартфона: инфракрасной камере ночного зрения на основе сенсора OV64B OMNIVISION с разрешением 64 Мп. Помогает ему в работе программный алгоритм Ulefone NightElf Ultra 3.0, позволяющий снимать в полной темноте.Этот защищённый флагманский смартфон обладает крупным аккумулятором ёмкостью 10600 мАч. Поддерживается быстрая зарядка Lightning мощностью 120 Вт и удобная зарядная док-станция мощностью 33 Вт.Первая распродажа Armor 27T Pro в магазине AliExpress стартует по цене $329,99. Также будет доступна версия без тепловизора под названием Armor 27 Pro, которую можно будет приобрести за сумму в $269,99. Мировые продажи стартуют 19 августа.Хотите ли вы стать обладателем наиболее защищённого и доступного по цене смартфона с тепловизором 5G FLIR или стандартного варианта без тепловизора, эти аппараты подойдут для решения любых задач.