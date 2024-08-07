Ulefone Armor 27T Pro расширяет возможности мобильных устройств до невиданного прежнего уровня

После крайне успешных продаж защищённого смартфона Armor 25T Pro, отличительной чертой которого является наличие одновременно тепловизора и камеры ночного видения, компания Ulefone представляет ещё более продвинутую модель Armor 27T Pro. Это флагманское устройство с поддержкой сетей связи 5G. Возможности тепловизора здесь выходят на новый уровень за счёт интеграции профессиональной системы тепловизионной съёмки FLIR.Знакомство с Armor 27T ProЗащищённый аппарат Armor 27T Pro обладает наиболее продвинутым на сегодняшний день сенсором FLIR, способным показать вам то, что не может увидеть человеческий глаз. Тепловизор видит инфракрасный свет, который излучают объекты с температурой выше абсолютного нуля. Это позволит вам разглядеть то, что иначе разглядеть было бы невозможно, показывая невиданный прежде мир с высокой чёткостью. Интеграция тепловизионного сенсора в смартфон не только расширяет возможности мобильных устройств, но и даёт ряд преимуществ по сравнению с профессиональными портативными тепловизорами FLIR. Здесь вы получите более крупный экран, повышенную продолжительность работы и более портативную конструкцию.Ulefone установила на смартфон приложение MyFLIR Pro, при помощи которого ведётся съёмка посредством тепловизора. Приложение делает процесс как никогда простым и удобным для среднестатистического пользователя. За счёт новой технологии улучшения изображения VividIR можно получать более детальные и яркие тепловизионные изображения. Функция регулировки интенсивности MSX позволяет контролировать чёткость и детализацию изображения. Оповещение о температуре позволяет отслеживать изменения в режиме реального времени.MyFLIR Pro содержит настраиваемый инструмент для контроля диапазона температур в заданных пределах. Зоны при необходимости можно менять. Функция Горизонтальная/Вертикальная линия регистрирует среднюю температуру, позволяя точно обнаруживать температурные градиенты. Функция Визуального/Теплового альфа-смешивания обеспечивает незаметное наложение видимых и тепловизионных изображений, чтобы лучше понимать тепловые модели.Вы никогда не пропустите горячую точку с функцией «Тепловая блокировка» (Thermal Locking), удерживающей заданную температуру в поле зрения даже в движении. Для разработчиков предназначается Teledyne FLIR® Mobile SDK. Этот комплект средств разработки необходим для кастомизации и создания приложений для Android и iOS.Помимо тепловизора, Armor 27T Pro может похвастаться возможностями ночной съёмки. Здесь используется передовой сенсор OV64B 64MP OMNIVISION и программный алгоритм NightElf Ultra 3.0. Совместными усилиями они дают возможность получать чёткие и детальные снимки в полной темноте.Armor 27T Pro станет доступен для приобретения исключительно в магазине AliExpress 19 августа. Стоимость пока не была названа, но ожидается, что она будет крайне низкой. Если вам не нужен тепловизор, Ulefone будет продавать и стандартный вариант защищённого смартфона Armor 27 Pro без него.В честь поступления в продажу этих отличных защищённых устройств на странице Ulefone в социальной сети Facebook будет проводиться розыгрыш призов. Приняв участие в нём, вы получите возможность бесплатно стать обладателем Armor 27T Pro и других современных мобильных устройств.