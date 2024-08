День Ugreen станет днём выгодных покупок электроники известного производителя

Компания Ugreen хорошо известна как производитель различной электроники. Чтобы порадовать своих преданных поклонников и привлечь внимание новых покупателей, в рамках мероприятия «День Ugreen» компания собирается предложить ряд продуктов со скидкой. Мероприятие пройдёт в магазине AliExpress с 19 по 25 августа. Давайте узнаем, что именно можно будет приобрести в эту неделю по выгодным ценам.Для автовладельцев, которые одновременно являются пользователями мобильных устройств, предлагается зарядное устройство. С его помощью можно заряжать смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую электронику. Выходная мощность здесь составляет 130 Вт. Для подключения доступно два порта USB типа C и один USB-A.В комплект поставки среди прочего входит кабель USB C-Lightning длиной 1 м для подключения устройств производства Apple. Поддерживаются протоколы быстрой зарядки Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP, USB Power Delivery, док-станция Qualcomm Quick Charge, Huawei Quick Charge.Приобрести UGREEN 130 Вт USB C можно будет по цене 1427 руб.Промокод:Ещё одно зарядное устройство предлагает выходную мощность до 100 Вт. С его помощью можно заряжать смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры MacBook и любую другую электронику с разъёмами USB типа C и USB-A. О высоком качестве говорит наличие Европейского сертификата соответствия, ROHS, FCC. Поддерживаются протоколы быстрой зарядки Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP, USB Power Delivery, BC1.2, док-станция Qualcomm Quick Charge, Huawei Quick Charge.Приобрести UGREEN 100 Вт USB C можно будет по цене 2831 руб.Промокод:Желающие заряжать свои мобильные устройства в дороге получат такую возможность благодаря портативному внешнему аккумулятору мощностью 100 Вт. Он обладает дисплеем LCD и ёмкостью 12000 мАч.В основе этого устройства лежит литий-ионная батарея, корпус выполнен из металла. Для подключения устройств доступны интерфейсы USB типа C и USB-A.Ugreen Nexode Power Bank 100W 12000mAh предлагается приобрести по цене 3012 руб.Промокод:Если на вашем ноутбуке или другом компьютерном устройстве слишком мало интерфейсов подключения, можно увеличить их число посредством всего одного порта USB типа C. На его основе вы получите сразу шесть портов с возможностью заряжать устройства мощностью до 100 Вт и выводить изображение формата 4К на частоте 60 Гц. Скорость передачи данных достигает 106 ГБ/с. Об уровне качества говорит наличие сертификатов СЕ и FCC.Приобрести концентратор Ugreen Uno USB C 6-в-1 можно будет по цене 1809 руб.Промокод: