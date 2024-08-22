Бренд KUMI в августе представит своё умное кольцо

Смарт-кольца существуют не первый год, но в 2024 году активность среди производителей товаров этой категории заметно возросла. Одним из таких производителей становится компания KUMI, которая в августе выпустила кольцо под названием KUMI Ring H1.Кольцо KUMI Ring H1 выполнено на основе микрокристаллической циркониевой нанокерамики и аустенитной антибактериальной нержавеющей стали. Этой изящное устройство с полезными в каждодневном применении функциональными возможностями и привлекательным внешним видом. Дизайн показывает высокий уровень качества и элегантности.KUMI Ring H1 подключается к смартфонам, ноутбукам и другим компьютерным устройствам посредством стандарта связи Bluetooth. Когда кольцо надето на указательный палец, можно пользоваться жестами для перехода между страницами, выставления лайков к постам, смены аудиотреков и дистанционного управления камерами. Это делает работу с мобильными устройствами более комфортной без необходимости извлекать смартфон и вообще дотрагиваться до него.Кольцо KUMI Ring H1 получило современный датчик температуры, акселерометр, датчик частоты сердечных сокращений и ряд других. Если носить его правильно, будут автоматически отслеживаться различные показатели организма, анализ которых даст возможность следить за здоровьем. Можно отслеживать и анализировать температуру, частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, уровень кислорода в крови и получать полный статистический анализ состояния организма.Кольцо работает даже когда вы спите, также наблюдая за температурой тела, уровнем кислорода в крови, частотой сердцебиения и физиологическими циклами у женщин. Если со здоровьем начнутся проблемы, вы сможете выявить их как можно раньше и принять соответствующие меры.Во время физических упражнений кольцо KUMI Ring H1 собирает показатели различных датчиков, оценивая эффективность упражнений и давая рекомендации по повышению этой эффективности. Активность ежедневно записывается, тренировки отслеживаются, проставляется оценка качества фитнеса, длительности упражнений, объёма, частоты и достигнуты или нет поставленные задачи.Корпус кольца обладает уровнем водонепроницаемости 5ATM. Это делает его подходящим для плавания, дайвинга, мытья и прочих водных процедур. Устройство без проблем выдержит воздействие водяного пара, поэтому при умывании и посещении душа снимать его не обязательно. Вы сможете избавить себя от лишних хлопот и не прерывать наблюдение за показателями организма.Если возникнет экстренная ситуация, нужно постучать по надетому на руку кольцу около десяти раз для активации сигнала SOS. Связанный с кольцом смартфон автоматически позвонит и отправит текстовое или голосовое сообщение контакту, который вы назначите на такой случай. Также контакт получит ваше местоположение, чтобы можно было вас найти.Длительность работы KUMI Ring H1 между зарядками составляет 4-6 дней, в зависимости от нагрузок. На полную зарядку уходит 1,5 часа. Используется уникальная зарядная станция, благодаря которой кольцо всегда может быть полностью заряженным.KUMI в очередной раз демонстрирует стремление создавать самые передовые технологии и продукты, стильные внешне и производительные внутри. KUMI Ring H1 является для компании одной из главных новинок года, предлагая функциональный и модный аксессуар. Это отличный выбор для тех, кто стремится быть обладателем самых современных и изящных гаджетов.Приобрести умное кольцо KUMI Ring H1 можно в магазине производителя на AliExpress и на официальном сайте KUMI. Его стоимость составляет $169,99, но с промокодом кольцо доступно по цене $149,99. Предложение действительно до 31 августа.Промокод