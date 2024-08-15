Спустя долгие недели ожиданий после первоначального анонса защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro наступает время покупок. Производитель назвал стартовую стоимость своего долгожданного устройства, которое 19 августа станет доступным в магазине AliExpress. Продвинутый защищённый смартфон Armor 27T Pro со встроенным тепловизором производства FLIR предлагается по цене $329,99.
Выбор цены на Armor 27T Pro может оказать решающее влияние на спрос на это устройство. Аппарат позиционируется как надёжный и прочный смартфон с привлекательными для потребителей функциональными возможностями. Отличительной чертой является тепловизор FLIR. Работа с ним ведётся посредством программного обеспечения My FLIR Pro. С его помощью становятся доступны съёмка, аналитика, создание отчётов для профессионалов и любителей мобильных технологий.
Тепловизионная система является только одним из достоинств Armor 27T Pro. Также здесь есть камера ночного видения на основе сенсора OMNIVISION OV64B с высоким разрешением 64 Мп. Помогает ему в работе программный алгоритм Ulefone NightElf Ultra 3.0. Это изощрённое сочетание позволяет делать чёткие снимки с высоким уровнем детализации даже в полной темноте.
Armor 27T Pro обладает аккумулятором с внушительной ёмкостью 10600 мАч. Это ещё одна сильная сторона данного устройства, которая позволяет ему работать с высокими нагрузками на протяжении многих дней. Если аккумулятор всё же разрядится, на помощь придёт быстрая зарядка мощностью 120 Вт и док-станция мощностью 33 Вт, которые быстро восполнят потери энергии.
Аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 и предлагается в конфигурациях с объёмом памяти до 24 ГБ. Такое количество обеспечивает высокий уровень многозадачности. Наличие поддержки сетей 5G увеличивает скорость доступа в интернет, уменьшает задержки и делает соединение максимально надёжным при любом сценарии применения, будь то просмотр контента, игры или чтение веб-страниц.
Корпус защищен от влаги, пыли и струй воды под напором стандартами IP68/IP69K. Наличие сертификата MIL-STD-810H означает возможность выдерживать экстремальные температуры и суровые условия окружающей среды.
Другой сильной стороной Armor 27T Pro является использование твердотельной батареи. Она обеспечивает возможность без проблем работать в диапазоне температур от -30 ℃ до 55 ℃. Устройство продолжит функционировать даже в максимально суровых климатических условиях.
Если вы любите снимать с широким полем зрения, а тепловизор вам не нужен, модель Armor 27 Pro является альтернативным вариантом по цене $269,99. Это также защищённый смартфон с высокой производительностью, где установлена сверхширокоугольная камера с разрешением 50 Мп, которая может пригодиться в разных сценариях съёмки.
Обе модели 19 августа станут доступны на распродаже в магазине AliExpress. Armor 27T Pro можно будет приобрести по цене от $329,99, тогда как стоимость Armor 27 Pro без тепловизора FLIR начинается от $269,99. В честь релиза этой линейки устройств в социальной сети Facebook на странице Ulefone проводится рекламная акция. Желающие могут попытать счастья в розыгрыше и стать обладателем Armor 27T Pro и других мобильных устройств.