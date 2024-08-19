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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
В рамках фестиваля Blackview 19-28 августа на AliExpress будут предложены внушительные скидки
Устройства популярного производителя Blackview скоро станут доступными по выгодной цене

Известный производитель мобильных устройств, компания Blackview, с 19 по 28 августа в магазине AliExpress предложит скидки на свою продукцию в размере до 78%. Подешевеют самые популярные товары, в число которых входят складные смартфоны, защищённые аппараты с тепловизором, планшеты, крупные умные часы с экранами AMOLED. Самые большие скидки будут доступны в первые два часа распродажи. Чтобы вы могли подготовиться к этому мероприятию, мы опишем предлагаемые в его рамках продукты.



Самый дешёвый в мире складной смартфон Blackview HERO 10 19 августа с 22:00 до 23:59 станет доступнее на 64%

Складные смартфоны обычно намного дороже по сравнению даже с самыми дорогими классическими аппаратами. Это не относится к модели Blackview HERO 10, которая является непревзойдённым предложением по соотношению возможностей и цены. Сверхпрочная конструкция способна пережить 250 тысяч циклов складывания. Шикарный экран AMOLED размером 6,9 дюйма с разрешением 2,5K предлагает максимально качественную картинку. Наружный экран позволяет быстро получить доступ к наиболее востребованным функциональным возможностям и удобно снимать селфи на камеру с разрешением 108 Мп.

Это устройство работает на Android 13 с программной оболочкой DokeOS 4.0. Здесь есть поддержка Android Dynamic Island для максимально быстрого получения информации в режиме реального времени. Основная задняя камера использует сенсор Samsung® ISOCELL HM6 с разрешением 108 Мп, а разрешение передней камеры составляет 32 Мп. Программный алгоритм ArcSoft® 9.0 помогает получению наиболее качественных, чётких и ярких снимков.

В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99, производимый на техпроцессе 6 нм. Благодаря ему в бенчмарке AnTuTu аппарат набирает 418220 баллов. Способствуют этому также до 24 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, а мощность быстрой зарядки 45 Вт. Также имеется поддержка стандарта беспроводной связи NFC. Производитель гарантирует обновление версий Android на HERO 10 на протяжении трёх лет.

Купить Blackview HERO 10

Планшет Tab 16 Pro: Android 14, 24 ГБ памяти и большой экран со скидкой в 65% 19 августа с 22:00 до 23:59

Если вы хотите расширить свои возможности многозадачной работы на мобильном компьютере, на помощь придёт планшет Tab 16 Pro. Это 11-дюймовое устройство, экран которого занимает 83% поверхности. Он обладает разрешением 1080p и поддержкой стандарта Widevine L1. Устройство работает на операционной системе Android 14 с программной оболочкой DokeOS_P 4.0. Имеется режим PC Mode 2.0 и WPS для профессиональных сценариев применения. Объём оперативной памяти достигает 24 ГБ, хранилище расширяется до 2 ТБ. Ёмкость батареи равна 7700 мАч, поддерживается быстрая зарядка 18 Вт. Планшет достаточно лёгкий и весит всего 503 г при толщине корпуса 7,45 мм. Передняя камера с разрешением 8 Мп поддерживает лицевое распознавание и делает чёткие снимки.

Купить Tab 16 Pro

Первый флагман Blackview в топовой серии MEGA: Blackview MEGA 1 со скидкой до 52% 19 августа с 22:00 до 23:59

Если вам нужен планшет для любого сценария применения, первый представитель флагманской линейки MEGA под именем MEGA 1 является как раз таким. Он сможет помогать вам в работе, в учёбе и в развлечениях. Планшет обладает экраном размером 12,5 дюймов формата 2,4K с частотой 120 Гц и показывает каждую деталь с максимальными чёткостью и яркостью.

Чтобы сохранить воспоминания в лучшем виде, воспользуйтесь основной камерой 50 Мп с возможностью съёмки видео формата 2К. Передняя камера обладает разрешением 13 Мп и пригодится при съёмке селфи или во время видеозвонков.

Планшет работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G99, производительность которого выросла на 56% по сравнению с чипом предыдущего поколения. Объём оперативной памяти достигает 24 ГБ, хранилище 256 ГБ. Карты памяти TF могут обеспечить ещё 1 ТБ дискового пространства. Поверх системы Android установлена программная оболочка DokeOS_P 4.0. Аккумулятор ёмкостью 8800 мАч позволяет без проблем работать с планшетом на протяжении полного дня и даже больше.

Купить Blackview MEGA 1

Защищённый смартфон с лучшим тепловизором и поддержкой сетей 5G: Blackview BL9000 Pro со скидкой 28%

Если вам нужен инструмент для обнаружения утечек воды или чтобы отследить активность в полной темноте, на помощь придёт защищённый смартфон Blackview BL9000 Pro. Отличительной чертой этого устройства с поддержкой сетей связи 5G является наличие тепловизора FLIR® Lepton 3.5, способного выдавать непревзойдённый уровень чёткости изображения. Приложение MyFLIR® Pro и комплект средств разработки Teledyne FLIR Mobile SDK позволяют расширять функциональные возможности тепловизора для пользователей устройств на Android и iOS.

Этот защищённый смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 8020 5G, объём оперативной памяти у него достигает 36 ГБ, хранилища 512 ГБ. Поддерживается зарядка мощностью 120 Вт. Данное устройство станет отличным помощником в многозадачной работе.

Среди камер основная здесь 50 Мп на сенсоре Samsung® ISOCELL GN5 с поддержкой оптической стабилизации изображения. Разрешение передней камеры также составляет 50 Мп, а ещё есть сверхширокоугольная камера 13 Мп.

Аппарат обладает экраном 2,4K FHD+ размером 6,78 дюйма с частотой 120 Гц, способным выдавать картинку высочайшего качества. За звук отвечают двойные динамики Harman Kardon с поддержкой Glove Mode 2.0. Установлена система Android 14 с программной оболочкой DokeOS 4.0. Этот аппарат отлично подходит для работы на открытом воздухе и в суровом окружении.

Купить Blackview BL9000 Pro

Смарт-часы Blackview R60: большой квадратный дисплей AMOLED и самая большая батарея со скидкой в 78%

Если вы хотите получить стильное устройство на запястье и при этом контролировать своё здоровье, воспользуйтесь смарт-часами Blackview R60. Это устройство с крупным и чётким дисплеем AMOLED размером 1,96 дюйма. Яркость этого экрана равна 800 нит, позволяя разглядеть изображение даже под солнечными лучами.

Корпус часов выполнен из алюминиевого сплава, а экран защищён прочным стеклом Panda Glass. Вы получите одновременно стильный и долговечный гаджет. Он поддерживает свыше 120 видов физической активности, круглосуточно фиксирует фитнес-показатели, ведёт мониторинг сердцебиения и уровня кислорода в крови, а также отслеживает сон.

Часы могут оставаться на связи благодаря поддержке двухрежимного стандарта Bluetooth для подключения к смартфону и работы голосового помощника. Аккумулятор ёмкостью 800 мАч позволяет часам работать свыше 25 дней. Рейтинг защиты от воды и пыли IP68 говорит о долговечности этих часов. Для любителей путешествий на открытом воздухе имеются компас и сверхъяркий фонарик.

Купить Blackview R60

Скидки ограничены по времени, так что не упустите момент. С 19 по 25 августа посетите магазин Blackview, где можно будет совершить максимально выгодную покупку.
#blackview
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Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
На AliExpress начинаются глобальные продажи смартфона Blackview HERO 10 с двумя экранами
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