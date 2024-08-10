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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone ищет участников для программы обзора нового планшета Tab W10
Ulefone готовится к продажам очередного планшета

Один из ведущих игроков рынка защищённых мобильных устройств, компания Ulefone, запускает программу под названием Explorer. В отличие от привычных программ обзора, где предпочтение отдаётся профессиональным обозревателям, Ulefone собирается воспользоваться услугами среднестатистических пользователей, которые должны поделиться своим честным мнением относительно её будущих продуктов.



Первым таким продуктом в рамках программы Explorer станет новый стильный планшет Ulefone Tab W10. Функциональность и стоимость этого устройства пока названы не были, но производитель постарается угодить как среднестатистическим покупателям, так и подкованным с технической точки зрения пользователям.

Будут выбраны 20 удачливых участников, которые получат планшет Tab W10 бесплатно в обмен на подробный обзор. Выбор будет сделан на основе творческих способностей этих пользователей и умения давать полезные отзывы.



Заявки на участие начали принимать 6 августа и их приём завершится 19 августа. Обозреватели будут выбраны и получат уведомления до 3 сентября. Желающие попробовать войти в число претендентов могут зайти на официальный сайт Ulefone и подать заявку.

Программа Ulefone Explorer

#ulefone
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