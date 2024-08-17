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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Распродажа Tronsmart 828 на AliExpress откроет двери перед высококачественным звуком
Звуковые устройства производства Tronsmart можно приобрести по сниженным ценам

Известный своими аудиопродуктами бренд Tronsmart предлагает приобрести свои многочисленные товары со скидками. Устройства данного производителя отлично подойдут тем, кто любит музыку и активный образ жизни. Собираетесь ли вы провести вечеринку на улице, организовать вечер караоке или просто слушать музыку дома, Tronsmart обладает продуктами для любого сценария применения.

Новинка: Tronsmart Mirtune H1

Модель Tronsmart Mirtune H1 заставляет по-новому взглянуть на ультрапортативные колонки. Несмотря на весьма небольшие размеры, миниатюрный динамик обладает мощностью 8 Вт и полночастотным драйвером с пассивным излучателем, за счёт чего способен выдавать мощный в плане басов и громкости звук. Поддерживается частотный диапазон от 70 Гц до 20 кГц, что означает наличие сбалансированного звучания с высокими и низкими частотами в ваших любимых музыкальных композициях.



Отличительной чертой этой компактной колонки является внешний вид. Долговечность и экологическую безопасность ей обеспечивает на 100% переработанная ткань. Широкий карабин позволяет удобно закреплять устройство на сумках, пряжках и ремнях, чтобы музыка всегда была рядом. Продолжительность воспроизведения достигает 20 часов. Поддерживается водонепроницаемость уровня IPX7, позволяя не беспокоиться за сохранность устройства на открытом воздухе.

В приложении Tronsmart доступен настраиваемый эквалайзер, в результате чего звучание будет такое, какое нравится именно вам. Идёте вы в поход, катаетесь на велосипеде, отдыхаете в парке, Mirtune H1 будет идеальным спутником для тех, кто не любит сидеть дома.

В рамках распродажи на AliExpress Tronsmart Mirtune H1 предлагается по крайней низкой цене в 2423 ₽.

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Незабываемые вечера караоке с Tronsmart Halo 200

Если вы любите петь, колонка Tronsmart Halo 200 должна вам понравиться. Обладая мощностью 120 Вт, она способна выдавать максимально чистый и мощный звук. Трёхполосная звуковая система и пять режимов подсветки сделают ваши вечера караоке незабываемыми. Наличие стереопарного подключения даёт возможность синхронизироваться между несколькими динамиками, получив высококачественный стереозвук.



Отличительной чертой Halo 200 является универсальность. Поддерживается 18 часов воспроизведения музыки и 10 часов работы в режиме караоке. Ваша вечеринка сможет длиться с вечера до утра.

В рамках распродажи Tronsmart Halo 200 предлагается по цене 12694 ₽.

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Портативность и мощь в одном флаконе: Tronsmart Bang Max

Желающие получить сильный звук в небольшом устройстве могут отдать предпочтение колонке Tronsmart Bang Max. Она обладает мощностью 130 Вт и способна выдавать насыщенные басы, мелодичные средние частоты и чёткие высокие. Вечеринка может продолжаться на протяжении целого дня, поскольку продолжительность работы устройства достигает 24 часа. Непогода не страшна этой колонке, так как здесь есть водонепроницаемость уровня IPX6.



Bang Max можно назвать настоящей звуковой системой для вечеринок. Такое имя она заслуживает благодаря наличию технологии синхронизации, способной объединить свыше 100 динамиков. Ваша музыка сможет звучать в каждом уголке вашей вечеринки или мероприятия. В приложении Tronsmart пользователи получают обширный контроль над режимами эквалайзера, подсветкой и сменой треков.

Tronsmart Bang Max в рамках распродажи на AliExpress доступна всего за 14487 ₽.

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Компактная колонка для любителей активного отдыха: Tronsmart T7

Небольшой размер не мешает Tronsmart T7 выдавать высококачественный звук. Обладая мощностью 30 Вт и объёмным звуком на 360°, колонка отлично подходит для занятий на открытом пространстве. Защита от воды стандарта IPX7 позволяет не опасаться за её работоспособность при непогоде.



Продолжительность автономной работы этой колонки составляет 12 часов, поэтому вы сможете долго обходиться без розетки. Наличие ярких световых режимов и настраиваемого эквалайзера с управлением посредством приложения означает возможность настроить как звучание, так и внешний вид.

В рамках распродажи на AliExpress Tronsmart T7 становится доступной по цене 3558 ₽.

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Отличные наушники для любителей активного образа жизни: Tronsmart Sounfii R4

Для тех, кто считает прослушивание музыки или подкастов более личным делом, подходят наушники Tronsmart Sounfii R4. Они обладают шумоподавлением на основе четырёх микрофонов, выдавая кристально чистый звук даже в шумном окружении. Сбалансированный звук создаётся благодаря 12-мм композитному титановому драйверу. Вы получите глубокие басы, в результате чего ваши любимые мелодии станут звучать ещё лучше.



Sounfii R4 предлагают не только качественный звук, но также комфорт при ношении и стильный внешний вид. Футуристический дизайн и эргономичная посадка привлекают к этим наушникам внимание и делают их удобными при ношении в спокойном положении или во время активности. Продолжительность воспроизведения достигает 28 часов. Поддерживается управление касаниями, что будет удобно, если вы находитесь в движении.

В рамках распродажи на AliExpress наушники Tronsmart Sounfii R4 можно приобрести всего за 1260 ₽.

Купить Tronsmart Sounfii R4

Компактность, мощь и автономность: колонка Tronsmart Bang SE

Если вы хотите получить мощный и качественный звук в компактном устройстве, выбирайте Tronsmart Bang SE. Колонка мощностью 40 Вт обладает ярким стереозвуком и водонепроницаемостью уровня IPX6, в результате чего пользоваться ей можно на открытом воздухе. Устройство сверхпортативное, у него есть ручка и съёмный ремешок для переноски. Это позволяет легко брать колонку с собой в дорогу.



Отличительной чертой устройства является продолжительность работы до 24 часов, чего должно хватить самым требовательным пользователям. Отправляетесь ли вы на пляж, в поход или остаётесь дома, Bang SE не позволит вам скучать без качественного звука.

Во время распродажи на AliExpress колонка Tronsmart Bang SE стоит лишь 4971 ₽.

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Распродажа Tronsmart 828 на AliExpress является событием, которое не следует упускать. Обладающие обширной функциональностью качественные продукты могут стать вашими по максимально выгодным ценам. Собираетесь ли вы организовывать вечеринки, устраивать вечера караоке или слушать музыку в дороге, Tronsmart найдёт что предложить для любого варианта применения. Следите за обновлениями в магазине AliExpress и привыкайте к качественному звуку благодаря устройствам Tronsmart.
#tronsmart
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На AliExpress начинается Весенняя распродажа колонок и наушников Tronsmart
Летняя Распродажа 618 на AliExpress подарит вам высококачественный звук устройств Tronsmart
В «Чёрную пятницу» компания Tronsmart предлагает Bang Max и другие колонки по сниженным ценам
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denacifikator
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Такой то
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usr721
12:23
Было ли вообще у укров столько настоящих установок?
Видео: ВС РФ за сутки уничтожили 4 пусковые установки ЗРК Patriot и 1 пусковую установку ЗРК IRIS-T
Mekanika
12:23
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Clamwult
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