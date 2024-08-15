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Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённые смартфоны Ulefone Armor 27T Pro с тепловизором FLIR доступны в рамках распродажи
FLIR доступны в рамках распродажи Неубиваемый аппарат Ulefone Armor 27T Pro покажет невидимое невооружённым глазом

Спустя долгие недели ожиданий после первоначального анонса защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro наступает время покупок. Производитель назвал стартовую стоимость своего долгожданного устройства, которое 19 августа станет доступным в магазине AliExpress. Продвинутый защищённый смартфон Armor 27T Pro со встроенным тепловизором производства FLIR предлагается по цене $329,99.





Выбор цены на Armor 27T Pro может оказать решающее влияние на спрос на это устройство. Аппарат позиционируется как надёжный и прочный смартфон с привлекательными для потребителей функциональными возможностями. Отличительной чертой является тепловизор FLIR. Работа с ним ведётся посредством программного обеспечения My FLIR Pro. С его помощью становятся доступны съёмка, аналитика, создание отчётов для профессионалов и любителей мобильных технологий.



Тепловизионная система является только одним из достоинств Armor 27T Pro. Также здесь есть камера ночного видения на основе сенсора OMNIVISION OV64B с высоким разрешением 64 Мп. Помогает ему в работе программный алгоритм Ulefone NightElf Ultra 3.0. Это изощрённое сочетание позволяет делать чёткие снимки с высоким уровнем детализации даже в полной темноте.

Armor 27T Pro обладает аккумулятором с внушительной ёмкостью 10600 мАч. Это ещё одна сильная сторона данного устройства, которая позволяет ему работать с высокими нагрузками на протяжении многих дней. Если аккумулятор всё же разрядится, на помощь придёт быстрая зарядка мощностью 120 Вт и док-станция мощностью 33 Вт, которые быстро восполнят потери энергии.



Аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 и предлагается в конфигурациях с объёмом памяти до 24 ГБ. Такое количество обеспечивает высокий уровень многозадачности. Наличие поддержки сетей 5G увеличивает скорость доступа в интернет, уменьшает задержки и делает соединение максимально надёжным при любом сценарии применения, будь то просмотр контента, игры или чтение веб-страниц.



Корпус защищен от влаги, пыли и струй воды под напором стандартами IP68/IP69K. Наличие сертификата MIL-STD-810H означает возможность выдерживать экстремальные температуры и суровые условия окружающей среды.



Другой сильной стороной Armor 27T Pro является использование твердотельной батареи. Она обеспечивает возможность без проблем работать в диапазоне температур от -30 ℃ до 55 ℃. Устройство продолжит функционировать даже в максимально суровых климатических условиях.



Если вы любите снимать с широким полем зрения, а тепловизор вам не нужен, модель Armor 27 Pro является альтернативным вариантом по цене $269,99. Это также защищённый смартфон с высокой производительностью, где установлена сверхширокоугольная камера с разрешением 50 Мп, которая может пригодиться в разных сценариях съёмки.



Обе модели 19 августа станут доступны на распродаже в магазине AliExpress. Armor 27T Pro можно будет приобрести по цене от $329,99, тогда как стоимость Armor 27 Pro без тепловизора FLIR начинается от $269,99. В честь релиза этой линейки устройств в социальной сети Facebook на странице Ulefone проводится рекламная акция. Желающие могут попытать счастья в розыгрыше и стать обладателем Armor 27T Pro и других мобильных устройств.

Купить Armor 27T Pro на AliExpress

Купить Armor 27 Pro на AliExpress

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Защищённый смартфон Ulefone Armor 27T Pro предлагает воспользоваться передовым тепловизором FLIR
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